Urheilijat ovat pahimpia

Joensuun kaupunki hoitaa rantojen ja puistoalueiden siivouksen esimerkillisesti, sillä päiväsaikaan kaupungilla ei roskaläjiin törmää.

Toisissa aatteissa ovat kuitenkin aamuvirkut ihmiset sekä siisteydestä huolehtivat kaupungin kesätyöntekijät, jotka näkevät ympäristön ennen kuin se siivotaan yön jäljiltä.

Joensuun liikuntapaikkamestari Jyrki Renvallin vastuualueeseen kuuluu keskusta-alueen ulkoliikuntapaikkojen ylläpito.

Renvallin mukaan siivoustiimi on onnistunut silloin, kun kaupunkilaiset eivät huomaa mitään erityistä.

– Meillä on neljä kesätyöntekijää, joista toinen ryhmä kiertää ja toinen on Mehtimäellä.

Varhain aamulla siivouskierros aloitetaan roskaisimmilta ja suosituimmilta rannoilta, eli Vehkalahdelta ja Linnunlahdelta.

– Nythän on ollut kylmä ja sen huomaa rantojen yleisestä siisteydestä. Heti, kun on helteet, niin rantojen iltakäyttö kasvaa, ja iltaisin on sitä paikkojen rikkomista.

Uimakoppeja sotketaan, kalusteita varastetaan, pöytäryhmiä poltetaan ja paikkoja tuhritaan.

– Aina samanlaista tihutyötä, Renvall toteaa.

Paljon parjatut koiranomistajat saavat siivoustiimiltä kiitosta, sillä koiranjätöksistä ei ole ollut kesätyöntekijöiden mukaan vaivaa.

– Tupakantumppeja ja nuuskanjämiä on sitäkin enemmän, kertoo kesätyöntekijä Emma Kurki.

– Jos olisi viikonlopun ajan siivoamatta alueita, niin kyllä ihmiset huomaisivat ,kuinka paljon roskia on, pohtii Saanamaria Karppinen.

Juhannuksen aikaan rantojen siivoamiseen tulee kolmen päivän tauko, ja Jyrki Renvallin mukaan maanantaina voi kaupungilla kulkijaa odottaa mielenkiintoinen näky. Roskaesittelyyn ehtii, jos on tarpeeksi aikaisin liikkeellä juhannuksen jälkeisenä maanantaina.

Onko joku alue sotkun puolesta ylitse muiden? Renvallilla on selkeä vastaus.

– Urheilijat ovat pahoja sotkemaan. Päänurmikentät, pukuhuoneet ja nurmet – karseaa katsottavaa.

Renvallin mukaan urheiluporukat eivät huolehdi siisteydestä ollenkaan, vaan teipinpätkiä, karkkipapereita ja muita jätteitä levitellään pitkin liikuntapaikkoja.

– Luulisi olevan helppoa valmentajien opettaa joukkueille siisteyttä, mutta kun ei huolehdita ensinkään, Jyrki Renvall moittii.

Renvallin mukaan roska-astioiden lisäämisestä ei ole hyötyä, jos niitä ei käytetä.

Siivoustiimissä mukana oleva Eerik Eronen kertoo joskus nuorempana roskanneensa ajattelemattomuuttaan, mutta ei enää.

Sotkevatko miehet enemmän kuin naiset? Erosen mukaan kyllä, ja häntä komppaa Renvall.

– Nyt puutun kyllä asiaan, jos kaverit roskaavat, Eronen huomauttaa.

Emma Kurki kertoo kiinnittävänsä nyt kesätöiden myötä itsekin enemmän huomiota siihen, että ei jätä roskia jälkeensä, jos viettää päivän rannalla.

– Ennen tätä työtä ajattelin, että kyllähän sitä roskaamista on, mutta silti tämä työ on avannut silmiä roskaamisen määrälle.