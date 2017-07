Piano vei muusikon maailmalle

Ammattipianistin ura on vienyt Niina Uggeldahlin muun muassa Kiinaan ja New Yorkiin. Nyt Uggeldahl palaa kotikaupunkiinsa Joensuuhun ja esiintyy Musiikkijuhlilla konservatorion salissa.

– Se on todella iso kunnia. Olenhan minä esiintynyt Joensuussa paljon aiemminkin, mutta en ihan viime vuosina.

Samassa konservatoriosalissa Uggeldahl on soittanut ensimmäiset konserttinsa musiikkiopiston oppilasmatineoissa. Mieleen on jäänyt erityisesti ensimmäinen isompi esiintyminen, nuorten solistien konsertti vuonna 1990, jolloin Uggeldahl esiintyi yhdessä Joensuun kaupunginorkesterin kanssa.

– Se oli jännittävä ja juhlallinen tilaisuus. Muistan, että soitin Weberin Konzertstückin.

Lapsuudenkodissa Joensuussa kuunneltiin paljon musiikkia ja opettajaäiti päätti ilmoittaa tyttärensä musiikkiopistoon.

Ensin soittimeksi valikoitui viulu, mutta se ei oikein istunut käteen.

– Olin tosi jäykkä eikä se oikein lähtenyt sujumaan.

– Opettajakin alkoi jo varmaan olla epätoivoinen viulun suhteen.

Pianon kanssa kaikki oli toisin. 7-vuotias Uggeldahl vaihtoi viulun pianoon ja siirtyi tiukan mutta taitavan Eila Antilan oppilaaksi.

– Hän opetti oikeita asioita heti alkuun ja sai tajuamaan pianon sointia. Hän pakotti kuuntelemaan soittoa, mikä on todella tärkeää, mutta sen unohtaa helposti vieläkin. Kerron usein Antilalta saamiani oppeja edelleen myös omille oppilailleni.

– Olin todella surullinen, kun Eila lopetti. Tietysti jossain vaiheessa pitää vaihtaa opettajaa muutenkin.

Biologiasta kiinnostunut Uggeldahl alkoi kuitenkin haaveilla muusikon urasta vasta 15-vuotiaana tutustuttuaan Kontiolahden musiikkileirillä Hui-Ying Liu-Tawaststjernaan, opettajaan, joka sai hänet panostamaan soittamiseen tosissaan.

– Oli Hui-Yingin ansiota, että päätin ryhtyä ammattipianistiksi.

Yhteinen taival jatkui, kun Uggeldahl siirtyi peruskoulun jälkeen Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle Helsinkiin Liu-Tawaststjernan oppilaaksi. Samaisen opettajan johdolla Uggeldahl hakeutui nuoriso-osaston jälkeen Sibelius-Akatemian solistiselle osastolle, jossa Uggeldahlia luotsasi Liisa Pohjola.

Sibelius-Akatemiasta löytyi myös ruotsalainen puoliso Magnus Sköld. Nykyään Uggeldahl asuu pianistimiehensä ja lastensa kanssa Tukholmassa. Pariskunta harjoittelee ja esiintyy yhdessä, kun aikaa yhteiselle duolle jää lapsilta. Musikaalisessa perheessä myös molemmat lapset soittavat pianoa ja selloa.

– Olen itse aika vaativa äiti, lasten täytyy harjoitella. Sen olen oppinut, että nuorena kannattaa harjoitella hyvin, että pohja on hyvä, Uggeldahl nauraa.

Esiintymisten lisäksi Uggeldahl opettaa arvostetussa Lilla Akademienissa.

Paluumuuttoa Joensuuhun perhe ei ainakaan toistaiseksi suunnittele.

– Tietysti Joensuuhun on aina välillä ikävä, vaikka nuorena sieltä halusi maailmalle. Välillä kadehdin pienemmissä kaupungissa asuvia. Siellä on niin helppo olla lasten kanssa, kun kaikki on lähellä, Uggeldahl lisää.

Niina Uggeldahl esiintyy tiistaina 4.7. Joensuun Musiikkijuhlilla yhdessä Eriikka Nylundin kanssa, joka on Ruotsin radion sinfoniaorkesterin sooloalttoviulisti.

Joensuun Musiikkijuhlat järjestetään neljännen kerran konservatorion salissa 2.–13.7.