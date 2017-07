Joensuun vanhat talot ja korttelit verkossa

Kaupunkikeskustayhdistys on avannut Vanha Joensuu -sivuston, jonka tarkoitus on kertoa elämästä entisajan Joensuussa. Keskusta-alueesta on koottu satoja valokuvia ja historiallisia kertomuksia, joita kuka tahansa voi lukea verkossa.

Nyt yhdistys toivoo, että kaupunkilaiset lähettävät omia valokuvia ja tarinoita ihmisten arkisesta elämästä – vaikkapa siitä, mitä tapahtui talojen pihalla, kuka omisti koiran, ja kuka kävi kauppaa kenenkin kanssa. Sivuston ideana on nostaa kaupungin statusta ja saada sen historia tunnetuksi. Taloudellista hyötyä projektilla ei ole. – Haluamme antaa Joensuulle kasvot, ryppyineen päivineen. Tällä tavalla vanhat kuvat tulevat hyötykäyttöön, muuten ne pölyyntyisivät ja unohtuisivat arkistoissa, toiminnanjohtaja Jouni Töyrylä kertoo. Projektista on tarkoitus tulla jatkuvasti päivitettävä tietopankki. Sitä on työstetty talkoovoimin 5–10 vuoden ajan, ensin lähinnä vain Töyrylän toimesta. Historioitsija Heikki Tarma liittyi projektiin reilu kuukausi sitten. – Tämä on ollut puhtaasti meidän kahden vanhuutta lähestyvän äijän projekti. Toivon, että tätä jatketaan myös tulevaisuudessa, kertoo pian eläkkeelle siirtyvä Töyrylä. Idea sivustolle syntyi vanhasta, vuodelta 1940 peräisin olevasta kaupungin virallisesta kartasta, joka haluttiin ottaa hyötykäyttöön. Kun kartta oli valmis, Töyrylä oli yhteydessä Pohjois-Karjalan museoon, joka antoi koko kaupungin valokuva-arkiston projektin käyttöön. – Kun jokaiseen taloon liittyy kuvia, on se hieno selailukohde ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita Joensuun historiasta, Töyrylä toteaa. Päärakennukset on kuvattu karttaan punaisella värillä ja talot keltaisella. Taloa klikkaamalla avautuu linkki, josta voi lukea talon historiasta. – Tontit ovat säilyneet suunnilleen sellaisenaan, talot sen sijaan ovat muuttuneet. 1960-luvulla alettiin purkaa Puu-Joensuuta, myös keskusta on myllätty täysin, kertoo historioitsija Tarma. – Olen varma, että tästä tulee menestys. Uskon, että nämä tarinat herättävät ihmisten mielissä muistoja, Töyrylä sanoo. Omia tarinoita ja kuvia voi toimittaa ottamalla yhteyttä kaupunkikeskustayhdistykseen verkossa olevalla erillisellä lomakkeella. Kaikki kaupunkilaisten tekstit tarkastetaan etukäteen ennen julkaisua. Tarinoita voi lukea ja lähettää osoitteessa http://www.kaupunkiyhdistys.jns.fi/vanhajoensuu.