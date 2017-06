Kontiorannan varuskunta-alueen viisivuotinen raivausurakka on nyt ohi

Kontiorannan entisen varuskunta-alueen viisivuotinen alueraivaaminen päättyy kesäkuussa.

Alueen 42 hehtaarin laajuinen maa-alue on käyty läpi, ja alueelta on raivattu yli 250 räjähdettä. Alueella on todettu yli 30 000 magneettista ilmaisua, ja työhön on käytetty yhteensä neljätoista henkilötyövuotta.

Sairaalansuon–Tykistönmäen-alueen lisäksi tarkastuksia on tehty Höytiäiseen Ristilahden alueelle ja varuskunnan edustalle, josta on raivattu kranaatinheittimen kranaatteja sekä upotettuja patruunoita. Alueraivaamisprojektin päätyttyä Kontiolahden kunnan alueelta mahdollisesti löytyvät räjähteet raivataan normaalina päivystysluonteisena raivaamisena.

Kontiorannan vanhan varuskunnan alueella on ollut puolustusvoimien toimintaa talvisodasta alkaen.

Jatkosodan päätyttyä alueelle perustettiin varuskunta, jonka lähiharjoitusalueella ammuttiin jalkaväen ammuntoja käsiaseilla, kranaatinheittimistöllä ja panssarintorjunta-asein.

Ammuntoja jatkettiin aina 1970-luvulle saakka, jonka jälkeen siirryttiin käyttämään Sotinpuron ampuma-aluetta. Puolustusvoimat luopui Kontiorannan varuskunnasta vuonna 2013.