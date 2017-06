Koiria koulutetaan nyt myös sudenhaistajiksi

Koirien kanssa voi harrastaa yhtä sun toista, joko tavoitteellisesti tai huvin vuoksi. Tämän tietää Laura Pitkänen, joka kahdeksan vuotta sitten aloitti shetlanninlammaskoiransa Mintun kanssa agilityn. Harrastus vei mennessään niin, että tänä päivänä Pitkänen kouluttaa koiria agilityn alkeiskursseilla ja viikkoryhmässä Pohjois-Karjalan Seurakoirat (PoKS) ry:llä.

– Kun alun perin hankin koiran, niin ideana oli katsoa, mitä kaikkea yhdessä voi tehdä. Agilitysta tulikin sitten elämäntapa, Pitkänen kertoo.

Nyt Mintun lisäksi PoKS ry:n radalla pinkoo kuusivuotias shetlanninlammaskoira Meela. Koiraperheeseen kuuluu myös pentu Muura, joka jäi tällä kertaa radan viereen seuraamaan isompien koirien touhuja.

Agility on nopeatempoinen laji, jossa koirat suorittavat erilaisia esteratoja ohjaajien opastuksella. Päämääränä on suorittaa rata mahdollisimman nopeasti ja kulkea esteiden läpi virheettömästi. Koiran täytyy pujotella keppien välistä ja hypätä renkaiden ja aitojen yli koskematta niihin. Ratoja muutellaan aina tietyin väliajoin, jotta niiden haasteellisuus säilyy.

Kovan luokan urheilua agilitysta tulee, kun mennään suomen- ja maailmanmestaruustasoille. Pitkänen on jo kerran osallistunut agilityn SM-kisoihin, ja tarkoituksena on jatkaa harjoittelua tavoitteellisesti.

Pitkäsen mukaan agilitya voi harrastaa kuka tahansa, ja helpoin tapa aloittaa lajin harrastaminen on lähteä mukaan pentukurssille tai tottelevaisuuskoulutukseen. Ohjaajillekin on omaa fysiikkavalmennusta, sillä laji vaatii hyvää kuntoa myös ihmiseltä. Koiraa voi kuitenkin ohjata vaikkapa pyörätuolista käsin.

– Koirien kanssa harrastaminen on lisääntynyt viime vuosina, mikä parantaa koirien tottelevaisuutta. Se on myös hyvää aktivointia koiralle ja liikuntaa ohjaajalle.

Lapsuudenkodissa Irene Turusella oli vastuullaan perheen norjanharmaahirvikoira.

Aikuisiällä elämään astuivat omat ”unelmien koirat”, eli berninpaimenkoira, airedalenterrieri sekä sileäkarvainen collie.

Turunen on kouluttanut koiria 2000-luvun alusta asti eri yhdistyksissä. Kuusi vuotta sitten hän päätti tehdä unelmistaan totta ja perustaa oman yrityksen, jonka nimeksi tuli Vihmerä.

Yläkoulun opettajana päätoimisesti toimiva Turunen on opiskellut koirankoulutusohjaajaksi sekä ongelmakoirakouluttajaksi.

– Vesipelastus oli ensimmäinen suorittamani kurssi. Sen jälkeen siirryin harrastajasta kouluttajaksi. Sitten tuli tokoagi-koulutus, Turunen muistelee.

Vihmerän toiminta painottuu hyötykoirakoulutuksiin ja erityisesti tukikoirakoulutukseen. Turunen kouluttaa diabeteskoiria, luku-, kuulo- ja tukikoiria sekä epilepsiakoiria. Vihmerä tekee yhteistyötä Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n kanssa. Rahoitusta koulutukselle tarjoaa Raha-automaattiyhdistys, jonka ansiosta tukikoiran saaminen on mahdollista myös vähävaraisille ihmisille.

– Tukikoirakoulutus on erinomainen mahdollisuus saada kotona olevasta tessusta hyötykoira, Turunen sanoo.

Turunen on ollut innokas kokeilemaan uusia tapoja kouluttaa koiria. Viimeisin koulutuskokeilu on kuuden koiran hukkatiimi, joka polkaistiin käyntiin viime tammikuussa yhteistyössä Ranuan eläinpuiston kanssa. Tarkoituksena on kouluttaa koirat tunnistamaan suden hajun maastosta. Koirien koulutuksessa käytetään hyväksi eläinpuistosta saatua suden virtsaa.

– Ihmisillä on kovasti susiin liittyviä pelkoja, ja huhut lähtevät helposti kiertämään. Pyrimme tuomaan turvallisuuden tunnetta rajapinnan asukkaille, että tiedettäisiin, onko susia todella liikkunut alueella vai ei, Turunen kertoo.

Turunen tahtoo omien sanojensa mukaan panostaa juuri hyötykoirakoulutukseen lisätäkseen yhteiskunnan koiramyönteisyyttä.

– Toivon, että ihmiset näkisivät, että koirat eivät vain kakkaa tienposkiin, vaan että niistä voi olla ihmisille myös paljon apua.