Syöpä saa monta hyvää sydäntä liikkeelle

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry:n vapaaehtoisryhmä Säpäkät on keskittynyt varainhankintaan useilla tavoilla. Syyskuussa 10 vuotta täyttävä ryhmä on järjestänyt tanssiaisia, toiminut apukäsinä kaupungin tapahtumissa, pitänyt myyjäisiä ja osallistunut lipaskeräyksiin. Osa ryhmän jäsenistä on itse kokenut syöpäsairauden, mutta mukana on myös leskiä, joiden puoliso on menehtynyt syöpään.

Ryhmä toimiikin myös vertaistukiryhmänä. – Nyt varainkeruu painottuu syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä virkistystoimintaan, toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen kertoo. – Meihin saa olla reilusti yhteydessä ja kertoa toiveista, sillä ihmisiä varten me täällä olemme. – Yritämme painottaa, että jokainen voi tulla toimintaan mukaan omilla taidoillaan. Pakko ei ole tehdä mitään, mitä ei tunne omakseen, sairaanhoitaja Marketta Komulainen lisää. Kaarina Räty on toiminut syöpäyhdistyksen vapaaehtoisena 1990-luvulta saakka, jolloin hänen puolisonsa sairastui syöpään. – Osallistuimme mieheni kanssa paikallisosaston toimintaan välillä useammin, välillä harvemmin. Puolisoni kuoltua ajattelin, että minun oli saatava siihen mustaan aukkoon jotain uutta, joten jatkoin toiminnassa mukana ja tulin mukaan myös Säpäköiden toimintaan. – Olen saanut hyvin hauskoja kokemuksia ja huomannut, että kyllä elämä jatkuu. Kun tuttavapiirissä on ollut sairastumistapauksia, olen kehottanut heitä ottamaan yhteyttä tänne. Syöpä on sairaus, joka pysäyttää, Räty kertoo. Eija Ristola on ollut vapaaehtoistyöntekijänä vajaan vuoden. – Eläkeiän lähestyessä mietin, mitä täytettä saisin työnteon sijalle. Sitten sairastuin itse syöpään, joka uusiutui. Kun viimeiset hoidot alkoivat olla ohi, otin Markettaan yhteyttä. – Varainkeruuryhmä tuntui kiinnostavalta ja itselleni sopivalta tekemiseltä, Ristola kertoo. Sekä Kaarina Rädyllä että Eija Ristolalla on työstä vain positiivisia kokemuksia. – Tulee todella hyvä mieli, kun pystyy auttamaan jotain toista. Tiedän sen tuskan, kun perheenjäsen sairastuu. Tapahtumissa näkee, kuinka ihmisiltä unohtuu sairaus hetkeksi, ja he huomaavat, että ”ehkä mekin selviämme tästä”. Työ vaatii meiltä paljon, mutta se myös palkitsee, Räty kuvailee. – Olen tavannut uusia ihmisiä, saanut mielekästä tekemistä ja tuntenut tehneeni jotain hyvää. Toisen sairastuneen kanssa voi jakaa kokemuksia ja viljellä mustaa huumoria, jota ei välttämättä voi tehdä läheisten ja aviopuolison kanssa. Läheisten tuen rinnalla vertaistuki on erittäin tärkeää. Syöpää kokemattoman kanssa ei ehkä saa samanlaista yhteyttä, Ristola kertoo Komulaista ilahduttaa vapaaehtoistyöhön liittyvä vilpittömyys. – Saan näiltä ihmisiltä hirveästi positiivista energiaa, kun näen, että rankan elämänvaiheen jälkeenkin he haluavat auttaa toisia. On mahtavaa nähdä, että hyvyyttä on vielä olemassa, Komulainen kiittää. Jolkkonen puolestaan kehuu ryhmän aktiivisuutta. – Ihailen sitä sitoutumista ja auttamisen halua, ja miten ihmiset antavat omasta ajastaan ja tekevät työtä koko sydämellään, Jolkkonen kertoo. Vaikka ennakkoluulot syöpää kohtaan ovat hälvenemässä, Marketta Komulainen uskoo, että sanaan liittyy edelleen tietty kaiku. – Kun perusturva on uhattuna, ihminen on herkkä ja haavoittuvainen. Vapaaehtoiset tietävät kokemuksen kautta, että nyt liikutaan herkällä alueella. Olemme vapaaehtoisille kiitollisia kaikesta, jokaisesta tunnista, Komulainen kertoo. – Kuka osaa auttaa paremmin kuin ihminen, joka on kokenut saman? Vaikka syöpälajeja on erilaisia, sairastumiseen liittyvä kokemusmaailma on kaikilla samantyyppinen, Jolkkonen lisää. Yhteisöllisyys onkin ryhmälle tärkeää. – Yksinäisyyttä on kaikenlaisten ihmisten keskuudessa. Järjestötoimintaan liittyessä huomaa, että elämään on tullut sisältöä ja uusia ihmisiä. Yhteisöllisyyttä tulisi edistää terveydenkin kannalta, Marketta Komulainen kertoo. Tulevana vuonna Säpäköiden toiminnan tärkeänä tavoitteena on saada uusia toimijoita mukaan. Näin saataisiin toimintaan uusia ideoita ja lisäkäsiä. – Toimintaan pääsee mukaan ottamalla suoraan yhteyttä. Toimistollamme voi tulla käymään, saa soittaa, laittaa sähköpostia tai viestiä Facebookin kautta, Suvi Jolkkonen kertoo.