Ilmainen ulkokuntosali avataan Mehtimäelle

Mehtimäelle avataan perjantaina ulkokuntosali, joka on maksuton ja avoinna ympäri vuorokauden. Sali tulee olemaan avoinna myös talviaikaan, mikä on ulkosaleissa poikkeuksellista Suomessa.

Treenaamisen salilla voi aloittaa perjantaina kello 14. Laitteista löytyvät pullon pidikkeet, ja ulkosalilla on koiranomistajia varten myös koiraparkki.

Viralliset avajaiset uudella ulkosalilla pidetään ensi viikolla.



Ulkokuntosalin Mehtimäelle toi petroskoilainen MB Barbell yritys, joka halusi rantautua EU -markkinoille.

Yhteistyö Joensuun kaupungin ja venäläisyrityksen välillä alkoi Josekin ansiosta.

Projektikoordinaattori Stepan Tirkkonen Josekilta kertoo, että ulkokuntosalin suhteen ajatukset ovat pidemmällä kuin vain liikuntapaikkojen lisäämisessä.

– Ajatuksena olisi, että MB Barbell rakennuttaisi tehtaan ja kokoonpanonsa Joensuuhun, ja saisi siten Made in EU -leiman ulkokuntosalilaitteilleen.

– Venäjällä valmistetaan erinomaisia tuotteita, jotka voivat menestyä EU:n markkinoilla. Olemme etsineet venäläisiä yrityksiä reilun vuoden verran tällä ajatuksella, jotta Joensuun seudulle syntyisi lisää työpaikkoja ja kaupugille veroeuroja, Tirkkonen kertoo.



MB Barbell rakentaa patentoituja ja sertifioituja ulkokuntolaitteita. Tirkkosen mukaan yrityksellä on yli 20 laitteen linjasto joka kehittyy koko ajan. Mehtimäelle avattava sali on kymmenen laitteen pilottisali, joka on samalla yrityksen referenssikohde. Joensuuhun rakennettua salia käytetään Euroopan sisäisessä markkinoinnissa.

– Yrityksen aikomuksena olisi tehdä jälleenmyynti -ja kokoonpanotoimisto Joensuuhun, kun myynti Euroopassa kasvaa, Tirkkonen paljastaa.

Venäläisrakenteinen ulkokuntosali on poikkeuksellinen siltä osin, että laitteet ovat käytettävissä ympäri vuoden.

– Petroskoissa ulkosalit ovat käytössä talvipakkasillakin. Laitteet ovat erittäin kestäviä ja turvallisia.

– Laitteiden alkutuotanto olisi Petroskoissa, mutta kokoonpanotoiminta ja esimerkiksi maalaus olisivat täällä.

– Suomesta saatavia materiaaleja voisi hyödyntää laitteita valmistettaessa.

Josek on etsinyt muitakin yrityksiä Venäjältä joilla olisi potentiaalia saada siirrettyä tuotantonsa Suomeen ja siten valmistaa EU-markkinoille sopivia tuotteita.