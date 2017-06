Fiibbarit 20 vuotta ja taas juhannuksena töissä

Soolokitaristi Markus Törmälä huokaa syvään. Miehen tanssiorkesteri FBI-beat eli Fiibbarit täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja Törmälä on saanut seurata aitiopaikalta tanssikulttuurin rajua muutosta. Matkalle on mahtunut yhtä sun toista.

– 2000-luvun vaihteessa tanssikulttuuri kukoisti, ja nyt meneillään on jokin murrosvaihe. Suuret ikäluokat alkavat väistyä lavoilta ja uusia tanssijoita odotetaan. Pienet paikat ovat kuolleet ja tilalle on tullut isoja huvikeskuksia, hän ruotii.

FBI-beatin keikkamääriin muutokset eivät ole vaikuttaneet. Törmälä paljastaa, että tanssiorkesterille on myyty keikkoja jo ensi vuoden syyskuulle asti.

Perjantaina Liperin lavalle kipuava FBI-beat on hieman eri bändi kuin se, jota Törmälä oli vuonna 1997 perustamassa Pori Twang -rautalankafestivaalia varten. Humppatrion tuhkista perustettu, Huittisista kotoisin oleva rautalankaorkesteri osallistui vuonna 1998 Suomen Viihdyttäjä -kilpailuun ja sijoittui kisassa toiseksi.

Kilpailun jälkeen ohjelmatoimisto Extra Viihde nykäisi bändin muusikoita hihasta ja ehdotti, että se voisi ottaa kontolleen FBI-beatin keikkamyynnin. Bändi suostui ehdotukseen, ja diilin myötä rautalankabändin keikkalista alkoi täyttyä tanssilavakeikoista. Pikkuhiljaa myös FBI-beatin tyyli profiloitui tanssiorkesteriksi.

Seitsemän pitkäsoittoa julkaisseella FBI-beatilla on tapana koota illan ohjelmistonsa keikkapaikan yleisön mukaan. Perjantaina Liperin lavan keikan sisältöön saattaa vaikuttaa myös juhannus.

– Olemme olleet Liperin lavalla soittamassa monta kertaa aiemminkin, ja normaalisti paikka vetää tanssiporukkaa. Luvassa on laidasta laitaan monipuolista tanssimusiikkia masurkasta rockiin ja kaikkea siltä väliltä.

– Junnu Vainion Juhannustanssit on varmaan sellainen, joka sopisi ajankohtaan ja jonka voisimme yrittää soittaa. Katsotaan nyt, Törmälä naurahtaa.

Hän myös mainitsee, että lainabiisien ohella FBI-beat soittaa juhlavuotensa kunniaksi omasta tuotannostaan niitä vähemmän kuultuja biisejä.

Juhannus soittohommissa on Törmälälle perinteinen tapa juhlistaa keskikesää. Fiibbari-vuosiensa aikana hän muistelee viettäneensä ehkä yhden vapaan juhannusaaton, ja silloinkin juhannuspäivä meni keikkahommissa.

Tänä vuonna Törmälä ja muuta Fiibbarit päättivät pitää juhannuspäivän vapaana. Ex tempore -henkiseksi itseään luonnehtiva Törmälä aikoo suunnata lauantaina kaverinsa kesämökille.

– Savustamme kalaa, saunomme, käymme uimassa tai kylvemme paljussa, sellaista perinteistä juhannushommaa hyvässä seurassa, hän suunnittelee.

FBI-beatin 20-vuotista taivalta Markus Törmälä, laulaja-komppikitaristi Jere Vilkkinen, kosketinsoittaja-basisti Miikka Törmälä ja rumpali Juha Kangassalo juhlivat loppusyksystä. Kotikaupungissaan Huittisissa he ovat jo varanneet Risto Ryti -salin, ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, salissa kajahtaa 25. marraskuuta Fiibbarit 20 vuotta tien päällä -konsertti.

– Siellä teemme läpileikkauksen bändimme matkasta, Markus Törmälä kiteyttää.

Piakkoin yhtyeeltä on luvassa myös uutta musiikkia. Tuleva, hieman erilaista mutta radioystävällistä Fiibbari-meininkiä tarjoileva single nimeltä Pintanaarmuja on Törmälän tietojen mukaan juuri masteroitu ja menossa painoon. Singlen sävellystiimissä on ollut mukana muun muassa laulaja-lauluntekijä Antti Kleemola.