Rajatonta purkkapunk-kaahailua

Tarina on uskomaton mutta tosi. Tammikuussa 1972 serbialainen lentoemäntä Vesna Vulovic oli Jugoslovenski Aerotransportin lennolla 367, kun yhtäkkiä lentokoneessa räjähti pommi. Kappaleiksi repeytynyt kone putosi yli 10 kilometriä lumen peittämille vuorille Tšekkoslovakiassa mukanaan 28 matkustajaa. Vulovic oli ainoa, joka selvisi hengissä.

Turman myötä Vulovic pääsi Guinnessin ennätyskirjaan maailman korkeimmasta pudotuksesta ilman laskuvarjoa hengissä selvinneenä ihmisenä. Ennätystodistuksen hänelle ojensi Paul McCartney, ja 70-luvun lopulla Vulovicia pidettiin Jugoslaviassa kansallissankarina.

Kun helsinkiläisen purkkapunkpop-yhtye Van Dammesin muusikot kuulivat viime jouluna poisnukkuneen Vulovicin tarinan, heillä oli vain yksi vaihtoehto: siitä pitää tehdä laulu. Syntyi pariminuuttinen kaahausralli Vesna (Flash In The Night), joka on sittemmin saanut soittoaikaa muun muassa seattlelaisella KEXP-radiokanavalla.

Myös muun muassa valaista, Myrskylinnuista sekä mäkihyppääjä Mr. Noriaki Kasaista inspiroitunut Van Dammes soittaa lauantaina ensimmäisen Joensuun-keikkansa.

Van Dammesin oma tarina sai alkunsa Brysselissä, jossa nelimiehisen yhtyeen laulaja Markus Kujawa asuu. Vuonna 2013 hän sai vieraakseen laulaja-kitaristi Juho Taljan, ja kaksikko päätyi ruotsalaisen indierockbändi Hologramsin keikalle.

Kujawan ja Taljan silloinen yhtye, Wiidakko, oli soittanut hiljattain toistaiseksi viimeisen keikkansa, ja muusikoiden ajatuksissa pyöri halu tehdä kokonaan toisenlaista ja ennen kaikkea englanninkielistä musiikkia. Hologramsin keikalla palaset loksahtivat niin sanotusti kohdilleen.

– Saimme inspiraation, että vähän saman tyyppistä musiikkia mutta parempaa pitäisi alkaa tehdä, Amsterdamin lentokentältä puhelimeen vastaava Kujawa tarkentaa.

Bändi oli nopeasti koossa, kun bassoon tarttui kolmas Wiidakko-mies, Ilkka Hildén ja rumpuihin löytyi Jussi Roine. Nimensä poppoo päätti lainata myös Brysselissä syntyneeltä, moni-ilmeiseltä toimintaelokuvatähdeltä, sillä Van Dammes kuulosti tarpeeksi huonolta.

Garage punk lyhyine ja nopeine kappaleineen tuntui heti hyvin luontevalta, kuten myös vaihdos suomen kielestä englantiin, joka avasi ovet maailmalle. Kolme ep-levyä ja yhden kokoelman julkaissut Van Dammes on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta mielellään, ja yhtye on tehnyt Euroopassa useita lyhyitä kiertueita. Seuraava rykäisy koittaa marraskuussa.

Euroopan-reissuilla Van Dammesille on sattunut ja tapahtunut, ja esimerkiksi viime toukokuussa yhtye päätyi soittamaan Unkarin Yleisradion televisiolähetykseen kokonaisen keikan.

– Tämän tyyppisellä musiikilla en koskaan uskonut pääseväni tuollaiseen, Kujawa lisää.

Eurooppaa Van Dammes kiertää yleensä valkoisella minibussilla. Keikkareissuilla huumori on usein koetuksella, mutta toistaiseksi se on kestänyt, vaikka matkat ovatkin väsyttäviä.

– Viikon jälkeen huomaa jo, että tarvitsisi välipäivän tai haluaisi päästä jopa kotiin. Arvostan ja ihmettelen yhtyeitä, jotka tekevät kuukausien pituisia Amerikan-kiertueita. Sellaiseen en ehkä itse lähtisi, Kujawa miettii.

Tosin jonain päivänä myös Van Dammesia saattaa Amerikka kutsua. Vaihtoehtorockia soittavat radiokanavat ovat luukuttaneet helsinkiläisyhtyeen kappaleita, ja Van Dammesia on pyydetty heittämään itärannikon kiertue akselilla New York-Boston.

– Tuollaisen suunnittelu kestää aina oman aikansa, joten saa nähdä, milloin tuollainen toteutuu oikeasti. Tässä kun on muutakin, Joensuuta ja muuta Eurooppaa pitää tehdä koko ajan, Kujawa rauhoittelee.

Lauantaina Van Dammes saapuu Joensuuhun helsinkiläisen rap-ryhmä SMC Lähiörottien kera. Kujawan mukaan luvassa on hyvin poikkitaiteellinen ilta, sillä samalta lavalta kajahtaa sekä hip hopia että garagepunkia. Silti hän löytää molemmista bändeistä paljon yhteistä.

– Olemme samalla levy-yhtiöllä ja molemmissa yhtyeissä on soittaja nimeltä Jussi. Molemmat yhtyeet ovat myös halunneet tulla Joensuuhun jo pidemmän aikaa.

Keikkojen ohella Van Dammesin loppuvuoden suunnitelmiin kuuluvat neljännen, ensi vuoden alussa julkaistavan ep:n äänitykset.