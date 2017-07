Rasismia vastaan valokuvilla ja musiikilla

Brittivalokuvaaja Syd Sheltonin Rock Against Racism -näyttelyn avajaisia vietettiin pääkirjastossa tiistaina 4.7. Näyttely tuotiin Joensuuhun osana Suomi 100 -juhlavuotta ja sen tarkoitus on kertoa taiteen ja kulttuurin merkityksestä yhteiskunnallisessa muutoksessa.

– Halusimme näyttelyn, joka ajaa Joensuun asemaa avarakatseisena ja rasismin vastaisena kaupunkina. Haluamme näyttelyllä sanoa, että kaikki ovat tänne tervetulleita, kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula kertoo.

Rock Against Racism -valokuvanäyttely on Sheltonin dokumentaatio rasismin vastaisesta Englantia muuttaneesta Rock Against Racism -liikkeestä, joka sai alkunsa vuonna 1976.

Vaikka kuvat ovat neljäkymmentä vuotta vanhoja, on näyttely edelleen ajankohtainen.

– Uskon, että rasismi löytää aina uusia kohteita. Nyt kohteena ovat muslimit ja pakolaiset. Rasismi tulee aina olemaan haitallista eikä se vie koskaan asiota eteenpäin. Britannia esimerkiksi on paljon parempi paikka monikulttuurisuuden vuoksi. Tällaista upeaa musiikkia, tyyliä tai vaatteita ei olisi koskaan tapahtunut ilman monikulttuurisuutta, Shelton sanoo osoittaen valokuviaan.

1970-luvun Englannin ilmapiiri oli tukala. Ihmiset laukoivat julkisesti avoimen rasistisia kommentteja, oikeistolaiset lehdet leimasivat ihmisiä ja äärioikeistolainen National Front -puolue oli suosionsa huipulla.

– Taloudellinen tilanne oli Britanniassa todella huono ja köyhimmät kärsivät siitä eniten. Sen seurauksena ihmiset alkoivat osoitella yhteiskunnan vähemmistöryhmiä sormilla, erityisesti afroamerikkalaisia ja aasialaisia vähemmistöjä.

Taiteilijat ja muusikot olivat saaneet tarpeekseen, jotain oli tehtävä.

– Rakastamme musiikkia, joten ratkaisu oli lopulta ilmeinen. Aiemmin valkoiset soittivat valkoiselle yleisölle ja mustat mustalle yleisölle. Halusimme muuttaa sen, Shelton kertoo.

Rock- ja reggaemuusikot yhdistäneestä Rock Against Racism -kampanjasta tuli suurempi kuin liikkeen aktivistit osasivat odottaa. Vuoteen 1981 mennessä liike järjesti yli 500 rasisminvastaista tapahtumaa eri puolilla Englantia. Ensimmäiseen marssiin osallistui yli 100 000 mielenosoittajaa.

– Ajattelimme, että vain muutama ihminen tulisi paikalle, Shelton sanoo.

Shelton osallistui tapahtumiin kamera kädessä. Hän kuvasi tavallisia ihmisiä ja antoi äänen niille, jotka eivät sitä yleensä saaneet.

Rock Against Racism saavutti tavoitteensa, kun musiikista alkoi tulla monikulttuurista. Lopulta liike tuli tiensä päähän 1980-luvun alkupuolella, mutta Shelton kertoo olevansa edelleen aktiivinen kantaaottavien aiheiden parissa.

– Rakastan valokuvauksessa muun muassa sitä, että se mahdollistaa kannanottamisen visuaalisesti, Shelton sanoo.

Suomessa Rock Against Racism -näyttely nähtiin ensimmäisen kerran vuosi sitten Tiketti Galleriassa Helsingissä. Shelton toivoo, että ihmiset löytävät näyttelyn myös Joensuussa.

– Joensuu on erittäin mielenkiintoinen kaupunki, koska se eroaa paljon tyypillisestä englantilaisesta kaupungista. Kadut ovat niin avaria, liikennettä on vähän, kaikki talot ovat samankorkuisia ja täällä on niin puhdasta. Joensuu itse asiassa muistuttaa vähän Melbournea Australiassa. Täällä on helppo kulkea ympäriinsä ilman, että tarvitsee pelätä.

1990-luvulla asiat olivat toisin, kun Joensuussa kamppailtiin skiniongelman kanssa. Se tulee Sheltonille yllätyksenä.

– Todellako? En tiennyt siitä. Toivottavasti he ovat poissa nyt, Shelton sanoo.

Näyttely on avoinna pääkirjaston Muikku-salissa 4.7.–4.8.