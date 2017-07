Media-alan moniosaajan sydän sykkii Diolle

Holy pooper! Opiskeluaikojen idea musiikkivessasta jatkaa eloaan tämän vuoden Ilosaarirockissa.



Mediatoimittaja Juha Korhonen on yksi osuuskunta Korpipajan perustajajäsenistä, ja tällä hetkellä hän työskentelee muun muassa Summeri-tv-ohjelman tuottajana. Kasariheviä fanittavan Korhosen viimeisimpiä hankkeita on Ilosaarirockiin saapuva Dio-bajamaja, jossa soi edesmenneen heavy metal -legenda Ronnie James Dion musiikki.

Mistä idea Dio-vessaan alun perin sai alkunsa?



Kun opiskelin medianomiksi, moni tiesi, että olen Dio-fani, mutta suurin osa ei tiennyt häneltä kuin sen Holy Diver -biisin. Sitten, kun oli meikäläisen vuoro järjestää luokkabileet kotona, päätin pistää Dion soimaan meidän vessaan, että musiikki tulisi tutuksi muillekin. Tästä pari kaveria intoutui ihan urakalla ja he pitivät huolen, että kaikissa luokka- ja vähän muissakin bileissä oli sen jälkeen Dio-vessa.

Miten musiikki vessassa toimii?



Olisi tarkoitus, että musiikki soi koko Rokin ajan, 24/7 perjantaista sunnuntaihin, niin kauan kuin sähköä riittää. Olen ajatellut, että soittolista olisi kaksikymmentä biisiä, jotka soisivat siellä randomilla. Mukana on pelkästään Dio-bändin tuotantoa, eli unohdetaan tällä kertaa kaikki muut Dion kokoonpanot, kuten Black Sabbath, Elf ja Rainbow.

Miten Ronnie James Dion leski suhtautui asiaan ensimmäistä kertaa siitä kuullessaan?



Lähinnä oli kyse siitä, että tuo Dio-logo on rekisteröity tavaramerkki. Olin ensin yhteydessä yhteen maailman kovimpiin Dio-faneihin lukeutuvaan suomalaiseen kaveriin, joka on ylläpitänyt dio.net-sivustoa. Kysyin häneltä, kuka omistaa Dio-logon oikeudet ja hän arveli, että Wendy Dion firma Niji Productions Inc. omistaa ne. Laitoin sinne meiliä, kerroin, että haluaisin tehdä Dio-bajamajan ja haluaisin saada luvan logon käyttöön. Wendy Dio vastasikin saman päivän aikana. Hän myönsi luvan vain ja ainoastaan Ilosaarirockia varten ja sanoi, että ”koska haluat tehdä sen kunnioituksesta Dion musiikkia kohtaan, myönnän luvan tätä tapahtumaa varten”.

Mistä oma Dio-fanituksesi lähti käyntiin?



1984, The Last in Line, c-kasetti. Alkuperäisiä ei ollut, vaan silloin piratismi kukoisti, kun oli kaksipesäiset mankat. Silloin tuli nauhoiteltua kaikkea kasariheviä. Dio kolahti, ja eritoten tämä toinen albumi The Last in Line.

Milloin vierailit itse ensimmäisen kerran Ilosaarirockissa?

1997.

Mitkä keikat tai tapahtumat ovat jääneet mieleen Rokeista?



Yleisesti ottaen siellä on aina ollut hyvä meininki. Keikoista mieleen jääviä ovat olleet Paradise Lost joskus aikoinaan ja Amorphis vuonna 1997, ja sitten Faith No More:lla oli tosi kova keikka. Lisäksi Scar Symmetry ja paikallinen Holik tekivät vaikutuksen. Enemmänkin minulle on merkinnyt kokonaisuus Ilosaarirockissa. Jotenkin siellä on aina ollut niin hyvä fiilis, että sinne on mukava mennä ja palata.

Mitä muuta kuuluu kesäsuunnitelmiisi?



Kaksi viikkoa yritän olla lomalla ja käydä sukuloimassa ja tapaamassa vanhoja kavereita. Elokuussa pitää jo palata sorvin ääreen. Tiukka syksy on tulossa töiden merkeissä, tulossa on isoja tv-juttuja.

Mikä oli ensimmäinen työpaikkasi?



Ehkä ensimmäinen oikea työ oli olla Katinkullan lomamökeillä petauspoikana, eli pedattiin petejä.

Keiden kanssa matkustaisit ja minne, jos voisit mennä minne vain?

Perheen kanssa ja Kanada olisi hyvä paikka, minne mennä. Ehkä myös Italia tässä lähempänä.

Oletko yksityiskohtien tarkkailija vai suurten kokonaisuuksien hahmottaja?

Vähän sekä että. Joskus pikkuinen detalji ahdistaa, että se pitää saada kuntoon, mutta osaan myös hahmottaa sen, että pitää nähdä metsä puilta. Luovin siellä välimaastossa.

Mikä ruokkii parhaiten luovuuttasi?

Varmaan luonto ja se, että saa olla rauhallisessa ympäristössä, että saa välillä omaa aikaa.

Täydennä lausetta: Minulle tärkeintä on…

...perhe.

Millaisia terveisiä lähettäisit 15-vuotiaalle itsellesi?

Älä anna periksi ja seuraa unelmiasi ja tavoitteitasi.

Missä toivot olevasi kolmenkymmenen vuoden päästä?

Minähän olen silloin seitsemänkymppinen! Toivottavasti en mullan alla! (Nauraa.)