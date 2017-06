Pankinjohtaja palasi bensaletkun varteen

Outo kohtaaminen torstaina Kirkkokadun Teboilin bensamittarilla: auton viereen ilmaantuu Kiihtelysvaaran Osuuspankin pankinjohtaja Pasi Leppänen, ja kysyy että ”täyteenkö laitetaan”.

Miehellä on yllään t-paita, jonka selässä lukee ”tankkaaja”.

Mikäs oikein on homman nimi?

– No kato, minähän jään eläkkeelle ensimmäinen heinäkuuta, ja työurani neljä ensimmäistä kesää olin bensaletkun jatkona Honkavaaran Kesoililla vuosina 1974–77. Eli tankkasin autot, pesin tuulilasit, täytin pissapojat ja öljyt, Leppänen selventää nauraen.

– Nyt sitten tämä veljenpoika Olli-Pekka Leppänen kuuli, että olen jäämässä eläkkeelle, ja totesi että pitäähän se ympyrän sulkeutua. Sanoi, että tule viikoksi tankkaamaan asiakkaiden autoja tänne Kirkkokadulle. Minä, että mikäs siinä.

Ja homma sujuu, vanhasta muistista?

– No mikäs, mahottoman mukavaahan tää on! Tulee nuoruus mieleen, ihan oikeesti! Silloin 70-luvulla hoidettiin kaikki tälleesti.

– Asiakkaat on olleet yllättyneitä, että täällä on tankkauspalvelu. Sitä ei nykyisin hirveesti näe enää. Sen tiedän, että Savonlinnaan mennessä siinä Villalan Nesteellä tankataan. Siellä on tankattu varmasti kolme, neljäkymmentä vuotta.

Pyytävätkö kaikki asiakkaat, että ”tankki täyteen”?

– On niitä vitosella tankkaajiakin, mutta kaikki palvellaan. Joka litra, mikä myydään, on hyvä!