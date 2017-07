Työpajoja karatesta antiikin Kreikkaan ja hengitystekniikoihin

Ilosaarirockin yhteyteen rakennettu Popkatu-kaupunkifestari on aiempiin vuosiin verrattuna muuttunut toiminnallisempaan suuntaan. Monipuolisten esiintyjien lisäksi luvassa on näytöksiä ja työpajoja, jotka toimivat matalan kynnyksen periaatteella. Osallistumismaksu on nimellinen, jopa olematon.

– Tänä vuonna meillä on paljon suomenruotsalaista ohjelmaa sekä kansanmusiikkia. Teemme ensimmäistä kertaa hankepohjaista Rautanappi-työpajaa. Lisäksi LastenPopilla on uusi vetäjä, Popkatu-yhdistyksen puheenjohtaja Cecilia Riikonen kuvailee.

Popkadun ohjelma alkaa tiistaina 11. heinäkuuta. Tuolloin rokkiväellä on tilaisuus tutustua alakulttuureista tuttuun moshpit-tanssityyliin. Ensimmäisen päivän esiintyjiä ovat Juulia Salonen Trio, Marianne Maans, Nevicate ja Zerostreet. Puolenyön jälkeen paikalle saapuvat Gasellit ja Laiton Uhkaus.

Ohjelmavastaava Jouni Mielosen mukaan Popkadun peruslinjaus on se, että kyseessä ei ole yksinomaan rocktapahtuma.

– Tarjontaa löytyy eri genreistä ja kaikenikäisille. Koska budjettimme on rajallinen, olemme halunneet panostaa kiinnostavaan ohjelmistoon. Vuosien aikana yleisö onkin alkanut luottaa ohjelmistoomme, Mielonen kertoo.

Keskiviikon työpajat sopivat erityisesti lapsille. Taidemuseon pääsymaksulla voi tutustua elämään antiikin Kreikassa. Nuoremmalle yleisölle sopii myös sanataidepaja sekä skeittiworkshop, jossa paneudutaan skeittauksen alkeisiin turvallisessa ympäristössä. Keskiviikkona esiintyvät edellisen vuoden katuesiintyjäkilpailun voittaja Improckin lisäksi muun muassa Jukka Kervinen & Laura Vartio, Echo & Cane, Kaukolasipartio, Laiskat Silmät, MC Koo, Pastoripike, Slack Bird Duo ja Suotaunot.

Työpajoja on tarjolla myös torstaina, jolloin valikoima soveltuu paremmin aikuisille. Didgeridoo-pajassa opetellaan ajopuisten soitinten soittamista, ja aiheesta innostuneet voivat jatkaa kiertoilmahengitys-tekniikan parissa. Helsinkiläinen taiteilija RUUSA järjestää katutaidetyöpajan, jossa tutustutaan spraymaalin käyttöön ja erilaisiin maalaustekniikkoihin.

Urheiluhullut voivat suunnata joko roller derby- tai karatepajalle. Lapsia viihdyttää suomenruotsalainen lastenyhtye Sotta ja Pytty.

Torstain esiintyjälista on viikon laajin, sillä lavalle kapuavat Inharmonic, Embrace the Abadoned, Ikinä, Liza Guziballo & Nurmivihvilä, Kauko Röyhkä Trio, Kumikameli, Rony Rex & Fiktio DJ’s, The Empire Strikes, Turtle Haze ja Ville Karttunen. Puolenyön jälkeen esiintyvät vielä Ketjupolttajat, Luontokerho, Matias Kangas ja Sonik.

Cecilia Riikonen kertoo Popkadun sisällön muodostuvan vuoden mittaan.

– Tutustumme esiintyjiin ja vastaamme bändien yhteydenottoihin. Tämä on tavanomainen tapa, mutta me haluamme pitää Popkadun matalan kynnyksen paikkana. Tässä hommassa täytyy hyödyntää omia verkostoja, Riikonen kertoo.

Perjantai-iltapäivänä on mahdollista tulkita populaarirunoutta runokaraokessa. Tyyli on vapaa ja esiintyä voi yksin tai ryhmässä. Esiintymisvuorossa ovat muun muassa Ilja Teppo Yhteisö, J. Pitkänen & Kaverit, Duo Kuosikulma, Rinneradio sekä Antti ja Isotalo, Lyyti, River String Lizards, Ursus Factory ja Wrist Rodeo.

Lauantaina esiintyvät vielä Dallas Kalevala, Haamurakastaja Duo sekä Taival. Popkadun viikko päättyy Rytmiklubiin tunnelmallisessa teatteriravintossa.

Popkadun järjestäjät tekevät tänä kesänä ensimmäistä kertaa mielipidekyselyä.

– Tutkimme, mitä asiakaskunta toivoo ja mitä he haluaisivat. Sellaisesta on ollut puhetta aiemminkin, mutta koska teemme tätä työtä vapaaehtoisvoimin, toiminnan laajuus riippuu resursseista. Nyt meillä on kolme tiedottajaa, joten kysely on helpompi toteuttaa, Riikonen kertoo.