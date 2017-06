Raptori on ylpeä Oi beibistään

Juhannuksena kansalaiset ympäri Suomea olivat ihan Hula hula, vaan Joensuussapa moista kekkulointia ei vielä toukokuussa meinattu suvaita. Teini-idoli Robinin hittibiisistä ja Suomen suven avauksesta seurannut ärrimurrijupakka paisui valtakunnan mediaan asti.

Moni oman lapsuutensa vielä muistava keski-ikäinen hörähteli ääneen, sillä 90-luvulla kodeissa ja koulujen pihoilla lastenkin suut napsuivat Robinia huomattavasti härskimmän Raptorin riimejä.

Toki silloinkin oli jo mielensäpahoittajia, mutta haastatteluun tavoitetun Raptorin Izmon mukaan toukokuinen hässäkkä kertoo tästä ajasta.

– Nyt raivo saadaan julkiseksi isosti ja nopeasti, ja kaikestahan pitää pahoittaa mielensä. Olen kuunnellut Hula hula -kappaletta myös sillä korvalla ja kyllä minua pelottaa, mihin suuntaan maailma on menossa.

– Ei siksi, että kovin monen mielestä ”lanteet pyörii” olisi turmiollista nuorisolle, vaan lähinnä siksi, miten marginaaliryhmät saavat äänensä noin vahvasti kuuluville. Toivottavasti someraivo on kohta niin yleistä ja nopeaa, ettei siitä välitä enää kukaan, hän muotoilee.

Izmon, Jufo III:n ja Kaivon vuonna 1989 perustama Raptori on jälleen ajankohtainen myös yhteislaulumielessä, sillä hyvinkääläistrio heittää tämänkertaisen comebackinsa ensimmäisen keikan perjantaina Imatran Go 90’s -tapahtumassa. Lauantaina Raptorin Aikaisuusseikkailu 2020 -kiertue saapuu Joensuun ysärifestareille.

Comeback on Raptorille jo kolmas. Alun perin vuonna 1992 lopettanut raptrio on palannut esiintymislavoille vuosina 2000 ja 2010, sillä yhtye on pitänyt lupauksensa comebackista kymmenen vuoden välein.

Tosin tällä kertaa paluu aikaistui. Syiksi Izmo luikauttaa dementian ja Radio Novalla Retroperjantai-ohjelmaa juontavan Oku Luukkaisen.

Legendan mukaan Raptorin Oi beibi oli Luukkaisen radio-ohjelman toivotuin kotimainen biisi, mikä sai hänet ehdottamaan bändille comebackia. Luukkainen on myös Go 90’s -festivaalien ohjelmapäällikkö.

Paluukeikoista Izmo on innoissaan, mutta Oi beibin kestosuosiota hän kummastelee, onhan Moe!- debyyttialbumilta lohkaistu single vuosimallia 1990. Kappaleen seksipitoisia lyriikoita on ruodittu jopa Wikipediaa myöten.

– Jos palaan hetkeksi biisin lähtöhistoriaan, meidän tarkoituksenahan oli tehdä kappale, joka joutuisi soittokieltoon räävittömien sanoitustensa vuoksi. Musiikillisesti etsimme siihen jo silloin vanhahtavia italodisko-tyyppisiä kliseitä.

– Luulen, että se on se todella korkealentoinen ja kulturelli, sensuellisti sofistikoitunut teksti, joka tekee biisistä yhä aktuellin. Jokainen sukupolvi rakastuu, tai anteeksi, täytyy sanoa romanttisemmin: jokainen sukupolvi näkee toisensa kynttilänvalossa Oi beibin soidessa, Izmo runoilee.

Julkaisuvuotenaan parhaaksi kotimaiseksi singleksi valittu Oi beibi on Raptorille aikamoinen stigma. Tai oikeastaan koko suomalaiselle musiikkigenrelle.

– Kuulemma sen takia ei voinut räpätä, koska Raptori teki Oi beibin, ja siitä olemme kyllä tosi ylpeitä. Jos ihmiset tuleentuivat siitä niin paljon, etteivät pystyneet tekemään musiikkia, kyllähän me silloin olemme jotain tehneet oikein, Izmo virnistää.

Hän kuitenkin epäilee, ettei Raptori enää tekisi Oi beibin kaltaista biisiä. Teokset ovat aina oman hetkensä kuvia, joihin vaikuttavat monenlaiset asiat ympärillä ja yksilössä sisällä. Tämä pätee myös Raptorin tekemisiin.

– Se ei tarkoita sitä, että Oi beibi jollain tavalla hävettäisi meitä, mutta se oli sen ajan Polaroid-kuva meistä.

Kesän paluukeikkoihinsa Raptori on valmistautunut treenaamalla ahkerasti. Keikkoja on vain neljä, ja kolmikko haluaa olla lavalle noustessaan varma, että meno on yhtä hölmöä kuin ennenkin.

– Eihän se treenaamalla parane, mutta asenne menee oikeaan suuntaan. Hämmentävää, kuinka älykkyysosamäärä puolittuu, kun kolme näinkin fiksua kaveria laitetaan olemaan keskenään, Izmo kiteyttää.