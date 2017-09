Kekrinä vaikka parsakaalia wokkiin

Vilja ja lammaskaali kuuluvat perinteiseen kekriin, mutta kun vanhaa suomalaista juhlaa on nyt alettu elvyttää, voi kekriherkkuja samalla päivittää tälle vuosituhannelle.

– Melkeinpä tämä on parasta, kun heität tuon pannulle öljyn tai voin kanssa, liperiläinen maatalousyrittäjä Jukka Kinnunen sanoo ja ojentaa kävijälle parsakaalin.

Kinnunen huomauttaa, että ei hän osaa sadonkorjuuta erityisesti kekrin kautta ajatella, koska Puromäen puutarhassa satoa korjataan pitkin kesää.

– Satokausi alkaa ihan keväällä tankoparsasta, Kinnunen kertoo.

– Kaksi viikkoa ennen juhannusta saatiin avomaakurkkua, siitä viikko, puolitoista, kaksi viikkoa myöhemmin tuli ensimmäiset kesäkurpitsat, ja siitä pari viikkoa myöhemmin korjattiin ensimmäiset parsakaalit, joita on riittänyt tähän päivään saakka. Sitten on kiinankaalin keruut ja viljaakin on vielä puimatta.

Jukka Kinnunen yhdessä vaimonsa Hanne Kinnusen kanssa viljelee tilaa, joka on ollut saman suvun hallussa 110 vuotta.

– Isovanhemmillani oli vielä karjaa, ja isäni keskittyi viljaan. Me laajensimme näihin kasveihin sen jälkeen kun olimme selvittäneet, mille kaikelle on kysyntää. Hanne keksi vielä aloittaa inkiväärin kasvatuksen, mikä on näillä seuduilla aikamoinen harvinaisuus.

Puromäen puutarhan pelloille Karjalan Heili päätyi siksi, että Kukkolan navetan perjantaista kekrijuhlaa valmistellut Pohjois-Karjalan maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Johanna Rinnekari suositteli tilaa hyvänä paikkana tutustua tuoreeseen pohjoiskarjalaiseen satoon.

Kekristä taas kaupunkilehti kiinnostui siksi, että sähköpostiin on kilahdellut viime aikoina runsaasti viestejä, joista on tullut käsitys, että vanha suomalainen sadonkorjuujuhla on taas nousemassa pinnalle.

Onko?

– On. Tänä syksynä se korostuu tietysti jo Suomen satavuotisjuhlienkin takia, mutta kyllä maa- ja kotitalousnaiset ovat jo kymmenkunta vuotta järjestäneet kekrijuhlia ympäri maakuntaa, Rinnekari vastaa.

Kukkolan juhlassa tarjottiin lammaskaalisoppaa, joka oli tyypillistä vanhan Suomen kekriruokaa. Musiikkia ja runojakin Kukkolassa kuultiin. Pappi luonnollisesti siunasi sadon.

Perinteiden mukaan siis mentiin: kun sato on korjattu, on syytä olla kiitollinen ja juhlia.

Mutta mitä syö Kinnusen perhe Roukalahdessa tähän aikaan vuodesta?

– Omia tuotteitahan me pääasiassa syödään. Maidot ja mausteet haetaan kaupasta, Jukka Kinnunen vastaa.

– Paljon tehdään kaikenlaisia wokkiruokia ja uunissa paahdetaan ja paistetaan. Keittoruokia tehdään paljon ja inkivääriä käytetään melkein missä vaan.

Puhe kääntyy parsakaalin herkullisuuteen.

– Lapset syövät sitä kuin jäätelöä: ottavat tötteröstä kiinni ja alkavat syödä, Jukka Kinnunen sanoo.