Torjuminen ei lannista motivoitunutta feissaria

Tuuli Ahonen, 29, tekee kesätöitä Solidaarisuus-kehitysyhteistyöjärjestön feissarina ja tiiminvetäjänä.

– Käytännössä työ on sitä, että kierrämme kaduilla ja koitamme saada lahjoittajia. Tiiminvetäjä pitää huolta omasta tiimistään ja puuttuu ongelmiin sekä yrittää pitää hyvää henkeä yllä. Lisäksi työhön kuuluu pieniä hallinnollisia hommia. Teen töitä maanantaista perjantaihin viitisen tuntia päivässä, Ahonen kertoo.

Englannin kieltä ja kääntämistä opiskeleva Ahonen työskentelee feissarina viidennettä viikkoa. Ahonen ei aiemmin ollut kiinnostunut feissarin työstä, mutta naisten ympärileikkausta vastustava Silpomaton-kampanja veti häntä puoleensa.

– Teemme yhteistyötä kolmen kenialaisen paikallisjärjestön ja kisii-heimon kanssa. Keniassa ympärileikkausperinne on vielä vahva, vaikka toimenpide on ollut laiton vuodesta 2001 alkaen. Yritämme hakea muutosta sisältäpäin, Ahonen kertoo.

Ihmisten reaktiot feissareita kohtaan vaihtelevat välinpitämättömyydestä aggressiivisuuteen.

– Aloitin työn pelonsekaisin tuntein, mutta olen yllättynyt positiivisesti. Yleisin reaktio on, että ei ole aikaa tai on hirveä kiire.

– Sitten kun on aikaa esitellä kampanjaa, ihmiset pysähtyvät kyllä kuuntelemaan. Jos lahjoitustoiminta ei kiinnosta, niin kyllä asiakas liukenee nopeasti paikalta, Tuuli Ahonen kertoo.

Ahonen on muutamia kertoja joutunut itse solvaamisen kohteeksi.

– Pari kertaa on menty ihan ulkonäköön asti. Kommentit täytyy vain ohittaa kiitos ja näkemiin -asenteella. Se kuuluu työhön, sillä osa ihmisistä ei halua, että heitä lähestytään. Nahka kovettuu koko ajan ja on helpottavaa tietää, että kyse ei ole henkilökohtaisesta inhosta, Ahonen kertoo.

Ahonen lähestyy päivässä useaa sataa ihmistä, joista vain pieni osa pysähtyy.

– Sanotaan, että neljästäsadasta noin kaksikymmentä pysähtyy juttelemaan, ja yksi tai kaksi ryhtyy lahjoittajaksi. Joskus keskustelu lähtee väärille raiteille, kuten maahanmuuttoon, joka ei liity aiheeseen. Ulkoapäin on vaikeaa arvioida, kuka saattaisi ryhtyä lahjoittajaksi. Kaikenlaisia ihmisiä kannattaa lähestyä.

Tuuli Ahosta motivoi eniten tunne siitä, että voi vaikuttaa asioihin.

– Kampanja ja aihe ovat minulle tärkeitä. Ympärileikkaus on hirvittävän suuri vääryys ja suora ihmisoikeusrikkomus. Kivat työkaverit ja hyvä sää pitävät myös motivaatiota yllä. Järjestötoiminta ja feissaus eivät pysyisi käynnissä, jos niillä ei olisi mitään vaikutusta. On harmillista, että varainkeruuta täytyy olla näin paljon ja että kehitysaputuesta leikataan. Vaikka lahjoittajaa ei löytyisi, on mukavaa levittää tietoa järjestöstä ja kampanjasta.

Ahonen uskoo, että feissaustoiminta on lisääntynyt viime vuosina ja että kehitys tulee jatkumaan.

– Feissaus lisääntyy, koska se toimii. Suomalaiset ovat vähän juroa kansaa, ja feissarien lähestyminen saattaa tuntua inhottavalta. Ystävällinen ’ei kiitos’ riittää, feissaritkin tekevät vain töitään. Uskon että feissaus jatkuu tulevaisuudessakin, ja kampanjat saavat entistä enemmän huomiota internetin ja somen kautta.

Solidaarisuus-järjestö on aloittanut toimintansa vuonna 1970 ja on yksi Reilun Kaupan perustajajäseniä. Muita Suomessakin toimivia tunnettuja aktivistijärjestöjä ovat muun muassa Greenpeace, Amnesty ja Kirkon ulkomaanapu.