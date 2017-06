Isän, pojan ja perhosten kasvimaa

Outokumpulainen Holger Oksanen ja Aarni Oksanen, 2 vuotta, kävelevät silminnähden ylpeinä mustikkakorpelaisella kasvimaallaan.

Kasvimaalle Holger ja Aarni istuttivat paikallisesta taimimyymälästä hakemansa taimet. Lajeiksi he valitsivat yhdessä punabasilikaa, kurkkua, kurpitsaa, purjosipulia, varsiselleriä ja persiljaa.

Lisäksi kasvimaalla on tietysti mansikkaa, joka on Aarnin erityinen suosikki.

– Tämä on sellainen kasvimaahanke, jossa pääpaino on yhdessä tekemisessä ja kasvien kasvun ihmettelemisessä, Holger Oksanen kertoo.

– Tärkeitä ovat myös jokapäiväiset hoitotoimet, eli kasvien kastelu, johon Aarni osallistuu erityisen innokkaasti, Oksanen arvioi kasvimaan reunalla ja miettii tarvitseeko hänen oikeastaan edes ostaa normaalikokoista kastelukannua, Aarni kun on kastelutyöhön silminnähtävän motivoitunut.

– Kitkemisvaivankin olen minimoinut näillä muoveilla, eli tästä ei tule työleirintyyppistä urakkaa. Me Aarnin kanssa saamme keskittyä viihtymiseen tällä kasvimaalla.

Holger Oksanen ei ole muutamaan vuoteen laittanut kasvimaata, mutta lapsuudestaan hän muistaa isänsä suuret kasvihuoneviljelmät, joissa kasvoi kaikki mahdolliset kasvikset erilaisista kaaleista juureksiin.

– Olen kotoisin Länsi-Suomesta, ja yleensä lomat ovat menneet saaristossa veneillen. Tämä kesä on Aarnin kanssa vielä vähän hankalaa veneilyä ajatellen, ja tilalle tuli sitten tämä viljelyhanke.

Kasvimaan valmistelut Oksanen aloitti jo edellisenä kesänä, sillä kasvimaan alueella viihtyi runsas jättibalsamikasvusto.

– Levitin sen ylle pressun ja hävitin näin jättibalsamit. Kai niitä jossain vielä joku on, mutta ei samanlaisena puskana, Oksanen kertoo.

Pieni riski kasvimaalle ovat myös lehtokotilot, joita alueella on runsaasti. Oksanen on saanut monenlaisia vinkkejä niiden torjuntaan, ja harkinnassa on kaivaa kasvimaan ympärille vallihaudat, joihin hän laittaa runsaasti suolaa.

– Siileistä olen iloinen. Pihamaallemme asustaa useita siilejä, ja nehän syövät lehtokotiloita. Ja niidenkin touhuja on mukava seurata.

Oksasen perhe harrastaa myös perhosia.

Kiinnostuksen kohteena ovat sekä pienet yöperhoset että suuret ja värikkäät päiväperhoset.

Osittain perhosten ja osittain nokkoslettujen takia kasvimaan vieressä on reilu kasvusto nokkosia, joista on jo korjattu satoakin. Myös pihan omena- ja luumupuut ja herukka-, vadelma- ja karviaispensaat houkuttelevat perhosia paikalle, ja ruohonleikkuun osalta mennäänkin tällä pihalla pitkälle perhosharrastuksen ehdoilla.

– Kukkivia kukkia ei leikata kuin vahingossa, ne kun houkuttelevat perhosia paikalle. Ja perhosbaari laitetaan keskikesällä myös, kertoo juuri taimienostomatkalla pienehkön karttaperhosen taimimyymälän pihalta bongannut Oksanen.

Isona haaveena olisi tavata harvinainen, Itä-Suomessa kesä- ja heinäkuussa lentävä haapaperhonen.

– On vaan niin harmi, että kedot ja vastaavat perhosille sopivat alueet ovat nykyään niin vähissä, Oksanen miettii.