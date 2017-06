Askarteluliike sai uuden emännän

Vuodesta 1989 saakka Joensuussa toiminut askarteluliike Kätevä Käsi vaihtoi omistajaa. Sivuun siirtyvän yrittäjän, Sinikka Sarolan, kenkiin hyppäsi työntekijän roolissa jo vuodesta 1998 saakka yrityksen asiakkaita palvellut Outi Eerola.

– Sinikka kertoi keväällä aikovansa myydä tämän, ja kysyi, että ostanko. Ei sitä kauan tarvinnut miettiä. Mieskin sanoi, että osta vain, hän lähtee osakkaaksi, tuore yrittäjä nauraa.

Päätös syntyi jo helmi–maaliskuussa, mutta virallisesti kauppa sinetöitiin kevään korvalla.

– Minulle tämä on looginen jatkumo. On tutut asiakkaat ja tuttu toiminta. Jos tähän olisi uutena lähtenyt, olisi kyllä varmasti mennyt sormi suuhun aika nopeasti.

Tieto PT-talon purkutuomiosta on yleisesti tiedossa, ja talo tyhjenee lopullisesti jo elokuun loppuun mennessä. Eerola on jo löytänyt yritykselleen uudet toimitilat Niskakadulta, Kotipizzan ja ravintola Feverin välistä.

– Muutamme sinne heinäkuun alusta. Tila on suunnilleen saman kokoinen kuin tämä, mutta onhan se uudempi ja valoisampi, hän sanoo.

Eerola ei ole erityisen haikea PT-talolta lähtemisestään, pikemminkin päinvastoin.

– Olen ihan hyvillä mielin. Mulle se on oikeastaan vain uuden alku, uutena yrittäjänä. Luotan kyllä siihen, että asiakkaammekin löytävät uudelle paikalle, hän sanoo.

– Muutenhan meillä jatkuu kaikki kuten ennenkin. Valikoimat säilyvät ennallaan. Katsotaan syksymmällä, keksitäänkö jotain uuttakin.

Eerolan mukaan paljon hoettu kivijalkaputiikkien kuolema ja asiakkaiden siirtyminen verkkoon ei välttämättä pidä paikkaansa askarteluliikkeen kohdalla.

– Kyllähän se vähän näkyy, mutta ei suuresti. Asiakas haluaa monesti henkilökohtaista palvelua ja opastusta. Monesti asiakaskohtaamisessa on kyse enemmänkin ongelmanratkaisusta kuin pelkästä tuotteen myymisestä, Eerola kiteyttää.

Keskivertoasiakas on hänen mukaansa nainen, ikähaitarin venyessä kolmestakympistä seitsemäänkymmeneen.

– Mutta yhtä hyvin ovesta saattaa tulla sisään pikkutyttö tai -poika. Ja miehiä käy nykyään myöspaljon ostamassa vaikkapa kiteitä kalastustarvikkeisiinsa. Keväisin yleistyvät taas hääparit ja valmistujat, jotka suunnittelevat kutsukorttejaan, Eerola sanoo.

Entä kuinka askarteluliikkeen vetäjäksi ajaudutaan? Kysymys naurattaa tuoretta yrittäjää.

– Minäkinhän olen koulutukseltani lähihoitaja, hän sanoo.

– Joskus on kyllä niitäkin taitoja tarvittu! On mennyt asiakkaita nurin, ja joskus joku tarvitsee ihan vain juttuseuraa. Kyllä tässä on saanut joskus vähän psykologinakin toimia.

Oma askarteluinto on vuosien saatossa hieman laskenut. Liika vapaa-aika ei kuitenkaan ole ongelma, siitä pitävät huolta jälkikasvu sekä perheen koirat.