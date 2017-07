Neljästi Chim ja sitten Che-ree

Persoonallisuutta soittajassa ainakin riittää.

Kun Karjalan Heili saapuu Niittylahden opistolle haastattelemaan 8-vuotiasta harmonikkataiteilijaa Daniel Ullgrénia, on kuvausideakin jo valmiina: puuhun!

Isä Hannu Ullgrén ja äiti Reeta Ullgrén varmistavat, että perheen tuorein Hopeinen Harmonikka -finalisti ei putoa maahan ja loukkaa itseään.

Harmonikansoiton opettaja Sirpa Kainulainenkin innostuu ottamaan kuvan.

– Daniel on hyvin määrätietoinen, reipas ja osallistuva nuorimies, Kainulainen kertoo oppilaastaan.

– Hänellä on luontaista lahjakkuutta ja sorminäppäryyttä.

– Haitarinsoitossa yksi olennainen valttikortti on, jos se tulee luontaisesti.

Hopeinen Harmonikka on alle 10-vuotiaille järjestettävä valtakunnallinen kilpailu, johon on tiukka karsinta.

Äänitysten perusteella valitaan ensin semifinalistit, joista seitsemän parasta pääsee Ikaalisissa Sata-Häme Soi -tapahtuman yhteydessä järjestettävän loppukilpailuun.

Linda Ullgrén voitti loppukilpailun vuonna 2013 ja Eemil Ullgrén 2015. Pikkuveli Daniel osallistui tänä vuonna ensimmäisen kerran, ja tuloksena oli heti loppukilpailupaikka.

Mutta mikä on kilpailukappale?

– Chim Chim Chim Chim Che-ree, Daniel ilmoittaa.

– Niin montako niitä Chimejä nyt olikaan, Sirpa Kainulainen kysyy.

– Neljä, Danielin isä Hannu Ullgrén vastaa.

Kainulainen alkaa kirjoittaa lehtiöön Ikaalisessa soittavan kappaleen nimeä. Äiti Reeta Ullgrén muistuttaa, että siihen loppuun pitää pistää vielä kolme pistettä: siis Chim Chim Chim Chim Che-ree...

Toimittaja saa oivalluksen: ai se on se!

Dick Van Dyke ja Julie Andrews esittävät Mary Poppinsissa eli Maija Poppasessa Robert ja Richard Shermanin säveltämän musikaalilaulun Chim Chim Che-ree.

– Tämä kun on sovitettu, niin tässä niitä Chimejä on enemmän, Sirpa Kainulainen selittää.

Ari-Matti Sairan sovittama versio sopii Danielille, vikkeläsormiselle taiteilijalle.

– Se on monipuolinen sovitus, jossa Daniel pystyy käyttämään taitojaan. Siinä on tremolot ja triolit ja hidas basso-osuus, ja loppua kohti haasteet lisääntyvät, Kainulainen kertoo.

– Kyllä se on ihan kiva, Daniel tiivistää saman asian.

Kun taiteilijalta kysyy lempikappaletta, vastauksena on juuri Ikaalisten kilpailukappale.

Mutta miksi harmonikka on mukava soitin?

– Siinä on paljon näppäimiä, joita saa näpytellä nopeasti.

Syy soittimen valintaan on itsestään selvä: Daniel halusi kolme vuotta sitten tarttua itsekin harmonikkaan kuunneltuaan aikansa Lindan ja Eemilin musisointia.

– Isosisko ja isoveli on kyllä hyvä näyte itselle siitä, mitä pitää tehdä, Daniel myöntää.

– Kun on katsonut niitä tarkkaan, on nähnyt kaiken tarpeellisen.

Linda ja Eemil on bongattu joskus rokkiviikon aikaan musisoimasta Joensuun torin laidalla.

Mahdettaneenko Danieliakin nähdä vielä katusoittajana?

– Kyllä ne on tulossa sinne joskus kesällä ja kyllä mäkin sinne tuun.

Päättyneen viikon aikana Niittylahden opistolla oli nuorten muusikoiden leiri, jossa Sirpa Kainulaisen mukaan oli harmonikansoittajiakin parikymmentä.

Daniel Ullgrén ei osallistunut leirille vaan keskittyi hiomaan kilpailukappalettaan.

– Pidämme tämmöisiä preppaustunteja. Kokonaisuutta hiotaan kuin timanttia, Sirpa Kainulainen kertoo.

Kaksikko alkoi harjoitella kappaletta viime syksynä. Yhteistyö kokonaisuudessaan alkoi kaksi vuotta sitten.

Joensuun konservatoriossa yhä opettava Kainulainen asuu nykyisin Lappeenrannassa, ja se toi yhteistyöhön uuden ulottuvuuden: skype-tunnit.

– Yllättävän hyvin ne toimivat.

– Instrumentin ääni korostuu hieman eri tavalla niin, että se vaikuttaa yhteissoittamiseen.

Daniel Ullgrén piti skype-tunneista.

– Kyllä se oli kivaa, kun sai nähdä Sirpaa.

Tuostapa tuleekin mieleen kysymys, kuinka tärkeää on, että oppilas ja opettaja voivat toisensa nähdessään rupatella muustakin kuin harjoiteltavasta kappaleesta.

– Kyllä sekin ihan kivaa on, ja... no en mä kyllä osaa sanoa, auttaako se, Daniel pohtii.

– Minä luulen, että on se tärkeää aika monelle lapselle, Sirpa Kainulainern sanoo.

– Kaikki tunnit eivät ole muutenkaan samanlaisia, ja hyvä on tietää, millä fiiliksellä oppilas on tunnilla ja mitä hänelle on viikon aikana tapahtunut.

Sitten tulee se tyhmä mutta pakollinen kysymys.

Isosisko ja isoveli ovat voittaneet loppukilpailun, johon pikkuvelikin on nyt lähdössä.

Onko paineita?

– Ei mulla nyt hirveesti niitä paineita oo, mutta jännittää ihan hirveesti, ja – no kyllä niitä paineitakin on.

– Tiedätkö sinä, mitä ne paineet on, äiti-Ullgrén kysyy.

– En.

– Ne on menestyspaineita: että pitäisi pärjätä hyvin, isä-Ullgrén selittää.

– Yhtä hyvin kuin Linda ja Emppu, sitä se paine tarkoittaa. Ei sulla varmaan semmosia oo, kun et ees tiijä, mitä se tarkoittaa, äiti jatkaa.