Mielialalääke on masentuneelle yhtä tärkeä kuin insuliini diabeetikolle

Väärä pohjatieto ja leimautumisen pelko saattavat olla esteenä mielenterveyshoitoon hakeutumiselle.

Mielialalääkitystä pelätään turhaan. Huolestuttavampaa on se, jos lääkitystä ei käytä, vaikka sille olisi fysiologinen tarve.

Näin toteaa Siun Soten psykiatrian klinikkaryhmän palvelupäällikkö ja vastaava ylilääkäri Pekka Ropponen, joka on tehnyt psykiatrista työtä 40 vuotta.

Ropposen mukaan ennakkoluulot mielenterveyshoitoa kohtaan ovat vähentyneet, mutta täysin vapaita niistä ei vielä olla.

Vuonna 1972 voimaan tulleessa kansanterveyslaissa mielenterveyspalvelut irrotettiin muusta terveydenhuollosta.

Ropposen mukaan se oli virhe, sillä se lisäsi ennakkoluuloja ja nosti kynnystä hakeutua hoitoon.

– Vielä 80-luvulla mielenterveyspalvelun käyttäjät olivat pääosin muiden hoitoon ohjaamia, jopa määrättyjä.

Pari vuotta sitten valmistunut psykiatriatalo on ollut asenteiden suhteen muutos parempaan suuntaan Pohjois-Karjalassa.

Ropponen itse oli vahvasti uuden psykiatriatalon rakentamisen takana jo kymmenen vuotta sitten.

– Paiholan sairaalalla oli vähän ikävä kaiku monen mielessä, ja uuden psykiatriatalon valmistuminen itsessään vähensi ennakkoluuloja.

Ropposen käsityksen mukaan leimautumisen pelko on yksi syy siihen, miksi apua ei välttämättä haeta.

– Osa taas pelkää sitä, että entä jos ei tulekaan kuulluksi ongelmiensa kanssa.



Psykoottinen Itä-Suomi

Joka neljäs suomalainen sairastuu hoitoa vaativaan masennukseen elinkaarensa aikana.

– Pohjois-Karjalassa psykoosisairauksia potevia on aikuisväestöstämme arvion mukaan noin 2000–3000, Pekka Ropponen kertoo.

– Itä-Suomessa on kaksi kertaa enemmän psykoosia kuin läntisessä Suomessa.

Myös masennus alkaa olla jo kansansairaus, sillä iso osa suomalaista käyttää Kela-korvattavaa mielialalääkitystä.

Jos kannamme taipumusta melankoliaan geeneissämme, on syytä tehdä ero masennuksen ja alakuloisuuden välille.

– Masennusta tulisi ajatella jatkumona. Siellä toisessa päässä on lievää alakuloisuutta, jota ei ehkä tulisi edes masennukseksi kutsua.

– Toisessa päässä on masennus, joka on vakava sairaus. Silloin aivojen välittäjäainepitoisuudet ovat pohjalla.

– Traumat, geneettinen perimä ja elämänkokemukset, luettelee Ropponen syitä masennukseemme.

– Suomessa masennus johtaa liian herkästi työkyvyttömyyteen ja osa syy siinä on hoitojärjestelmämme tehottomuus.



Ei aina sairaslomalle

Ropposen mukaan hoitojärjestelmän puutteiden paikkaamiseksi tehdään Pohjois-Karjalassa kovasti työtä.

Ratkaisuksi ei hänen mukaansa riitä psykiatrien lisääminen.

– Kymmenen vuotta sitten depressiota ei edes tunnistettu perusterveydenhuollossa. Nyt se tunnistetaan, mutta hoidoksi on liian helposti määrätty pelkästään mielialalääkettä, ja potilas on jäänyt yksin. Seuranta ja terapeuttinen hoitosuhde ovat unohtuneet.

– Yleislääkäreitä on koulutettu määräämään lääkkeitä. Diagnoosin jälkeen hoitosuhteen pitäisi alkaa automaattisesti.

Masennuksestaan avoimesti puhuva ihminen saattaa loukkaantua, jos häntä kehotetaan kansanomaisesti menemään ulos raittiiseen ilmaan.

Ropposen mukaan ohje ei ole kuitenkaan huono.

– Ymmärrän, että neuvo tuntuu kurjalta, mutta yksikään potilas ei ole parantunut masennuksesta makaamalla sängyssä, päinvastoin.

– Tutkimusten mukaan kaikenlainen liikkuminen ja toiminta eheyttää. Jos sairaslomalla katkeavat kontaktit muihin ihmisiin, se pahentaa masennusta.

– Masentuneen ihmisen ei tarvitse jäädä sairaslomalle, jos hän kykenee esimerkiksi vaihtamaan väliaikaisesti työtehtäviin, jotka eivät ole niin kuormittavia.

