Ilot ja surut jaetaan yhdessä

Kehystäjä Marita Hiltunen iloitsee, että uudet ja vanhat asiakkaat ovat löytäneet yrityksen uuteen osoitteeseen.

Kehysliike PauMerin omistaja Marita Hiltunen muutti yrityksensä Kauppakadulle, yhteisiin tiloihin valokuvausliike Foto Nerdsin kanssa tämän vuoden toukokuussa.

Viinijärvellä asuva Hiltunen kertoo myötäelävänsä asiakkaiden ilot ja surut, kun tarinat kehystystöiden takana aukeavat.

Mistä ajatus tilojen yhdistämisestä lähti?

Foto Nerdsin Ilkka Koski heitti minulle jo aikaa sitten idean, että yhdistettäisiin toimitilat. Ihan samalla tavalla kuin ennenkin molemmat tekevät omaa juttuaan, mutta sen lisäksi pystymme myös tekemään helposti yhteistyötä ja palvelemaan asiakkaita entistä paremmin ja monipuolisemmin.

Mitä kaikkea työnkuvaasi kuuluu?

Tärkein osa-alueeni töissä on tietysti kehystyspalvelu. Se toimii aina asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kehystystarpeesta. Suunnittelusta toteutukseen kaikki tehdään Kauppakadun myymälässä. Kehystysmateriaalit tulevat minulle niin sanottuna metritavarana, eli kaikki kehystykset tehdään aina mittatilauksena. Käytän työssäni vain erittäin laadukkaita materiaaleja, kuten museolaatuisia pahveja, jotta asiakkaiden työt säilyvät parhaalla mahdollisella tavalla vuosikymmenten ajan. Kehystyksiä on ihan laidasta laitaan; kehystettävä työ voi olla esim. valokuva, juliste, grafiikkaa, öljyvärimaalaus, akvarelli tai käsityö. Vitriinikehyksiin voidaan laittaa hyvinkin erilaisia esineitä, pelipaidoista ja kastemekoista vauvan tossuihin. Kehystämisen lisäksi työhöni kuuluu taidetarvikkeiden myynti, jossa yritän myös ottaa mahdollisimman paljon asiakkaideni toiveita huomioon myymälän tuotevalikoimaa suunnitellessa.

Onko asiakaskunta muuttunut?

Voisi ehkä sanoa, että tilanne elää tällä hetkellä. Jonkin verran on ehtinyt jo tulla uusia kanta-asiakkaitakin taidetarvikepuolelle. On ollut ilo huomata, että minulla on todella paljon kanta-asiakkaita myös kehystyksessä.

Millainen taide puhuttelee sinua?

Todella vaikea sanoa! Tässä on vähän sama asia kuin musiikissa minulle, kokemus riippuu tunnelmasta ja hetkestä. Siinä vain pitää olla se jokin. Se on niin henkilökohtaista, että sitä on vaikeaa määrittää.

Hankitko teoksia omaan kotiin vai ihasteletko taidetta muualla, kuten näyttelyissä?

Minulla on kodin seinät täynnä perheen valokuvia. Ehkä siinä on se, että kun tätä tekee työkseen, haluaa kodin rauhoittaa. Jos olisin vuosien varrella hankkinut kaiken mielenkiintoisen, määrä olisi ihan valtava. Koti on minulle enemmän niillä henkilökohtaisilla kuvilla täytetty.

Kehystyspalvelut liittyvät varmasti usein elämän suuriin juhliin. Onko joku asiakaskohtaaminen jäänyt näistä erityisesti mieleen?

Mitään yksittäistä tapahtumaa ei niinkään tule mieleen, mutta kerran jos toisenkin on kehystystöitä vastaanottaessa kyynel vierähtänyt. Siellä taustalla voi olla muistoja, joihin liittyy joku todella koskettava tarina. Kyllähän näiden kanta-asiakkaiden kanssa on käyty monenlaisia asioita ja vaiheita läpi. Totta kai, ja onneksi, siellä on niitä ihania hää- ja lapsikuviakin mukana!

Millainen olisi unelmatyöpäiväsi?

Minulla on paljon unelmatyöpäiviä! Se voi olla ihan perustyöpäiväni. Siinä on sopivasti asiakkaita ja saa tehdä käsillä työtä, jota rakastaa. Kunhan ei ole ihan kauheaa paniikkikiirettä, mutta toisaalta sehän riippuu paljon itsestä, miten siihen kiireeseen suhtautuu.

Mitkä olivat loman parhaita juttuja?

Lasten kanssa mökillä oleminen oli ihan parasta. Sitä kun istuu muutaman tunnin rantakalliolla tai veneessä ongella, niin ei voi muuta kuin rauhoittua ja nauttia olostaan.

Mitä jääkaapistasi löytyy aina?

Varmaan maitoa, Oivariinia, juustoa ja ketsuppia. Sieltä löytyy näitä lapsiperheen perustuotteita!

Miten rentoudut?

Otan lapset ja koiran, ja lähdemme ihan vaikka iltalenkille tai puuhailemaan kotipihalle. Ylipäänsä ulkona ja luonnossa lasten kanssa oleminen rentouttaa. Arki on minulla tällä hetkellä niin juoksemista, että rentoutuminenkin pitää tehdä hetkessä. Pystyn onneksi saamaan työasiat mielestä aika nopeasti.

Mitkä asiat olivat sinulle tärkeitä viisitoista vuotta sitten? Entä nyt, onko vielä samoja?

Kyllä arvot ovat pysyneet ihan samoina, eli nämä perinteiset: perhe, terveys ja niin edelleen. Yleensäkin haluaisin elää niin, että itsellä, läheisillä ja ihmisillä olisi hyvä olla. Yritän myös olla kiitollinen siitä, mitä on. Elämän varrella ja ajan kuluessa sitä oppii arvostamaan pieniä hetkiä ja asioita.

Mitä odotat eniten loppukesältä ja syksyn alulta?

Täällä töissä tietenkin sitä, että niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat löytäisivät uudistuneet tilamme ja että saisin myymälää PauMerin osalta vielä vähän valmiimmaksi muuton jäljiltä. Ja perheen kanssa pitää ehdottomasti päästä vielä nauttimaan niistä mökkiviikonlopuista ja syksyn pimenevistä illoista.