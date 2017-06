Melonta vie mukanaan

Joensuun Kauhojien vajalla Hasanniemessä käy kuhina, kun peruskurssilaiset valmistautuvat lähtemään vesille. Eveliina Hiltunen, melontaseuran hallituksen puheenjohtaja ja yksi kurssin vetäjistä kertoo, että melontaharrastuksessa alkuun pääsee helposti, ilman sen erikoisempia varustehankintoja. Uimataito pitää kuitenkin olla hallussa ennen melontaharrastuksen aloittamista.

– Alkuun tarvitaan hyvin vähän. Kun melotaan helpoissa olosuhteissa eikä kovin kylmällä kelillä, niin oikeastaan aluksi ei tarvitse erityisvarusteita ollenkaan. Seuralta saa kajakin, aukkopeiton, melan, liivin ja muita tarpeellisia varusteita.

Puhelin kannattaa ottaa mukaan vedenpitävään pussiin, jonka läpi voi tarvittaessa soittaa apua. Lisäksi lämpimällä ja aurinkoisella säällä kannattaa luonnollisesti huolehtia riittävästä vedenjuonnista ja muistaa suojata ihoalueet auringolta suojavoiteilla ja vaatteilla. Silmät kannattaa suojata aurinkolaseilla, sillä veden äärellä valo heijastuu joka suunnasta.

Hiltusen mukaan vaikeat selkävaivat saattavat haitata kajakissa istumista, mutta yleensä melonta sopii hyvin monenikäisille, -tasoisille ja -kuntoisille.

– Kajakissa istuminen käy yllättävän paljon jalkoihin ja alaselkään.

– Tarkoitus on meloa vartalonkiertoa hyväksikäyttäen, eli isoilla lihaksilla, ei niinkään käsillä ja hauiksilla punnertaen. Yllättävän pienellä harjoittelulla kohtalaiset melontamatkat rupeavat jo sujumaan, kun vaan etsii oikeaa tekniikkaa, että käyttää vartalon lihaksia eikä käsiä.

Luonnossa kun liikutaan, vaikuttavat myös sääolosuhteet lajin harrastamiseen.

– Kyllähän kova tuuli asettaa rajoitteet. Sitten, kun vähän kokemusta kertyy, on mukava käydä tuossa aallokossa harjoittelemassa, mutta ihan myrskyyn ei kannata lähteä, vaikka olisi kokenutkin. Ei siinä pääse enää eteenpäin, Hiltunen toteaa.

Suomen oloissa melontakausi kestää Hiltusen mukaan keskimäärin toukokuun puolesta välistä syyskuun puoliväliin. Melontaa voi harrastaa viileämmilläkin ilmoilla, mutta silloin täytyy osata myös varustautua oikein.

– Lokakuussakin saattaa olla hyviä säitä, mutta silloin vesi on jo aika kylmää ja sitten kannattaa olla varusteita, kuivapukua tai neopreenipukua ja haalareita.

Mikäli melontakokemusta ei ole yhtään, kannattaa lajiin tutustua peruskurssilla. Jos taas perusasiat alkavat luonnistua ja haluaa päästä mukaan melomaan, Joensuun Kauhojat järjestää jäsenilleen tiistaimelontoja toukokuun lopulta syyskuulle asti. Tiistaimelonnoilla melotaan porukassa yhdessä päätettyä reittiä pitkin. Tämän kesän osalta Joensuun Kauhojien järjestämät peruskurssit on käyty. Kuten kurssilaisetkin ovat huomanneet, melonnan kurssit täyttyvät keväisin hyvin nopeasti. Onko peruskursseja mahdollisuus järjestää vielä myöhemmin kesällä?

– Aina se on harkinnassa, jos kovasti kiinnostusta on. Ohjaajia meillä ei hirveän monta kuitenkaan ole, Hiltunen muotoilee.

– Olemme ohjanneet kiinnostuneita Enjoy Lifen puoleen ja sup-lautailemaan Arctic Trainersin puolelle.

Jos vähänkin on melontakokemusta ennestään, niin yritetään kyllä sovitella, jos joku haluaa nimenomaan jäseneksi, hän lisää.

Kullekin peruskurssille on otettu kymmenen henkeä.

– Kymmenen on sopiva maksimimäärä. Kalusto ei anna periksi enempää.

Joensuun seudulla on Hiltusen mukaan hyvät mahdollisuudet meloa erilaisissa vesistöissä ja ympäristöissä.

– Joensuussa on tosi mukavaa, kun pääsee sekä joelle että järvelle. Jos tuulee, on aina joki ja mukavat kaupunkimaisemat. Melon myös koskissa. Ne ovat vähän kauempana, eli Ruunaalla ja Heinävedellä on tässä lähimmät kunnon kosket. Koko Pohjois-Karjalassa on hienoja melontavesiä.