Ropponen kehuu kolmikantajärjestelmää, jossa yli 90 vuorokautta kestävissä sairaslomissa saman pöydän ääreen istuvat työterveyshuollon edustaja, hoitohenkilöt sekä potilas.



Kuntouttava terapia on halpa

Pekka Ropponen oikoo kuitenkin käsitystä siitä, että suomalaiset olisivat kansana poikkeuksellisen masentuneita.

– Onko meillä enemmän mielenterveysongelmia, vai onko meillä vain hyvä mielenterveyshoito?

– Luvut riippuvat terveydenhoitojärjestelmän tasosta, ja se on meillä hyvää kaikista puutteistaan huolimatta.

Perusterveydenhuollon puolella ongelmaksi on osoittautunut se, että sieltä on puuttunut taho, joka ohjaisi mielenterveyshoitoa tarvitsevat potilaat hoidon piiriin.

Nykyiset mielenterveys- ja päihdepalvelut (MiePä) ovat Ropposen mukaan yritys tämän seikan korjaamiseksi Pohjois-Karjalassa.

Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaan voi hakeutua, mutta se ei ole mahdollista kaikille, mikäli ongelmat ovat äityneet pahoiksi.

– Kela suhtautuu myönteisesti asiaan, mutta ihmisen täytyy olla itse motivoitunut kuntoutukseen.

Kuntouttava psykoterapia tulee yhteiskunnalle halvaksi, sillä Ropposen laskujen mukaan yhden potilaan terapiajakso tulee maksamaan vuositasolla yhteiskunnalle vain noin 2500 euroa, eli 4–5 sairaalahoitovuorokauden verran.

Paljon turhaa pelkoa ja ennakkoluuloja lääkitystä kohtaan

Mielialalääkitys herättää vilkasta keskustelua. Lääkevastaisuus perustuu Pekka Ropposen mukaan vääriin ennakkoluuloihin.

– Älä sie lääkettä ota, hullummaksi tuut, kertoo Ropponen esimerkin vanhan kansan ”viisaudesta”, joka ei pidä paikkaansa.

– Julkisuudessa jopa ihan sivistyneet ihmiset ovat sanoneet, että sairaalassa on pumpattu täyteen lääkettä ja turrutettu.

Ropposen mukaan yksikään lääkäri ei toimi niin. – Myös lääkeriippuvuutta pelätään turhaan. Jos aivot eivät toimi normaalisti, tämä häiriötila tulisi korjata.

– Ei diabeetikkokaan voi lopettaa insuliinia, kun elimistö ei sitä tuota. Esimerkiksi psykoosilääkkeen lopettaminen lisää voimakkaasti riskiä sairastua uudestaan.

Ropposen mukaan jokainen potilas saa yksilöllisen lääkityksen, eikä Suomi24-keskustelupalsta ole paras tietolähde etsiä apua sairauteen tai lääkitykseen.

– Vertaistukea voi tietysti hakea netistä, mutta kyllä vähän ihmettelen väitettä, että lääkkeistä pitäisi päästä pois. Miksi, jos lääkityksestä on potilaalle hyötyä?

Jokaisen potilaan kohdalla on yritetään aina löytää pienin riittävä lääkeannos.

Alkuvaiheessa joudutaan joskus käyttämään isompia annoksia.

– Koko ihmisen elimistö on hermostoa, ja mielenterveyshäiriöt vaikuttavat ruuansulatusjärjestelmään, ja sillä on todettu olevan yhteys myös syöpään ja sydän- ja verisuonisairauksiin, Ropponen kertoo.



Uusia hoitoja

Uusia hoitomuotoja sairauksiin kehitetään jatkuvasti.

– Esimerkiksi tänään oli historiallinen päivä. Meillä annettiin potilaalle ensimmäistä kertaa sairaalamme historiassa ketamiini-infuusiohoitoa, josta on valtavan hyviä tutkimustuloksia maailmalla, Ropponen kertoo.

Anestesiassa käytetty ketamiini vaikuttaa nopeasti, ja sitä käytetään vakavan masennuksen hoidossa.

Tärkeä osa mielen sairauksien hoidossa on jo pitkään ollut psykoterapialla, ja Joensuussa tilanne terapiapalveluiden suhteen on Ropposen mukaan hyvä. Hoitoa on saatavilla monipuolisesti.

– Terapiamuotoja on useita ja ihmiset hakeutuvat hoidon pariin entistä paremmin.

– Kaikki tutkimustulokset viittaavat siihen, että paras hoito mielen sairauksiin on lääkehoidon ja terapian yhdistelmä, Ropponen täsmentää.