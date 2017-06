Markku Pölönen etsii Joensuusta avustajia Oma maa -elokuvaan

Ohjaaja Markku Pölönen aloittaa uuden täyspitkän elokuvansa Oma maa kuvaukset 7. elokuuta Helsingissä, missä hän ei ole kuvannut elokuvaa aiemmin muutama kohtausta lukuunottamatta.

Oma maa -elokuvaa kuvataan pääasiassa Pohjois-Karjalassa Rääkkylässä, Kontiolahdella ja Joensuussa. Ensimmäinen kuvausjakso päättyy 15. syyskuuta. Kuvaukset jatkuvat talvella Pohjois-Karjalassa ja niiden alkamisajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Oma maa -elokuvan pääosia näyttelevät Hymyilevä mies -elokuvasta tunnettu Oona Airola sekä Konsta Laakso, joka on tehnyt aiemmin yhteistyötä Pölösen kanssa näyttämöllä. Pölösen alkuperäisideaan perustuvan elokuvan ovat käsikirjoittaneet Markku Pölönen ja Antti Heikkilä ja käsikirjoituksen dramaturgina on työskennellyt Paula Vesala. Solar Filmsin elokuvan tuottavat Rimbo Salomaa, Markus Selin ja Jukka Helle. Muista elokuvan näyttelijöistä tiedotetaan erikseen.

Oma maa on rakkauselokuva, joka sijoittuu seitsemän vuoden ajanjaksolle sodan päättymisestä vuonna 1945 olympiavuoteen 1952. Rakastavaiset Anni ja Veikko saavat osakseen niin sanotun kylmän tilan, jolla maatilan perustaminen aloitetaan aivan alusta ruokkoamattomalta tontilta. Elokuva kertoo osaltaan tarinaa evakkojen, sotaveteraanien ja sotainvalidien asuttamisesta eri puolille Suomea.

Pölönen on suunnitellut, käsikirjoittanut, miettinyt ja pohtinut uutta elokuvaansa, sen genreä ja tunneilmastoa jo kuuden vuoden ajan.

– Tämän elokuvan valmistusprosessi on kuin slow food verrattuna nykymaailman nopeatempoiseen fast foodiin, hän kertoo.

Elokuvan avustajien koekuvaukset järjestetään 5.7. Joensuun tiedepuistossa. Haussa etsitään kyseiseen aikakauteen sopivia henkilöitä, joiden tanssi- ja leivontataidoista sekä kyvystä käsitellä eläimiä on erityistä hyötyä. Avustajat ovat tervetulleita muualtakin Suomesta kuin Pohjois-Karjalasta, mutta ohjaajan kotiseudun ihmisille on hänen elokuvissaan osoittautunut aina olevan erityinen sija.

– Pohjois-Karjalassa ovat ehkä Suomen parhaat avustajat, koska he osaavat asettua kuvaan hämmästyttävällä tavalla. He ovat kuvissa juuri oikealla asenteella ja tunnetilassa. Heitä on myös erittäin helppo ohjata. Kun heidät asettaa linja-autoon ja kuvaa kuskin suunnasta, se on jo elokuvaa sinällään, Pölönen kehuu.