Musiikkijuhlat tarjoaa löytöjä yhdessä salissa

Parista aiemmasta vuodesta poiketen Joensuun Musiikkijuhlat keskittyy nyt kokonaan heinäkuuhun ja yhteen paikkaan.

Kaikki seitsemän konserttia järjestetetään Joensuun konservation salissa.

Joensuun ainoalle klassisen musiikin tapahtumalle ei ole asetettu kävijämäärätavoitetta, musiikki on tärkeintä.

– Jos saamme salit täyteen, ainahan se ilahduttaa. Pyrimme luomaan tapahtuman, joka kiinnostaa ja lunastaa paikkansa Joensuun kesässä.

Taiteellisen johtajan Janne Mertasen mukaan tapahtumassa on luvassa monipuolisesti tuttua ja vähän tuntemattomampaakin klassista musiikkia.

– Mukana on paljon teoksia, joita ei ole Joensuussa aiemmin kuultu, kuten Jukka Linkolan Dark Dance -teos. Ihmiset voivat tulla löytöretkelle katsomaan, minkälaista ohjelmistoa onkaan luvassa.

Mertanen suosittelee yleisölle muun muassa musiikkinäytelmä The Fabulous Bäckström Boys Showta.

– Itse ainakin innostuin siitä niin paljon, että uskon, että se on varmasti viihdyttävä ja naurulihaksia stimuloiva tapahtuma.

Mertanen nostaa esille myös 16-vuotiaan superlahjakkuuden, pianisti Anton Mejiaksen.

Musiikkijuhlat huipentuvat Mertasen ja sveitsiläisen nuorisosinfoniaorkesteri Il Mosaicon esiintymiseen.

– Oma ohjelmistoni on ollut aiemmin enemmän romanttista. Nyt on sitten Mozartin C-duuri pianokonserton aika. Olen hankkinut nuotit 12-vuotiaana, mutta keikkaa ei ole vielä aiemmin sen kanssa ollut. Tämä on ensimmäinen kerta, Mertanen naurahtaa.