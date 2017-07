Kesä hiljentää virastot

Suurin osa kunnista supistaa palveluidensa aukioloaikoja heinäkuussa kesälomien ajaksi.

Kesätauon aikana enemmistö kunnista sulkee virastojensa ovet työntekijöiden lomien ajaksi. Monet kunnat tarjoavat kuitenkin puhelinpäivystystä rakennusasioihin liittyviä asioita lukuunottamatta.

Liperissä pyritään takaamaan peruspalvelut, vaikka kunnan kirjaamo sulkeutuikin maanantaina lomakauden ajaksi.

– Kuntalaisilta ei pitäisi jäädä mitään hoitamatta kesätauon aikana. Kyllä täällä on aina joku paikalla, joka pystyy auttamaan. Kartoittaja on lomalla 10.7.–4.8. eli rakennuspaikkojen merkitsemistä ei pysty hänen lomansa aikana tekemään. Muuten kaikki toimii, kertoo markkinointi- ja viestintäsihteeri Virve Kyllönen.

Joensuussa palvelut sulkeutuvat 20.7. kahden viikon ajaksi. Tauon aikana hoidetaan ainoastaan ennalta sovittuja tai kiireellisiä asioita.

Käytännössä se tarkoittaa, että kaupungintalo ja virastojen asiakaspalvelut ovat suljettuina, eikä esimerkiksi rakennuslupia vastaanoteta.

Varsinaista puhelinpäivystystä ei ole, mutta töissä on silti henkilökuntaa myös tauon aikana.

– Välttämättömät tehtävät toimivat ja työmaat eivät keskeydy sen takia. Valvojia on töissä, mutta tauon aikana Joensuun Vesi on kiinni ja jätepuolen neuvonta on suljettu. Netin kautta asioista saa selvää, mutta lähiasiointi ja henkilökohtainen asiointi ei toimi, kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen kertoo.

Outokummussa lomaillaan 10.–31.7., jolloin kaikki kaupungin hallintopalvelut ovat kiinni. Kuntalaisille ei ole Liperin tapaan tarjolla väliaisia puhelinpalveluita.

Naapurikunnista poiketen Kontiolahdessa virastojen ovet ovat pääasiassa auki kuntalaisille myös kesätauon aikana.

– Väki on lomalla, mutta siitä voi lähteä, että asiat hoituvat kesän aikana normaalisti. Toki yksittäinen asia voi viivästyä, koska varsinainen vastuuviranomainen ei ole paikalla, mutta kaikille on määrätty lomien ajaksi sijainen. Itse esimerkiksi sijaistan kunnanjohtajaa, hallintojohtaja Sakari Kela sanoo.

Kunnan virastot palvelevat kontiolahtelaisia supistetuin kesäoloaukiajoin 26.6.–30.7. arkipäivisin kello 9–14.

Kunnat pyrkivät keskittämään lomat heinäkuuhun, jolloin valtaosa suomalaisista lomailee muutenkin.

– Jos yritämme jakaa kaikkien kesälomat pitkin kesää, meillä on pitkä aika, jolloin olemme vajaalla miehityksellä. Tämä helpottaa sitä, että voimme pitää enemmän lomia kahden viikon aikana päällekkäin ja muuna aikana on parempi miehitys ja palvelut toimivat paremmin, kaupunkiympäristöjohtaja Näätänen Joensuusta kertoo.

Kesätauko harvemmin aiheuttaa suurempia onglemia tai ylimääräistä palautetulvaa.

– Meillä on ollut jo monta vuotta samat viikot kiinni, ja uskon, että ihmiset tietävät sen varsin hyvin. Joku muualta tuleva voi vähän yllättyä, mutta tämä on kuitenkin aika yleinen käytäntö muissakin kunnissa.

Tarkempia tietoja kuntien loma-ajan palveluista ja aukioloajoista löytyy kuntien omilta nettisivuilta.