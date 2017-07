Joensuun uutta toria halutaan ideoida yhdessä kaupunkilaisten kanssa

Älykäs kauppapaikka -projekti kutsuu kaikki joensuulaiset, pohjoiskarjalaiset ja muualta tulevat torin käyttäjät visioimaan koko Pohjois-Karjalan imagoon ja elinvoimaan liittyvää keskeistä kohdetta.



Suunnitteluun voi osallistua vastaamalla kyselyyn osoitteessa www.joensuunuusitori.fi/kysely.

Kysely löytyy hieman suppeampana myös kaupungin uudessa mobiilisovellus Purossa. Lisäksi syksyllä järjestetään työpajoja torin ja älykkään kauppapaikan kehittämisestä kaikille kiinnostuneille.



Vetovoimaisuudesta tehdyt selvitykset ja kaupungin hiljattain tekemä kyselytutkimus todistavat, että Joensuussa on vetovoimaa. Ihmisillä on täällä hyvä asua ja yrityksillä yrittää.



– Meillä on vahvaa osaamista tietyillä aloilla, jonka lisäksi kaupunki on linjannut, että sen uudet hankinnat ja investoinnit toimivat kehitysalustoina ja niihin etsitään innovatiivisia ratkaisuja. Samaan aikaan kaupungissa olevien elinvoimaa edistävien toimijoiden ja yritysten yhteistyö toimii erinomaisesti. Tämä luo loistavan pohjan luoda Joensuusta Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki, sanoo kaupungin elinvoimajohtaja Mikko Härkönen.



– Mukana projektissa on monitoimijaverkosto, joiden kaikkien panos vaikuttaa myös torin, toriparkin ja kauppapaikkojen valmistumiseen, jatkaa Härkönen. Ryhmään kuuluvat edustajat Joensuun kaupungilta, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josekista, Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksestä, Karelia-ammattikorkeakoululta, Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta sekä mainostoimisto Fabrikilta.