Tiivis tunnelma ihastuttaa kesäihmisiä

Joensuun väliaikaista toria ehdotetaan jopa pysyväksi ratkaisuksi.

Viihtyisäksi ja intiimiksi luonnehdittu uusi torialue saa kiitosta sekä asiakkailta että kauppiailta niin paljon, että jotkut toivovat väliaikaistorin vakinaistamista.

Kaupungin tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen ei tyrmää väliaikaistorin säilyttämistä pysyvänä ratkaisuna. Pyykkönen muistuttaa, että myös väliaikaistorin paikka päätettiin torikauppiaiden ehdotuksesta.

– Jos ideatasolla miettii, miksipä ei. Kaikki lähtee siitä, miten kauppiaat ja kaupunkilaiset näkevät asian.

Ensi vuoden syksynä valmistuva remontoitu vanha torialue tulee joka tapauksessa olemaan aktiivisessa tapahtumakäytössä, vaikka väliaikaistori päätettäisiin säilyttää.

– Meille on tulossa todella upea uusi tori, johon tulee viimeisen päälle tehty esiintymislava. Tori on ennen kaikkea kokoontumispaikka hyvin monenlaista erilaista tapahtumaa silmällä pitäen. Torilla on paljon muutakin tapahtumaa kuin torikauppaa. Tapahtumien tehtävä on palvella myös kauppiaita, jotka ovat torilla. Ne tuovat asiakkaita, Pyykkönen sanoo.

Kaupunkilaisten ja torikauppiaiden mielipiteet ovat silti jatkossakin enemmän kuin tervetulleita.

– Yleiset tilat ovat kaupunkilaisia varten. He viettävät torilla aikaa, tekevät hankintoja, ostavat mansikoita ja jäätelöä ja käyvät tapahtumissa. Heidän ajatuksillaan on paljon painoarvoa, Pyykkönen sanoo.



”Paras toripaikka”

Viereisestä työmaasta huolimatta kauppa käy ja jäätelö maistuu aurinkoisena kesäpäivänä kävelykadun ja Sinisen virran varteen pystytetyllä väliaikaistorilla.

– Kyllähän kävelykatu on aina vilkas. Ei tämän parempaa toripaikkaa ole, Tauno Burman sanoo ja tervehtii tuttuja asiakkaita.

– Etkö sie malta jäädä eläkkeelle ollenkaan? ohikulkija kysyy.

Burman naurahtaa.

Kesän ensimmäisestä myyntipäivästään huolimatta marjamyyjäyrittäjä Burman on 35 vuoden kokemuksella vanha konkari Joensuun torilla. Tori vetää yhä puoleensa, vaikka eläkeikä on saavutettu jo 12 vuotta sitten. Väliaikaistorilta Burman odottaa tiuhaa ihmisliikennettä.

Myös ensimmäisen kesälomapäivän kunniaksi lastensa Niilon, Aunen ja Elsan kanssa jäätelölle saapunut Asko Piiparinen kehuu uuden torin ”fiilistä”.

– Jos miettii tuota entistä toria, olihan se vähän kolkko, kun se levittäytyi niin laajalle. Tällainen kujamainen tori on kiva, kun täällä on monta eri kahviota, Piiparinen kertoo.

Vietnamilaista ruokaa lounaaksi nauttivan Tiina Piiparisen ja ostosreissun jälkeisille kahveille saapuneen Jaakko Turusen mielestä remonttiajan torista voisi tehdä jopa pysyvän ratkaisun.

– Entinen tori oli parkkipaikan vieressä ja jokseenkin levoton paikka. Tämä on vähän suojaisemmassa ja viihtyisämpi. Vanhalla torilla voisi olla remontin jälkeen esimerkiksi markkinapaikka isommille tapahtumille.

Pyöräliikenne pelottaa

Torikukan kukkakauppias Sirpa Mutikainen on ollut tyytyväinen väliaikaistoriin eikä pidä uuden torialueen vakinaistamista huonona ajatuksena. Viereisestä työmaasta ei ole aiheutunut Mutikaisen mielestä torikauppaa haittaavia ongelmia. Sää määrää yhä myynnin, eikä remontilla ole sen kanssa mitään tekemistä.

Mutikaisen mukaan joensuulaiset löytävät uudelle torille helposti, mutta muiden torikauppiaiden tapaan ulkopaikkakuntalaisten löytäminen huolettaa kukkakauppayrittäjää.

– Jonkun verran on ollut polemiikkia, kun ei ole opasteita tai banderollia. Ne pitäisi saada pikimmiten, ennen kun turistit tulevat. Turistit eivät löydä tänne, ellei täällä ole mitään opasteita.

Järvenpääläinen Markus Polvi on suunnistanut työmatkoilla tutuksi tulleen kaupungin väliaikaistorin Toriherkun lettukahvioon ongelmitta. Myös Polvi antaa kuitenkin kritiikkiä opasteiden puutteesta.

– Täällä ei ole mitään merkkejä, että tässä on tori, tai että pyöräily olisi kielletty. Pyöräilijät hyökkäävät eteen, se aiheuttaa vaaratilanteita. Kyllähän tämä torina toimisi, pitäisi vaan poistaa kävelykatumerkintä, ettei tulisi mitään sekaannusta, saako ajaa pyörällä.

Tapahtumapäällikkö Pyykkösen mukaan torialueen ympärille on suunniteltu torialueen löytämistä helpottavia opasteita. Mainosbanderollit olisi tarkoitus saada paikoilleen lähiviikkojen aikana. Pyykkönen ymmärtää huolen pyöräilijöistä, mutta kertoo, että pyöräilijöille voidaan antaa ainoastaan suosituksia.

– Me emme voi valitettavasti kieltää kävelykadulla ajamista pyörällä, mutta olemme suunnitelleet opasteita, joilla kerrottaisiin asiakkaille, että suosittelemme taluttamista kävelykadulla, koska se on niin ruuhkainen ja ahdas.