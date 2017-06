Pelastusmiehiä alkaa olla jo niin vähän, että turvallisuus heikkenee

Pohjois-Karjalan pelastustoiminnan toimintakyky on ajettu alas liian pienillä miehistövahvuuksilla. Pelastusvalmiuden alentumisen myötä maakunnan kansalaisten turvallisuus ja palomiesten työturvallisuus ovat heikentyneet merkittävästi.

Esimerkkinä valmiuden heikentymisestä on vajaa kuukausi sitten Outokummussa tapahtunut tulipalo, jossa kesämökki paloi maan tasalle. Mökin omistajan mukaan hätäpuhelusta ensimmäisen paloauton paikalle saapumiseen kesti 52 minuuttia. Avun saanti viivästyi pelastuslaitoksen riittämättömän operatiivisen pelastushenkilöstön määrän vuoksi.

Maakunnan paloasemien miehistövahvuuksissa on usein puutteita erityisesti pienillä paikkakunnilla. Asemia on ollut tyhjillään miehistön ollessa toisella paikkakunnalla hälytystehtävässä. Vahvuudessa voi olla myös ainoastaan yksi henkilö vaikka Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös edellyttäisi kyseisen aseman vahvuudeksi 1 + 1 (esimies + palomies).

Karjalan Heili haastatteli Palomiesliiton järjestönjohtajaa Kim Nikulaa asian tiimoilta, ja Nikula on huolissaan siitä, että kansalaisten turvallisuus asetetaan säästötoimien seurauksena vaaraan. Nikulan mukaan ongelma on pelastustoimen johtoportaassa, jotka eivät täysin ymmärrä uudelleenjärjestelyjen seurauksia paloturvallisuudelle.

Kim Nikulan haastattelu kokonaisuudessaan on luettavissa keskiviikkona 28. heinäkuuta ilmestyvästä Karjalan Heilistä.