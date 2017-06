Stressitasoaan voi tarkkailla myös mittarilla

Markkinoilla on paljon sykemittareita sekä kehoa analysoivia laitteita ja sovelluksia. Jatkuva itsensä mittaaminen voi kuitenkin kuormittaa, jos ei tiedä, mitä mittaa.

Lauri Ruotsalainen luki Firstbeat-hyvinvointianalyysistä nettiä selaillessaan.

Hän otti yhteyttä Vireäxin yrittäjään Teija Jormanaiseen, jonka tarjoama palvelu tuntui riittävän kokonaisvaltaiselta paketilta.

Firstbeat-laite mittaa ja analysoi sydämen sykevaihtelua koko mittausjakson ajan. Sen data kertoo, miten keho reagoi arkielämän muuttuvissa olosuhteissa.

– Firstbeat-mittaus oli uusi asia, vaikka toki tiesin, että erilaisia mittauksia on olemassa, Ruotsalainen kertoo.

– Oli kiva katsoa, mitä tuollainen teknologinen aparaatti saa irti meikäläisen arjesta.

Ruotsalaisen mukaan yllättäviäkin tuloksia tuli, erityisesti musiikkikeikan jälkeen.

– Testin aikana oli keikka, ja mittarin mukaan sain vasta aamukuudelta laadukasta unta.

Keikan jälkeinen aika oli Ruotsalaisen mukaan kierroksilla käymistä.

Mittari kertoi myös, millainen toiminta oli palauttavaa.

– Kävin Joensuun Jääkarhuilla uimassa ja saunassa. Kun sen jälkeen laitoin lätkät jälleen ihoon kiinni, olin kuin uusi mies. Puhtaalta pöydältä lähdettiin ja stressitaso laski.

Stressi kuuluu moderniin elämään ja stressin purkamiseen pitää löytää keinoja.

Mittaus vahvisti Lauri Ruotsalaisen omia maalaisjärkisiä käsityksiä esimerkiksi saunomisen ja uimisen rentouttavasta vaikutuksesta.

– Se, miten voimakas stressiä purkava vaikutus sillä oli datan pohjalta katsottuna, oli kuitenkin yllätys.

– Kun oman kehon tuntemukset voidaan mittauksen avulla vahvistaa, tulee myös pidettyä enemmän huolta omasta hyvinvoinnista ja vaalittua niitä asioita, jotka purkavat stressiä.

– Tyhmähän siinä pitää olla, jos sitten ei usko, Ruotsalainen napauttaa.

– Peruspetteri, joka ei ole ehkä sisällä hyvinvointiasioissa hyötyy mittauksesta, koska tässä tietotekniikalla on iso rooli, eikä tarvitse olla niin hyvää itsetuntemusta.

– Laitteen kanssa ei tarvitse luottaa omaan mututuntumaan.

Teija Jormanaisen mukaan Lauri Ruotsalaiselle tehtiin viiden päivän hyvinvointianalyysi, joka käytiin mittauksen jälkeisessä hyvinvointivalmennuksessa läpi. Jormanainen painottaa, että mittaustuloksilla pelkästään ei päästä vielä pitkälle, vaan siinä havaittuja asioita on työstettävä yhdessä asiakkaan kanssa.

– Tässä on kyse kokonaisvaltaisesta paketista. Mittareita on myynnissä vaikka kuinka, mutta mitäs sen jälkeen? Jormanainen kysyy.

Ruotsalaisen mukaan mittaustulosten analysointivaihe yhdessä Jormanaisen kanssa oli tärkeä, sillä ilman sitä ei tietäisi, miten edetä jatkossa.

– Kun asiakas näkee mittausjakson jälkeen omat tuloksensa konkreettisesti edessään yhtenä käyränä, minuutti minuutilta, hänelle syntyy aivan erilainen ymmärrys omaan hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä, Jormanainen sanoo.

– Laite mittaa kuormitusta ja palautumista sykevaihtelujen pohjalta. Asiakkaan omat tuntemukset kirjataan päiväkirjaan ja niitä verrataan laitteen mittaustuloksiin. Autonomisen hermoston ja parasympaattisen hermoston toimintaa mitataan laitteella.

– Jos illalla on vetänyt oikein kovatehoisen treenin, niin mittaustuloksesta näkyy, että palautuminen on alkanut vasta aamuyön tunteina.

– Firstbeat on videokuvaa ihmisen elimistöön, kun taas sykemittari on pelkkä kuva, vertaa Jormanainen.

Teija Jormanaisen mukaan tässä ajassa on tyypillistä, että työn, perheen ja arkisten askareiden päälle mennään vielä myöhään illalla kuntosalille.

– Laurillakin oli kahdeksan aikaan treeni, eikä palautumista tapahtunutkaan. Liian myöhään tehty treeni saattaa viivästyttää palautumista, ja uni ei lähdekään käyntiin heti nukahdettua.

– Koko päivän kuormitus pitää huomioida. Kaikki ovat yksilöitä ja erilaisia palautujia, mutta yleisellä tasolla voi sanoa, että kova treeni illalla vaikuttaa.

– Olennainen asia on ymmärtää, että mittari on vaan työkalu, joka menee hukkaan ilman valmennusprosessia. Unikin on ominaisuus, johon voidaan vaikuttaa.

Jormanainen hyödyntää mittauksen tuloksia seurantajakson jälkeisessä hyvinvointivalmennuksessa. Siinä käydään läpi ravitsemus, aineenvaihdunta-asiat, liikunta ja mielenvalmennus.

Ylipainon kanssa kamppailevien asiakkaiden haaste painonpudotuksessa on Teija Jormanaisen mukaan pitkäkestoinen stressi, joka jumahduttaa painon, eikä tuloksia synny.

– Pitkittyneen stressin seurauksena lisämunuainen alkaa tuottaa entistä enemmän kortisolia, palautuminen on heikompaa ja viskeraalista rasvaa alkaa kerääntyä erityisesti keskivartaloon.

– Valmennusosio on tärkeä, sillä ilman sitä käteen jäisi vain analyysi ilman ymmärrystä siitä, Jormanainen valaisee.

– Minulle tuli yhden mittauspäivän kovin stressipiikki siitä, kun kuuntelin hyvän ystäväni huolia ja otin ne sitten kantaakseni, Ruotsalainen kertoo.

– Valmennuksessa selvisi, että olen niin empaattinen ihminen, että tuollaiset tuntemukset näköjään tarttuvat ihan tuon mittarinkin pohjalta.

– Se auttoi minua ymmärtämään, että jos on tosi paljon stressiä lähipiirissä, niin meikäläinen imuroi sen ja kantaa sitä taakkaa itse.

Empatia tuotti stressipiikin, ja mielenvalmennus auttoi käsittelemään tunteita. Mitä jos tapaa toistuvasti ihmistä, jonka seurassa tuntee stressiä?

Ohjeistetaanko välttelemään stressiä aiheuttavaa ihmistä?

– Ei missään nimessä. Me tarvitsemme toista ihmistä, jos meillä on vaikeaa. Lähimmäistä ja apua tarvitsevaa ihmistä ei saa jättää oman onnensa nojaan.

– Stressipiikkiä ei pidä kiertää kaukaa, vaan ollaan lähellä toista, ja etsitään sitten ne keinot omien stressituntemusten purkuun.