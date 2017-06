Matti Vuojärvi kauppakamarin toimitusjohtajaksi

Matti Vuojärvi on valittu Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtajaksi. Hän tulee tehtävään Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtajan tehtävästä. Kauppakamarin toimitusjohtajan paikka vapautui, kun Anne Vänskä valittiin Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksen toiminnanjohtajaksi. Vuojärvi aloittaa kauppakamarin toimitusjohtajana syksyn aikana.

– Kauppakamari saa Vuojärvestä erinomaisen toimitusjohtajan, jolla on laajaa kokemusta sekä isojen pörssiyhtiöiden että pk-yritysten kanssa toimimisesta. Vuojärvellä oli hakijoista ylivoimaisesti parhaat yritys-, kunta- sekä järjestökentän vaikuttajaverkostot niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Lisäksi hänellä on erittäin vahva kokemus vaikuttamistyöstä sekä yritys- että järjestökentässä, kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Juha Kivelä sanoo.

Kivelän mukaan Vuojärven tehtävänä on uudessa toimessaan entisestään voimistaa työtä pohjoiskarjalaisen elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi ja maakunnan vetovoiman rakentamiseksi.

– Laajojen verkostojensa ansiosta Vuojärvi pystyy enenevässä määrin lisäämään yhteistyötä kauppakamarin ja muiden toimijoiden kesken, mikä on äärimmäisen tärkeää kaikenlaisten täysin uusien käytäntöjen ja toimintatapojen luomisen kannalta, Kivelä sanoo.

Kauppakamarin toimitusjohtajan tehtävää haki lähes 30 henkilöä ja valtaosa hakijoista oli pohjoiskarjalaisia. Hyviä sekä erittäin varteenotettavia hakijoita oli useita, ja kaikkiaan kahdeksan hakijaa haastateltiin.

Matti Vuojärvi, 60, on toiminut 10 vuotta Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut vuodet 1994-2005 McDonald’s-yrittäjänä ja 1985–1994 pankinjohtajana Kansallis-Osakepankissa. Vuodet 1980-1985 Vuojärvi toimi Rank Xeroxilla myyntiedustajana vastaten Pohjois-Karjalan alueen myynnistä. Vuojärvi on peruskoulutukseltaan yo-merkonomi.

– Jotta menestyy yritysmaailmassa, on osattava uusiutua ja muuttua. Muutosvauhti on tänä päivänä kova, ja samalla tavoin myös kauppakamarin on osattava uudistua ja muuttua pystyäkseen palvelemaan jäseniään entistä paremmin, Vuojärvi sanoo.

– Olen todella innostunut uudesta tehtävästä. Kauppakamarin toimitusjohtajan tehtävä on äärimmäisen mielenkiintoinen näköalapaikka koko maakunnan elinkeinoelämän kasvun ja kehittämisen näkökulmasta.

– Tulen tekemään hartiavoimin ja niin sanotusti kädet savessa töitä koko maakunnan alueen elinkeinoelämän menestyksen eteen. Haluan nostaa Pohjois-Karjalan kauppakamarin entistäkin tukevammin alueen elinkeinoelämän tunnetuimpien ja arvostetuimpien toimijoiden kärkikaartiin, Vuojärvi jatkaa.