Vahva visio kantoi baarin nurkasta SM-liigaan

Soundcheck sujui lupaavasti.

Puolisen vuotta yhdessä soitellut, solisti Tuure Kilpeläisen, 47, ideoita pyöritellyt Kaihon Karavaani valmistautui ensimmäiselle livekeikalleen helsinkiläisessä Friday-baarissa perjantaina 9. lokakuuta 2009 ja jo settilistan virittely innosti muutaman päiväkaljalle saapuneen joraamaan.

Illalla tunnelma kuitenkin vakavoitui. Baarin piskuiselle lavalle nousi hyvin jännittynyt kokoonpano, sillä kuten tapana oli, se oli kutsunut paikalle paljon ystäviään. Käytännössä se tarkoitti sitä, että yleisö koostui kädet puuskassa menoa seuranneista soittajakollegoista. Myöhemmin joku kertoi nähneensä keikalla myös von Hertzenin veljeksiä kriittisinä ihmettelemässä.

Kaikkea muuta kuin rennosta tunnelmasta huolimatta, siitä keikasta se sitten varsinaisesti syntyi, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

Ensimmäiset pari vuotta olivat melkoista kyntämistä. Kilpeläinen orkestereineen ryynäsi keikoilla pikkupaikoissa, ja asiat etenivät hitaasti.

Capverdeläisen Cesaria Evoran musiikista inspiroituneella Kilpeläisellä oli kuitenkin vahva visio, että hänen bändistään tulisi vielä kova juttu. Olihan Kaihon Karavaani rytmi-inspiraation puraisemalle solistille itselleen unelmien täyttymys: bändi, jossa haitarit soivat, tyypit laulavat moniäänisesti ja esiintyvät puvut päällä. Siinä oli ripaus mustalaisvibaa, punkia ja Balkania sekä Kilpeläisen lapsuudenkodista tuttua Olavi Virtaa. Rytmi piti vain saada jotenkin salakuljetettua suomalaisille kuulijoille.

Taipaleensa alkuaikoina Kilpeläinen karavaaneineen perusti erääseen helsinkiläiseen pikkukuppilaan oman klubin, jossa bändi soitti itse. Toisinaan mukana oli vierailijoitakin.

– Muistan, kun eräänä yönä laitoin jätkille tekstiviestin, että vitsi tästä tulee kova juttu. Minulla on siitä vahva tunne, Kilpeläinen muistelee.

Yllättäen lisänostetta antoi myös pienimuotoinen tv-julkisuus. Bändi oli tilattu esiintymään vuoden 2011 itsenäisyyspäivän Linnan jatkoille, joiden televisioinnin myötä Karavaanin musiikki tavoitti uusia kuulijoita.

– Jokin muukin telkkarihomma meillä oli, mutta meidän kohdallamme televisiolla ei ole ollut niin suuri merkitys suosion lisäämisessä. Meillä ei ole ollut varsinaista tv-julkisuutta, Kilpeläinen täydentää.

Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin rytmit ovatkin tulleet tutuiksi hyvin perinteisellä tavalla. Yhtye on kiertänyt ahkerasti ristiin ja rastiin Suomea, ja jokaiselle keikalleen se on noussut sata lasissa tavoitteenaan vähintäänkin hyvä keikka. Onnistumista ovat luonnollisesti siivittäneet radiosta tutut kappaleet, joita biisinikkari Kilpeläisen kynästä on irronnut yhtyeen jokaiselle viidelle albumille.

Tuoreimmalla, viime lokakuussa julkaistulla Surusilmäinen kauneus -levyllä, on single, joka on nyt niin sanotusti räjäyttänyt pankin.

Musiikin suoratoistopalveluissa yli 2 miljoonaa kertaa luukutettu, maaliskuussa vuoden radiohitiksi Radiogaalassa valittu Autiosaari on tuonut paljon uutta yleisöä Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin keikoille.

– Ja ihan kaikenikäistä. Se on myös jännä ilmiö, että pikkuskidit tykkäävät siitä biisistä tosi paljon, he ovat ihan innoissaan. Jos ennen oli niin, että nimmaria käytiin pyytämässä äidille, nykyään kaikki pyytävät lapsilleen, Kilpeläinen lisää nauraen.

Hän on huomannut, että tänä vuonna myös bändin suosiossa on tapahtunut selkeä nytkähdys. Keikkapaikat ovat olleet täysiä, esiintymisareenat ovat jälleen aiempaa isompia ja keikkojakin on enemmän kuin koskaan. Vuoden sisään yhtyeellä on yli 120 keikkaa.

Myös yhtyeen keikka-auto on vaihtunut, mutta Kilpeläisen mukaan sillä ei ole mitään tekemistä suosion kanssa. Edellinen menopeli, kosketinsoittaja-haitaristi Jiri Kurosen isän vanha pakettiauto kun lähes irtisanoi sopimuksensa jo pari vuotta sitten.

– Ajattelimme silloin, että ehkä me tässä vaiheessa voimme hommata auton, jossa on kesällä ilmastointi ja talvella lämmitys. Ennen ei ollut kumpaakaan niistä, ja kesäisin auto oli tukala kuin sauna ja talvella varpaat olivat ihan jäässä. Auto alkoi muutenkin vähän yskiä, joten siirryimme mersuun, Kilpeläinen virnistää.

Ja sitten ripaus urheilua, jolla tämä haastattelukin oikeasti alkoi. Kilpeläinen kun muisti Karjalan Heilin puhelinhaastattelun kesken juoksulenkkinsä, jolta hänen piti kipittää kesken kaiken takaisin kännykän äärelle.

Jo ennakkoon miestä oli pyydetty pohtimaan, että jos Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani olisi jääkiekkojoukkue, missä sarjassa se nyt pelaisi. Juhannuskeikoilla mietintä oli unohtunut ja puhelimessa solisti puhisee useammin kuin kerran, että mikä sen sijoittumisen oikein määrittelee. Urheilusivut skippaavalta toimittajalta apuja ei heru.

Lopulta Kilpeläinen arvelee kiekkoilevansa bändeineen SM-liigassa, mutta paukkuja voisi olla vielä muuhunkin.

– Viime viikolla kävimme Saksassa keikalla isolla kaupunkifestivaalilla. Joku oli kysynyt Suomen Saksan instituutista Berliinistä, mikä olisi sopiva bändi Kieliin. Emme yhtään tienneet, mihin olimme menossa.

– Siellä oli isoin areena, jolla olemme koskaan olleet, ja torilla tuhansia, tuhansia ihmisiä. Soitimme omaa musiikkiamme ja jengi tykkäsi, parit encoretkin saimme. Siinä hommassa oli kai välähdys NHL:ääkin.