"Pakko on uskoa, että vaarirokki jyrähtää"

Arto Pippuri myöntää huolestumisasteensa olevan yhdeksän ja puoli.



Arto Pippuri, ihanko oikeasti meinaatte järjestää tuossa viikon kuluttua festivaalin?

– Kyllä se on pakko uskoa kun näin on kerran sovittu, Grand Old Rocker of Joensuun voimahahmo sanoo.

On perjantai, kesäkuun viimeinen päivä ja kello on noin 12. Taustalla näkyy Ilosaari, joka on täyttä työmaata. Lauantaina 8. heinäkuuta kello 16 siellä pitäisi jyrähtää käyntiin Ilovaarirock, jota on mainostettu lauseella tule ja koe uudistunut Ilosaari.

– Bändit tulee tänne joka tapauksessa ja lyö laskun kouraan. Ei se mikään force majeure -syy ole. Kyllä me siitä lähetään, että Ilovaarirock järjestetään. On pakko, Pippuri sanoo.

Kuinka huolestuneena olet seurannut saariremontin edistymistä? Pippuri naurahtaa.

– Pitääkö laittaa jollain asteikolla? Nollasta kymppiin jos miettii, niin kyllä se yhdeksän ja puoli on.

Myös kaupungin tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen on seurannut tilannetta huolestuneena. Ensi tiistaina Pippuri, Pyykkönen ja muut asianosaiset urakoitsija mukaan lukien pitävät palaverin, jossa tilannetta päivitetään.

– Viikolla sain kartan, johon on merkitty ensi viikonlopun suunnitelmat. Tuo kaupungin puoleinen niemi tulee olemaan työmaata, joka eristetään aidalla. Minä olen vaatinut, että uusi laguunilava pitää olla käytössä, koska meillä on myös siellä ohjelmaa.

Pippuri katsoo päälavan suuntaan ja sanoo, että viikon kuluttua tähän aikaan tuolla jo rakennellaan äänentoistoa ja Kerubi pystyttää ruokailutelttoja. Katse kääntyy laguunilavan suuntaan.

– Tuo kapea niemi aidataan, mutta laguunilava on kartan mukaan käytössä. Vielähän tuossa on pientä ylimääräistä (naurahdus) roipetta.