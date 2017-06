Metsäkukkia poimin vain sulle!

Outokummun luonnonystävien aktiivijäsen Outi Wärri varoittelee jo ennen luonnonkukkaretkelle lähtöä:

– Tämä seutu on aika karua metsämaata, lepikkoa lähinnä kasvanut. Löytyyköhän täältä nyt sitten mitään?

– Meidän ketopelloltakin on valkovuokot jo lopettaneet kukintansa, ja muut eivät vielä ole aloittaneet edes.

Lähdemme Outi Wärrin ja Esko Hartikaisen kanssa katsomaan, mitä luonnonkukkia pihapiiristä ja sen läheisestä Maljasalmen maastosta kesäkuun puolivälissä löytyy.

Koska kevät on ollut kylmä ja alkukesän kukkijat ovat odottaneet lämpimiä päiviä, tulossa on Wärrin arvion mukaan aika, jolloin normaalisti eriaikaisesti kukkivat lajit ovatkin kukassa samaan aikaan.

Pihamaan takaa avautuu koivikko, sen on Esko istuttanut viitisenkymmentä vuotta sitten.

– Koivikko olisi isompikin, mutta koivuntaimien saaminen silloin oli vaikeaa, Wärri kertoo.

Ensimmäisenä vastaan tuleva kukka on orvokki. Wärri katselee lehden muotoa ja kukan hailakkaa väriä, kaivaa varmistusta varten kasvikirjan ja arvioi, että tämä on suo-orvokki. Myöhemmin kimppuun löytyy vielä metsäorvokkikin.

Päätämme kerätä miniatyyrikimpun lyhytkasvuisista, hennoista metsäkukista, tai oikeastaan metsä tekee tämän päätöksen puolestamme. Seuraavana kimppuun löytyy metsätähti, puna-ailakki ja ojakellukka, hiukan myöhemmin kielo.

– Kielot yllättivät meidät joku vuosi sitten. Emme olleet tienneet, että niitä kasvaa näin lähellä, Wärri kertoo.

Polku etenee ja samalla metsä synkkenee, koivikko muuttuu kuusikoksi. Wärri huomioi kukkivat mustikat ja iloitsee, että niiden kukinto on vähän myöhässä ja kukat säästyivät hallaöiltä. Jostain puulajien rajoilta löytyy kauniisti kasvavia heiniä, ja Wärri lisää kimppuun kevätpiipon, nuokkuhelmikin ja saran.

– Monet heinäkasvit ovat hyvin kauniita. Ja tuovathan ne kukkakimppuun korkeuttakin, Wärri kertoo ja jää miettimään, mitä lukemattomista saralajeista kimppuun poimittu saraheinä edustaa.

Lauantaina 17.6. on yhteispohjoismainen Luonnonkukkien päivä. Päivän tavoitteena on kasvituntemuksen ja -harrastuksen edistäminen sekä yhteisten luontokokemusten tarjoaminen mahdollisimman monelle. Vuonna 2017 teemalajeja on seitsemän, eli kokonainen kukkakimppu.

Outi Wärrin ja Esko Hartikaisen pihapiiristä näistä teemalajeista löytyi viikko ennen luonnonkukkapäivää ojakellukka ja hiirenvirna.

– Ja onhan tämä kevätleinikki niittyleinikin hyvin läheinen sukulaislaji, Wärri muistuttaa.

Metsäkurjenpolvi, heinätähtimö, harakankello ja nurmitädyke jäivät löytymättä myöhäisen kevään takia, ja koska osa kimpun teemalajeista kukkii Pohjois-Karjalassa vasta myöhemmin. Niiden sijasta keräämme kimppuun runsaasti poimukukkaa, jonka kaunismuotoinen lehti ja vihreä kukinto ovat innoittaneet viimevuosina hääkimppujenkin tekijöitä.

Ja pihalta löytyy kimppuun viimeinen kaunistus: lemmikki.

Työelämässä ollessaan opettajana toiminut Outi Wärri muistuttaa vielä, että lapsien kanssa kukkia kerätessä pitää myös muistaa ne muutamat suomalaismetsien myrkylliset kasvit. Sama koskee myös villiyrttien kerääjiä.

– Alkukesällä näsiä ja kielo, myöhemmin oravanmarja, sudenmarja ja leinikit ylipäätään. Lisäksi on syytä muistaa rannalla kasvava myrkkykoiso ja lisäksi myrkkykatko, josta uutetulla myrkyllä Kreikassa hoidettiin kuolemantuomiot, Sokrateskin tapettiin juuri tällä, Wärri listaa myrkyllisiä luonnonkukkia ja vinkkaa, että pieni kasvikirja voisi olla hyvä lisävaruste luonnonkukkaretkelle.

Kotona kaksin ollessaan Wärri ja Hartikainen eivät kerää sisälle kukkia, vaan heille on pihamaalla niin monimuotoinen kukkamaa perhosten oleskelupaikaksi kesän myötä muuttuvalla kedolla ja lähimetsässä.

– Siellä luonto monenlaisine kasveineen ja lintuineen ovat koko ajan ympärillämme, Wärri ja Hartikainen kertovat.