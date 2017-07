Ilosaarirock aiheuttaa muutoksia Linnunlahden liikennejärjestelyihin

Ensi viikolla vietettävä Ilosaarirock vaikuttaa Linnunlahden alueen liikennejärjestelyihin. Laulurinteen alue on suljettu jalankulkijoilta festivaalin rakennuksen ajaksi. Linnunlahden uimaranta suljetaan tiistaina 11.7. Uimaranta avataan yleiseen käyttöön festivaalin jälkeen keskiviikkona 19.7. ja Laulurinteen alue viimeistään perjantaina 21.7.

Ilosaarirockin viikonloppuna suljetaan myös festivaalialueen lähikatuja autoliikenteeltä.

Linnunlahdentie suljetaan läpikulkuliikenteeltä torstaina 13.7. kello 12. Länsikatu väliltä Kalastajankatu–Eteläkatu sekä Papinkatu väliltä Länsikatu–Sepänkatu suljetaan liikenteeltä perjantaina 14.7. kello 14:30. Länsikatu ja Papinkatu avataan liikenteelle festivaalin jälkeen maanantaina 17.7. kello 8 ja Linnunlahdentie kello 12. Pihoihin ajo on mahdollista ajoluvilla, joita jaetaan suljettujen katujen varsilla asuville.

Eteläkaupungilla on Ilosaarirockin aikana väliaikaisia pysäköintikieltoja, joita valvovat pysäköinninvalvojat ja poliisi. Joensuulaisia kannustetaan saapumaan festivaalille busseilla, jalan tai polkupyörillä. Mehtimäen jäähallin edustalla on valvottu pyöräparkki ja Joensuun kaupunki on lisännyt joukkoliikennevuoroja viikonlopun ajaksi.

– Liikennejärjestelyt on käyty läpi yhdessä poliisin ja Joensuun kaupungin edustajien kanssa. Pyrkimyksenä on rauhoittaa festivaalin lähialue turhalta liikenteeltä ja tehdä festivaalikokemuksesta turvallinen ja viihtyisä sekä asiakkaille että lähikaduilla asuville.

– Aiemmin tehty pääportin siirtäminen on rauhoittanut eteläkaupunkia, tätä kehitystä jatketaan sulkemalla myös Tiedepuiston edusta autoliikenteeltä, toteaa Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis.