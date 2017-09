Oppilaan väsymykseen puututtava heti alkuun

Pataluodon koulun terveydenhoitaja Leena Naumanen kertoo, että oppilaiden väsymys on lisääntynyt viime vuosina. Syyllistä ei tarvitse hakea kaukaa.

– Oppilaat valittavat väsymystä, ja jotkut haluavat lähteä väsymyksen takia kesken päivän pois. Kyllä aamu-unisuudessa on perää, ja luulen, että se on lisääntynyt vuosien aikana, Naumanen kertoo.

– Ruutuaika on lisääntynyt ja tavoitettavissa ollaan koko ajan. Sen huomaa terveystarkastuksissa. Huonosti nukkuvat myöhästelevät enemmän, eivät ehdi syödä aamiaista eivätkä jaksa keskittyä, Naumanen kuvailee.

Naumanen epäilee, auttaisiko koulun alkamisajan siirtäminen myöhemmäksi.

– Voi olla, että nuoret vain valvoisivat pidempään.

Naumasen mukaan väsymyksen takana on usein muitakin syitä kuin valvominen. Ongelmiin pitäisi puuttua jo kotona.

– Yleensä tilanne helpottaa, kun syy väsymykseen löytyy. Joillekin huono nukkuminen jää päälle, ja siihen tarvitaan ammattiapua. Voi käydä niin, että kesän tai viikonlopun jälkeen on vaikeaa saada rytmistä kiinni. Otetaan päiväunia eikä yöllä nukuta, ja syntyy kierre. Kotona kannattaisi huolestua, jos nuori nukkuu paljon päiväunia tai myöhästelee koulusta. Unta on saanut riittävästi silloin, kun nuori herää kouluun ilman, että vanhemmat herättävät.

Tärkeää terveydenhoitajan mielestä olisi ruutuajan rajoittaminen yötä vasten.

– Makuuhuoneessa ei tulisi säilyttää kännyköitä tai elektroniikkaa. Kun kännykkä ei piippaa koko aikaa, nuoret nukkuvat paremmin.

Joensuun Normaalikoulun johtava rehtori Heikki Happonen pitää tärkeänä sitä, että nuorilla on riittävästi uni- ja lepoaikaa, vaikka yhteiskunnan raamit asettavatkin levolle rajoituksia.

– Ihmiset ovat temperamentiltaan erilaisia, ja jotkut ovat virkeimmillään aamulla, toiset illalla. Koulun työmäärä on kuitenkin vakio, ja koulutyö täytyy sovitella aikahaarukkaan. Lisäksi huoltajien työt, julkinen liikenne, kimppakyydit ynnä muut vaikuttavat koulupäivän alkamiseen ja päättymiseen. Eihän siinä paljon liikkumisvaraa ole, Happonen kertoo.

Vuodesta 1978 koulumaailmassa työskennellyt Happonen ei ole huomannut suuria muutoksia nuorten nukkumistavoissa.

– Lapset ja nuoret ovat edelleen keskimäärin iloisia ja reippaita. Tietopohjaa on paljon, sillä koulussa unta ja levon merkitystä lähestytään useissa aineissa. Kouluterveyskyselyssä nuorten terveystottumuksia seurataan aika tarkasti. On tutkimustuloksia, että näyttöruudun valo pitää aivot virkeinä ruutuajan jälkeenkin. Sillä saattaa olla merkitystä unensaantiin. Vaihtuuko Iltakirja iltaruuduksi, tätä on syytä pohtia, Happonen kuvailee.

Happosen mukaan oppilaiden erilaiset rytmit eivät keskimäärin aiheuta ongelmia koulussa.

– Koulu on aina työskennellyt näiden ilmiöiden kanssa. Nykyään vanhemmat ovat valistuneita, asioista puhutaan julkisuudessa ja asioita jaetaan enemmän kuin aiemmin. Huoli väsyneestä lapsesta otetaan tosissaan. Koulu on kuitenkin ajankäytön suhteen osa ympäröivää yhteiskuntaa, eikä se voi toimia kovin erilaisella tavalla, Happonen toteaa.