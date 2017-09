Joensuussa ideoitu kilpailu täyttää radan

Varsikin isäntäseuran Joensuun Urheiluautoilijoiden nimissä ajaa nyt peräti neljä joukkuetta, joihin on hankittu nimekkäitä kuljettajia. Autourheilun moniosaaja Joni Pekka Rajala ja Juvan UA:n jokkistähti Janne Viitikko tähdittävät nyt Pula-Aho Racing Teamin rivejä.

Ylämyllyn radalla kaasutellaan EVK-liigaa nyt 11. kerran. Joensuun UA:lle rekisteröity ja seurassa ideoitu kisamuoto jatkaa vankkaa suosiotaan, sillä kisaan on tulossa 23 joukkuetta. Vaikka viime vuoden voittaja Juvan UA:n Team Avikainen ei ole mukana, tasoa löytyy silti yllin kyllin.

– Kyllä isot kisat ovat jälleen tulossa. Autot ovat varmasti kehittyneet ja monet joukkueet ovat vahvistaneet asemiaan vieraskuljettajilla. Mielenkiinnolla odotan meidän omien joukkueiden panosta, sillä kahdessa joukkueessa on todella nimekäs ajajakaarti, valottaa kokenut kilpailunjohtaja Mika Väänänen.

– Myös jokamiehenluokka voi mielestäni hyvin eikä suosiolle näy kattoa. Lajin edullisuus vetää edelleen puoleensa, vaikkakin nämä liiga-autot ovatkin reilusti kalliimpia kuin mitä lajin henki on.

Se pistää kuitenkin liikkeelle paljon autonostajia, joka kuuluu oleellisesti tähän massatapahtumaan, lisää Väänänen.

Joensuun UA:n Pula-Aho Racing Team on ollut useana vuonna kärkivauhdissa, mutta loppuun saakka eivät ole vauhti ja autot riittäneet.

Nyt joukkue näyttää paperilla tosi vahvalta, sillä Rajalan ja Viitikon lisäksi riveissä ajavat Nurmeksen Kimmo ja Sami Vainionpää, Ville Peltonen sekä Suonenjoen Aleksi Korhonen. Kun ryhmään lisätään Joensuun Janne Asikainen, Tomi Isokangas, Tuomas Riissanen ja tiimin ykköskuljettaja Mikko Turunen, on timantinkova joukkue valmis.

– Kyllä me olemme panostaneet nyt tosissaan tähän kilpailuun. Vuoden aikana on hankittu nopeaa kalustoa ja hahmoteltu kuljettajakaartia. Onneakin on ollut, että saimme hyvän teamin kasaan. Itse rakensin uuden auton tähän kisaan. Testien perusteella kaikki vaikuttaa tosi lupaavalta, hehkuttaa Mikko Turunen.

Kovan haastajan saa Pula-Aho Racing Team aikaisemmin Koillis-Savon UA:n nimissä ajaneelta Team Veljekset Salolta. Nyt joukkue ajaa Joensuun UA:n riveissä ja luottaa paikallisiin kuljettajiin. Aina nopeat Antit Kärkinen ja Suutarinen ovat erittäin kokeneita, samoin Koillis-Savon UA:n Samuli Kiiskinen ja Jonne Merenniemi.

– Kyllä finaali on kirkkaana tavoitteena tänä vuonna. Lauantaina ajettiin viimeiset testaukset ja hyvässä iskussa ollaan. Meillä on kokemusta ja nuoruutta, siinä on Team Veljekset Salon valtti, uskoo joukkueen johtaja Timo Turunen.

EVK-liiga on todella massiivinen kilpailu, sillä kahden päivän aikana ajetaan kaikkiaan 166 starttia. Lauantaina putoaa pois 9 joukkuetta. Jäljelle jääneet 14 joukkuetta ajavat semifinaalin, joista 7 ajaa lopulta 28 lähdön finaalin.

Kilpailut alkava lauantaina kello 11 ja jatkuvat sunnuntaina kello 10 Ylämyllyn moottoriradalla.