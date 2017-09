Tule, näe, koe: Väisänen esiintyy julkisesti!

Kirjallisuusviikko järjestetään nyt neljättä kertaa Joensuussa. Se on rakentunut kirjallisuustapahtuman ympärille, joka on tänä vuonna järjestyksessä peräti kahdeksastoista.

Teemaksi tapahtumaan on valittu ”Sata”, sillä se liittyy luontevasti Suomen tasavallan merkkivuoteen.

Sanomalehti Karjalaisesta eläkkeelle jäänyt toimittaja Ritva Väisänen on kertomassa Joensuun pääkirjastolla Karjalaisen kirjallisuusliite Aatrasta, jota hän toimittajan uransa aikana toimitti. Aatra ilmestyi 1960–90-luvuilla.

Väisäsen suhde kirjallisuusviikkoon on muuten sellainen, että sitä ei ole.

– Minua pyydettiin esiintymään kirjallisuusviikolle ja se, että suostuin tähän, oli moka, Väisänen tuhahtaa.

– Vihaan esiintymistä. En mene minnekään mihin ei ole pakko mennä enkä suostu enää yhteenkään ideapalaveriin.

Eläköitymisen jälkeen kirjoittaminen liittyy lähinnä kirjeisiin ja muu vapaa-aika kuluu urheillessa, sekä useita kirjoja viikoittain lukiessa. Mitään mitä ei ole pakko tehdä, hän ei tee, eikä aina niitäkään.

Väisänen on elänyt ajan, jolloin nainen toimittajan ammatissa oli harvinaisuus. Toimittajien palkkataso oli alhainen ja Väisäsen uravalintaa pidettiin kummallisena.

– Lehtimieslakot 1970-luvulla toivat muutoksen palkkatasoon.

– Kun halusin toimittajaksi 60-luvulla, niin tämä oli miesten ala. Nythän ala on enemmänkin naisvoittoinen.

Mikään muu uravaihtoehto ei Väisäsen mukaan ollut realistinen.

– Minä halusin vain kirjoittaa, mikään muu ei kiinnostanut.

Väisäsen mukaan ennen ei toimittajan ammatista jääty eläkkeelle, sillä toimittajat kuolivat ennen sitä.

– Toimittajan työ on raskasta. Kaikki se näkymätön työ mikä ei näy ulospäin on kuormittavaa.

Aatraa Väisänen muistelee lämmöllä. Se oli oman aikansa paperinen sosiaalinen media, sillä se oli ainoita kanavia jota kautta pöytälaatikkokirjailijat saivat tuotoksensa läpi. Väisäsen mukaan kirjetulvan käsittelemisessä kului aikaa, sillä pitkät tekstit piti editoida sivulle sopivaksi.

– Mitään vastaavaa kuin Aatra ei enää ole. Se ilmestyi kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Kirjallisuustapahtuman äitihahmoksikin voisi kutsua kirjailija Tuula-Liina Varista.

Varis laati 2.9.2017 ilmestyneeseen Karjalan Heiliin kolumnin, jossa hän kertoi kirjallisuustapahtuman syntyhetkistä.

Itäsuomalaiseen tapaan kaikki lähti melankoliasta ja haikeudesta, sillä Joensuussa ei ollut valtakunnallisen tason taidetapahtumaa. Varis totesi yhdessä Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan pääsihteerin Ella Nevalaisen kanssa, että huippuluokan kirjailijan lavalle saaminen tulee huokeammaksi kuin keskitason musiikkitähti.

Kirjallisuustapahtuma syntyi siis tarpeeseen, ja se on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Ensimmäinen teema vuonna 2000 oli Tosi kirjallisuudessa ja muissa taiteissa, se menestyi heti ja väkeä tuli paljon.

Varis kiittelee Ukrin varapuheenjohtajaa Kari Tahvanaista nyt jo neljättä vuotta järjestettävästä kirjallisuusviikosta, joka kietoutuu kirjallisuustapahtuman ympärille kuin Popkatu Ilosaarirockin.

Variksen mukaan laajentuminen on ollut luontevan orgaanista, sillä tapahtuman ympärille mahtuukin monimuotoista kulttuuria ja taidetarjontaa.

Tämän vuoden 100 Kirjallisuudessa ja toisissa taiteissa -teema oli Tuula-Liina Variksen mukaan itsestäänselvyys.

– Aihe oli luontainen valinta tälle vuodelle, ei juhlavuotta voi väistää. Me olemme myös valtion Suomi 100 -projektissa mukana.

Teemaa tarkastellaan Variksen mukaan hyvin laajasti eri näkökulmista. Jokainen esiintyjä on saanut itse suunnitella vapaasti oman alustuksensa.

– Meillä on aina ollut periaate, että alustajat saavat teemansa ja itse valitsevat sen mistä perspektiivistä he sitä katsovat.

Variksen mukaan tänäkin vuonna on odotettavissa odottamattomia näkökulmia.

– On vaikea nostaa esille vain muutamia, kun kaikki on kiinnostavia. Mutta Hanneriina Moisseisen Lehmät sodassa -alustus on ainakin sellainen, jollaista ei ole ennen nähty. Suomen kirjailijaliitto täyttää tänä vuonna 120 vuotta, ja sen ensimmäinen historiateos on esillä kirjallisuustapahtumassa.

– Dosentti Kai Hegman tulee luennoimaan tästä, Varis kertoo.

– Seppo Knuuttilan Sadan vuoden yhtenäisyys on hyvin mielenkiintoinen. Hannu Mäkeläkin saadaan onneksi paikalle, en tiedä onko kukaan julkaissut niin paljon kirjoja kuin Mäkelä?

– Odotan kiinnostuksella myös Matti Salmisen 100-vuotias Suomi ja toisinajattelijat - teoksen alustusta.

Variksen mukaan pohjoiskarjalainen yleisö on puheliasta ja halukasta keskusteluun eikä esiintyjiäkään tarvitse kerjätä.

– Varsinais-Suomessa, josta olen kotoisin, väki on paljon jähmeämpää tällaisissa tapahtumissa.

– On erittäin harvinaista, että joku esiintyjä kieltäytyy kutsusta.