Pitkäaikaishoidon paikat vähenevät

Vanhuspalvelulain tultua voimaan heinäkuussa 2013 on palvelurakenne ikäihmisten hoidon ja palveluiden suhteen muuttunut.

Vanhuspalvelulain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita. Lain mukaan muun muassa ei-kiireelliset palvelut on toteutettava kolmessa kuukaudessa.

Lain voimaantulo ei Siun soten Joensuun kantakaupungin alueen palvelujohtaja Seija Karukannaksen mukaan ole vähentänyt laitoshoitoa, vaan myös aikaisemmin tulleet valtakunnalliset suositukset ovat ohjanneet palvelurakenteen muuttamiseen.

– Laki on täsmentänyt sitä, milloin asiakas tarvitsee pitkäaikaishoitoa. Lain voimaantulon myötä tarve pitkäaikaishoidolle on vähentynyt huomattavasti, Karukannas kertoo.

Tällä hetkellä Joensuuta lähimmät pitkäaikaishoidon paikat sijaitsevat Pyhäselän terveyskeskussairaalassa sekä Enon terveyskeskussairaalassa.

Siilaisen terveyskeskussairaalassa ei jatkossa tarjota ollenkaan pitkäaikaishoitoa vaan se tulee olemaan akuutti kuntoutumiskeskus.

Pitkäaikaishoidossa olevia potilaita on Joensuussa tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 29. Itäisen ja eteläisen alueen palvelujohtaja Kaisa-Mari Soinin mukaan Tuupovaaran Kultaniityn terveyskeskussairaalassa on nyt seitsemän pitkäaikaishoidossa olevaa potilasta.

Enon terveyskeskussairaalassa potilaspaikkoja on yhteensä 40 eikä mitään tiettyä määrää ole nimetty laitospaikoiksi. Hammaslahdessa Pyhäselän terveyskeskussairaalassa pitkäaikaishoidossa olevia potilaita on 17, ja Kotilahdessa Siilaisen terveyskeskussairaalan väistötiloissa on toistaiseksi vielä yksi pitkäaikaislaitoshoidon potilas.

Kultaniitty sulkee ovensa vuoden loppuun mennessä, ja Soinin mukaan potilaat sijoittuvat tämän jälkeen palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin.

– Laitosasumista puretaan, joten tavoitteena on, ettei kukaan siirry laitospaikalle toiseen terveyskeskussairaalaan, Soini kertoo.

Tänä vuonna pitkäaikaislaitospaikoille ei ole tehty enää ollenkaan päätöksiä, ja laitospaikat vähenevät sitä mukaa, kun potilaat siirtyvät pois terveyskeskussairaaloista.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että terveyskeskussairaalan potilaspaikkoja vähennetään, Kaisa-Mari Soini toteaa.

Pyhäselän terveyskeskussairaalan osastonhoitaja Sari Lamminsalon mukaan osa pitkäaikaishoidossa olevista potilaista jonottaa tällä hetkellä tehostettuun palveluasumiseen.

– Pitkäaikaishoidosta voidaan siirtää potilas tehostettuun palveluasumiseen ainoastaan siinä tapauksessa, että hänen terveydentilansa ja kuntonsa kohenevat siinä määrin, jotta pitkäaikaishoitopäätös on lääketieteellisesti mahdollista purkaa, Lamminsalo täsmentää.

Tehostetussa palveluasumisessa Joensuussa on paikkoja tällä hetkellä 316. Paikkoja on esimerkiksi Senioripihassa, Koivupihassa ja Kanervakodissa. Paikkoja ostetaan lisäksi yksityisiltä palvelun tuottajilta 348 kappaletta.

Kantakaupungin alueen palvelujohtaja Seija Karukannaksen mukaan pitkäaikaishoidon paikkoja puolestaan on vähän, koska kysyntääkään ei ole samalla tavoin kuin vuosia sitten, kun pitkäaikaishoidossa oli jopa satoja potilaita.

– Nykyisin sairaala ei ole kenenkään koti, minkä vuoksi kynnystä pitkäaikaishoidolle on korotettu. On kaiken kaikkiaan paljon inhimillisempää ja parempaa, että asiakkaat pääsevät vuodeosaston sijaan kodinomaiseen ympäristöön asumaan, Karukannas toteaa.