Nyt ei ole pulaa pomppupaikoista

Joensuuhun avataan reilusti uusia leikkipaikkoja, jotka sopivat niin lapsille kuin aikuisille. Toukokuussa Jukolankadulle avattu Jump Park on keskittynyt trampoliiniliikuntaan.

– Meillä on useita erikokoisia trampoliineja, muutama kiipeilyseinä ja jalkapalloalue sekä kaksi koripallokoria ja pukkitaistelualusta, keskusesimies Teemu Laasonen luettelee.

– Synttäripaketit ovat yksi päätuote tuntitaksaisen hyppelyn lisäksi. Synttärikabinetteja on kaksi kappaletta, ja niihin on mahdollista ottaa ohjaus ja herkkupaketti.

Laasonen uskoo seikkailupuistojen suosion alkaneen kotipihalta.

– Liikuntamuotona trampoliiniurheilu on tullut tutuksi kotioloista. Kun kiinnostus on syttynyt, harrastusta voi jatkaa erikoisemmissa ja uudenlaisissa tiloissa, Laasonen kertoo.

Teemu Laasonen uskoo pomppimisinnostuksen syntyneen myös tietotekniikan käytön vastapainoksi.

– Lasten vanhemmat haluavat tukea liikunnallisuutta ja ehkä kiinnittävät huomiota siihen, miten lapsen voisi saada pois kännykän ja television äärestä. Siinä on jotain luonnollista, että lapsi haluaa käyttää kehoaan, olla liikkeessä ja oppia uusia temppuja.

– Liikunnan ilon elämykset saa helpommin trampoliiniliikunnassa kuin juoksulenkillä. Tällainen liikunta on samalla hauskaa, Laasonen perustelee.

Laasonen kokee, että lasten liikkuminen on siirtynyt julkisilta paikoilta kotipihoille.

– Luulisin, että lapset käyvät nykyään vähän vähemmän leikkipuistoissa kuin parikymmentä vuotta sitten. Ehkä siksi, että telineitä on nyt mahdollista saada omalle pihalle, Laasonen pohtii.

Jump Parkin lisäksi Joensuu saa lisätäydennystä HopLop-, SuperPark- ja Into Sports -puistoista.

Vanha tuttavuus on Mehtimäen Treetop, jossa kävijät voivat tasapainoilla ja haastaa rohkeuttaan ja ongelmaratkaisukykyään puiden väliin rakennetuilla radoilla.

Kesällä 2014 avattu Treetop on nauttinut tasaisesta kävijämäärästä parin viime kesän ajan.

– Sää vaikuttaa suoraan kävijämäärään. Jos kävijöitä olisi enemmän, olisi mahdollista rakentaa uusia ratoja. Odotan, että syksyllä voisimme pitää jälleen virkistyspäiviä mahdollisimman paljon. Niitä olemme markkinoineet aktiivisesti, yrittäjä Juha-Mikael Malinen kertoo.

Syksyllä 2017 avataan Joensuussa sisäaktiviteettipuisto SuperPark. Ovensa ympäri vuoden auki pitävästä puistosta löytyy muun muassa skeitti- ja scoottialueet, ilmavolttiratoja, trampoliineja, lätkätutka ja jalkapalloflipperi. SuperPark on rakenteilla ja avaa ovensa syyskuun lopulla.

– SuperPark tulee olemaan sisällöltään poikkeava muihin ketjun puistoihin nähden. Meillä on keskitytty varhaisteineihin, toimitusjohtaja Kasimir Sandman kertoo.

– Digitaalisuus on mukana toiminnassa, mutta kaikki perustuu kuitenkin liikunnallisuuteen. Joensuu on ehkä jäänyt varjoon aktiviteettipuistojen suhteen, ja kasvu on tapahtunut muualla.

– Yksi ongelma on ollut tilojen puute. Olisimme avanneet puiston täällä aiemmin, mikäli saatavilla olisi ollut hyvä tila.

Into Sports on liikuntaharrastamisen konsepti, jonka ajatuksena on treenata monimuotoisesti eri liikuntamuotoja ohjatuissa ja vapaissa harjoituksissa. Into Sportsin avajaisviikko alkaa 11. syyskuuta.

– Tarjolla on voimistelutelineitä, tatamia ja nyrkkeilysäkkejä sekä pienvälineitä, yrityksen omistaja Marianne Tarva-Parviainen kertoo.

– Ohjatuilla tunneilla on kokeiltu useita eri lajeja saman treenin aikana. Panostamme siihen, että jokainen pääsee oppimaan uusia asioita omalla vauhdilla. Sosiaaliseen ja psyykkiseen turvallisuuteen liittyvät asiat ovat myös hyvin tärkeitä.

Myös HopLop palaa Joensuuhun muutaman vuoden tauon jälkeen, ja HopLopin avajaisia Raatekankaalle rakennetuissa uusissa tiloissa vietetään tämän viikon perjantaina 8.9.