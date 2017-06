Kodinvaihtajien ja senioreiden turvapaikka

Entinen outokumpulainen, nykyinen kerimäkeläinen Arja Kuivalainen, 57, rantautuu sopivin aikavälein Höytiäisellä olevalta saareltaan ja murauttaa farmarimallisen Escortin käyntiin.

Tavallisesti hän on noin kuukautta aiemmin tiedottanut Facebookin kirpputoriryhmissä kiertävänsä juuri näihin aikoihin reittiä Outokumpu–Polvijärvi–Ylämylly–Joensuu keräämässä koirakotiin tarkoitettuja lahjoituksia: puhtaita, tarpeettomiksi jääneitä täkkejä, patjoja, tyynyjä, mattoja, pyyhkeitä, liinavaatteita, päiväpeittoja ja vilttejä.

Kierroksen jälkeen Kuivalaisen auton takakontti ja takapenkki on yleensä tupaten täynnä. Seuraavaksi hän suuntaa Kiteen Villalaan, jossa sijaitsevaan välivarastoon hän tyhjentää kuorman.

Villalasta lahjoitukset jatkavat myöhemmin määränpäähänsä, Etelä-Savon puolella Raikuun kylässä olevaan yksityiseen koirakotiin.

Osoitteesta ei voi erehtyä. Nina Palviaisen omakotitalon pihaa ympäröivän verkkoaidan sisäpuolelta tulijaa tervehtii parinkymmenen koiran lauma haukkuen ja hyppiä touhottaen. Lisää ääniä kaikuu talon sisältä sekä pihan perältä, ja meteli kasvaa huumaavaksi.

Osansa haukuista saa samaan aikaan pihaan peruuttava postinjakaja, joka koirien harmiksi ei tälläkään kertaa tule postilaatikkoa lähemmäksi.

Meno Palviaisen koirakodissa tasoittuu nopeasti sen jälkeen, kun koirat ovat saaneet nuuhkia ja innokkaimmat myös pusutella muistiinpanovälineitä laukustaan kaivelevan vieraan. Valtaosa koirista tassuttelee omille paikoilleen pihamaalle, ainoastaan muutama kuonostaan harmaantunut seniorikoira jää puurakenteisen talon rappusille seuraamaan haastattelua.

Vesikupillakin riittää janoisia louskuttelijoita, mutta muutoin on hiljaista.

Palviaisen mukaan sellaista elämä koirakodissa tavallisesti on koirien määrästä riippumatta. Haastatteluhetkellä niitä on 34, sillä edellisenä päivänä yksi koirista muutti uuteen kotiin. viikon sisällä määrä tipahtaa vielä yhdellä, kun nuoresta Ronja-neidistä tulee pohjoiskarjalainen.

Enempää Palviaisen koirakotiin ei porukkaa mahtuisikaan. Aidatulla tontilla on kyllä tilaa, mutta talosta neliöt loppuvat kesken. Talvisin suurin osa koirista on sisällä Palviaisen ollessa töissä.

Ensimmäisen koiransa Nina Palviainen otti 2000-luvun alussa asuessaan Kiteellä. Koira oli kodinvaihtaja, jonka piti olla niin sanotusti normaali koira ilman ongelmia.

– Se pani kerrostaloasuntoni remonttiin muovimattoja myöten, koska sillä oli eroahdistusta. Oli pakko päästä maalle, ettei haukkuminen olisi häirinnyt ketään, joten muutimme Hummovaaraan. Eroahdistus ei meinannut loppua millään, joten otin sille rescuekoiran kaveriksi. Se viimein auttoi, Palviainen taustoittaa.

Siitä alkoi myös hänen koiralaumansa kasvaminen. Aluksi maltillisesti, mutta kun Palviainen seitsemän vuotta sitten osti Raikuusta oman kodin, hän pystyi perustamaan haaveilemansa koirakodin.

Koiralaumassa on suomalaisia kodinvaihtajia, joita on joko tarjottu Palviaiselle suoraan, tai sitten hän on nähnyt jossain ilmoituksen käytösongelmaisesta koirasta ja tarjoutunut ottamaan sen, ettei koira päädy kiertolaiseksi.

Venäjältä, Virosta, Serbiasta, Bulgariasta, Espanjasta ja Romaniasta Palviainen on adoptoinut ennen kaikkea sellaisia koiria, jotka ovat olleet koiratarhoilla vuosia, ja joita kukaan ei ole halunnut, koska ne ovat liian vanhoja tai tavallisen näköisiä.

Etenkin vanhat koirat saavat huonosti koteja. Esimerkiksi Venäjällä ja Romaniassa vanhoja, sairaita koiria ei lopeteta, vaan ne ovat tarhalla, kunnes kuolevat. Usein kuolema ei ole kovin kivuton.

– Luonani vanhat koirat saavat elää sen minkä elävät. Ne pääsevät eläinlääkäriin, kun on tarve ja viimeiselle matkalle, kun se on paras vaihtoehto. Ei tarvitse kärsiä vuosia. Toisaalta minä myös tykkään näistä harmaahapsisista. Ne ovat nähneet niin paljon elämää, Palviainen täydentää.

Aiemmin hän otti koiria vain itselleen, mutta kun koirakotiin alkoi tulla paljon myös nuoria koiria, hän alkoi miettiä, voisiko niillä olla mahdollisuus parempaan.

– Tämä ei missään nimessä ole paras koti, koska eihän minulla yksinäni ole niin paljoa aikaa. Jos jollain koiralla on mahdollisuus parempaan kotiin, yritän etsiä sille sellaisen.

Tällä hetkellä Palviaisella on kolme kotia etsivää nuorta koiraa. Kotiehdokkaita haastatellessaan hän kertoo olevansa ”Hitlerin tarkka”, sillä Palviainen tenttaa kaiken mahdollisen koiranpitoon liittyen. Jos koiran elämä uudessa kodissa ei lähde sujumaan, se palautuu takaisin koirakotiin.

Ihmettelijöihin Palviainen on jo tottunut. Hyvin usein hän on myös saanut selittää, ettei koirakoti ole rahantekoa koiranpennuilla. Kaikki urokset ovat leikattuja, samoin suuri osa nartuista. Koirakodissa ei ole koskaan syntynyt yhtään koiranpentua.

Palviainen on myös tehnyt aluehallintovirastoon ilmoituksen laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta.