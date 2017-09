Motora etsii tiloja lähes 200 kansantanssijalleen

Joensuulainen kansantanssi- ja musiikkiseura Motora tunnetaan valtakunnallisesti vahvana kansantanssitoimijana, jonka kasvatteja on ponnistanut aina ammattiin asti.

Vankkaa pohjaa on luotu yhdessä saman katon alla Papinkadulla vuodesta 2004 lähtien.

– Meidän ryhmämme ovat yhtä suurta perhettä. Jokainen, joka on astunut sisään Motoran ovista, on motoralainen ja tietää kuuluvansa joukkoon, puheenjohtaja Mari Lehikoinen kertoo.

Viime keväänä seura sai tiedon, ettei se voi jatkaa entisissä tiloissaan talon kunnon vuoksi. Lehikoinen myöntää uuden tilanteen luovan oman haasteensa.

– Nyt kun lähdetään tällä kaudella eri teille, sellainen yhteenkuuluvuus saattaa ehkä vähän kärsiä. Sen eteen pitää vain tehdä nyt enemmän töitä niin, että järjestetään enemmän yhteisiä leirejä, esiintymisiä, matkoja ja muita tapahtumia, joissa lapset kohtaavat. En usko, että vuodessa seurahenki kärsii huomattavasti.

Suomen suurimpiin kansantanssiseuroihin kuuluvan 170:n aktiiviharrastajan Motora pyörittää yhteensä 12 tanssin perusopetuksen ryhmää ja yhtä aikuisryhmää.

Tällä kaudella Motora on levittäytynyt eri puolille kaupunkia ja sillä on toimintaa myös Lehmossa ja Reijolassa.

Uusia tiloja alettiin kartoittaa huhti-toukokuussa Joensuun kaupungin nuorisotoimen ja liikuntatoimen kautta ja seura oli mukana koulujen salivuorohauissa. Isolle seuralle tärkeintä olikin löytää salitilat jokaiselle arki-illalle.

– Kun kaikille ryhmille löytyi tilat kesäkuussa, kivi vierähti pois päältä, Mari Lehikoinen kertoo.

Puheenjohtaja näkee toiminnan levittäytymisen positiivisena mahdollisuutena laajentaa harrastajakuntaa.

– Lehmo esimerkiksi alueena on sellainen, että siellä on paljon lapsiperheitä ja meillä onkin Lehmossa nuorempien lasten ryhmiä. Tässä on nyt mahdollisuus tehdä lajia tunnetummaksi muualla. Olemme jo saaneet joitakin yksittäisiä uusia harrastajia näiltä alueilta.

– On ihanaa, että myös entiset harrastajat ovat paikkamuutoksista huolimatta pääosin jatkaneet harrastamista, Lehikoinen sanoo.

Lehmon nuorisoseuran talon ja Reijolan yhteisötalon lisäksi Motora harjoittelee tämän kauden Mutalan koululla ja Lyseon lukiolla.

Vaikka Motora ei ole vielä löytänyt pysyviä tiloja, jonne koko toiminta voitaisiin keskittää, on puheenjohtaja Mari Lehikoinen asian suhteen luottavainen.

– Tila-asia on asia, joka ratkaistaan.

Motoran vanhat tilat odottavat päätöstä mahdollisesta remontista ja sen aikatauluista. Lehikoisen mukaan yksi vaihtoehto onkin paluu vanhoihin tiloihin.

– Meillä on ollut kaikki tarvittavat toiminnot puvustamosta lähtien näissä yksissä tiloissa. Kaikkiaan tässä on ollut hyvä toimia.

– Olemme kuitenkin olleet vain vuokralaisia ja on täysin taloyhtiön päätettävissä, mitä talolle tehdään. Olisi tietysti ihanaa, jos voisimme palata vanhoihin tiloihimme.

Talven aikana Motora aikoo jatkaa myös muiden tilojen kartoittamista.

– Tämän kauden ykkösprioriteetti on kuitenkin se, että ryhmillä on hyvät harjoitusolosuhteet, Lehikoinen summaa.

Mari Lehikoinen uskoo joensuulaisen kansantanssiperinnön säilyvän vahvana myös tulevaisuudessa.

– Kansantanssi voi hyvin ja se menee koko ajan eteenpäin ja jatkuvasti tulee uusia nuoria tekijöitä, jotka rohkeasti, perinteitä kunnioittaen, lähtevät uudistamaan kansantanssia.

Erilaisilla lisäprojekteilla Motora pyrkii tuomaan kansantanssia tutuksi myös uudelle yleisölle. Syksyllä Motoralta on tulossa Karelia-salissa esitettävä Suomi 100 -teemaan liittyvä isänpäiväkonsertti, Sadan vuoden rakkaustarina.

– Siinä on sekoitettu historiaa ja nykypäivää tanssilliseksi tarinaksi, jonka ohjaa Tero Sarkkinen. Musiikit on tehnyt Motorasta lähtöisin oleva Sibelius Akatemian käynyt kansanmuusikko Jussi-Pekka Piiroinen, Lehikoinen kertoo.

Tanssiteos on tarkoitus viedä valtakunnallisille areenoille ja tiedossa on jo kansantanssiin ja -musiikkiin painottuva Folklandia-risteily tammikuussa.

Ensi vuonna Rauni ja Sakari Riikosen perustama Motora täyttä 50 vuotta, ja sen kunniaksi on suunnitteilla juhlavuosikonsertti.