No mutta sehän on majakka

– Vastaan sauna.

Kummelimaisen vastauksen antoi Terhi Parviainen kysymykseen, jonka Osmo Ruuskanen esitti Karjalan Heilin toimitukselle ja toimitus edelleen lukijoille (Heili 21.6.2017): mikä on tuo outo raunio Kuhasaloon vievän tien varrella?

Mielenkiintoinen oli myös Juha Nevalaisen pohdiskelu:

– En ole paikan päällä käynyt ihmetystä töllistelemässä, mutta kuvan ja sanallisen selityksen jälkeen sain hahmoteltua mieleeni, miltä raunio näyttää ympäriltä. Ensimmäisenä mieleeni tuli ikävä kyllä hirttopaikka. Luulisin, että ne ovat kyllä yleisesti ottaen olleet puusta tehtyjä, joten en tiedä, onko ne aina tuhopoltettu ja siksi päätetty tehdä kivestä.

Oikea vastaus lienee kuitenkin majakka, niin monessa vastauksessa se mainittiin.

– Kuhasalon lähellä oleva outo raunio on vanha majakan pohja, ehätti Kauko Parviainen ensimmäisenä kertomaan.

– Vanha vesiväylä Pielisjoelle kulki nykyistä Linnunlahden venesataman väylää pitkin. Tältä ajalta tuo vanhan kulkuväylän majakan runko on muistona. Väylä poistettiin käytöstä jokiväylän oikaisun yhteydessä. Nykyisin käytössä oleva väylä ruopattiin ja oikaistiin 60–70-luvun vaihteessa Hasanniemestä Pyhäselälle tekosaarten ohi.

– Tulipas mieluinen kysely, ihasteli Kaija Räsänen.

– Olen syntynyt Kukkosensaaressa 1941 ja muuttanut pois 1961. Lapsuudessani muistan tuon paikan majakkana, jossa oli iso valkoinen, kolmionmallinen puurakennelma. Silloinhan tuo maisema oli pelkkää luhikkoa, ei mitään puustoa. En muista, koska yläosa hävitettiin. Koulumatkalta tullessa käytiin joskus hyppimässä tuolta yläosalta.

Räsänen kertoo, että samanlainen majakan kivijalka on nyt Aavarannan uimarannan vastapäätä olevassa saaressa.

– Tämän talven aikana siitä hävisi majakka. Miksiköhän? Olisi ollut hyvä maamerkki veneilijöille ja kalastajille, Räsänen ihmettelee.

– Outo raunio on niin sanottu Loiston pohja, kertoo Pentti Sivonen.

– Loistoksi sanottiin ammoisina aikoina laivaliikennettä palvelevia alkeellisia majakoita. Sitä en tiedä, minkälaista ja mitenkä valo loistoon on tuotettu, liekö ollut pelkkä iso nuotio.

Sivonen muistelee, että aikoinaan noilla main ei ollut metsää, vaan näkymä jokipolvesta Pyhäselälle esteetön.

– Vielä kuusikymmenluvun vaihteessa pääsi soutuveneellä kapeaa uomaa pitkin joen puolelta nykyisen syväsataman puolelle. Ei tarvinnut kiertää saarta, kun mentiin ongelle.

Lapsuutensa Mäntylässä viettänyt Kirsti Rantanen sai nyt vastauksen kysymykseen, joka on pohdituttanut häntä 1950-luvulta lähtien.

– Kyllä tätä rauniota olen minäkin ihmetellyt lapsuudesta lähtien. Olin 14-vuotias, kun ukki kuoli, hän olisi voinutkin tietää. Sitten kun itseä aikuisena, yli 50-vuotiaana, alkoi kiinnostaa paikallishistoria, eipä ollutkaan elossa niitä, jotka tietäisivät.

Rantanen mainitsi saman kuin Kaija Räsänenkin: ei hänen lapsuudessaan Kuhasalosta puhuttu.

– Kuhasalo-sanaa ei ole täällä käytetty, se on Kukkosensaari! Eli tämä alue, jossa kivikasa on, on minun uskomukseni mukaan ollut vesialuetta. Saareenhan oli tehty ”tie”, joka kulki sahan ransporttien eli tukkien kuljettimien ali. Saha-alueen jälkeen oli pieni puinen silta, joka meni jont-kan yli. Sen jälkeen oikealla joen puolella oli isohko hirsitalo, jossa asuttiin, ja Enso-Gutzeitin tukkien laskupaikka jokeen.

Pirkko Miettinen täydensi tarinaa kertomalla, että hänen isänsä oli uittopäällikkö, ja perhe asui aikoinaan siinä uittoyhdistyksen talossa, josta on vieläkin puolet olemassa.

– Kävin äskettäin katsomassa, että Kalmonkatiskan lähellä oleva metsäkaivo on vieläkin olemassa. Se oli jopa kunnostettu. Siinä kaivossa oli hyvä vesi, Miettinen kertoi.

