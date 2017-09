Lavanda vastaa siivouspalvelujen kysyntään

Heinäkuun alussa avattu siivousfirma Lavanda tekee kotisiivouksia ja kiinteistönhuoltoa Pohjois-Karjalan alueella. Yrittäjä Tatiana Räty uskoo, että kotisiivouspalvelujen suosio on nousussa.

Aiemmin myyjänä työskennellyt Räty on opiskellut ammattisiivoojan tutkinnon ammattiopistossa Joensuussa.

– Palveluihimme kuuluvat siivoukset kotitalouksille ja pienyrityksille, kiinteistöhuoltopalvelut, avustamispalvelut, ulkoalueiden hoito sekä erilaiset korjaustyöt kodeissa. Uutuutena olemme suunnitelleet tekstiilihoitoa, eli huonekalujen pesua painepesurilla, puoliso Yrjö Räty kertoo.

Lavandan kotipaikka on Kontkalassa, ja sen toimialueena on Joensuun lähiympäristö.

– Meidät voi kutsua eri puolille maakuntaa, rajana on noin sata kilometriä Viinijärveltä. Voimme tarpeen vaatiessa lähteä kauemmaksikin.

Rätyjen päätös firman perustamiseen johtui työmarkkinoiden heikosta tilanteesta.

– Kotitalouspuolella työtä vielä on, vaikka uusia yrityksiä on tullut paljon. Vanhukset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, eivätkä jaksa tehdä kotitöitä, Yrjö Räty kertoo.

– He turvautuvat palveluihin, kun omat lapsetkaan eivät ehdi auttaa. Nuoremmat perheet ovat taas kiireisiä. Monet asuvat omakotitalossa, jossa ulkoalue pitää hoitaa ja lumityöt on tehtävä. Tuntuu, että kotisiivouspalvelujen käyttö on lisääntymään päin.

– Vanhukset arvostavat, kun heidän luonaan käy siivoamassa ja antavat heti palautetta. He ovat ystävällisiä ja välittömiä. Tuntuu hyvältä antaa apua sellaiselle ihmiselle, Tatiana Räty kertoo.