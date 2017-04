Oikeat kasvivalinnat houkuttelevat perhoset pihapiiriin

Unelmoitko pihasta, jossa voit viettää kesäpäivääsi ihailemalla kaunissiipisiä perhosia?

Haaveesta tulee totta, jos pihasi on avoin etelään ja sen myötä aurinkoinen ja lämmin, tuulensuojaa on sopivasti ja pihasi kasvilajisto on monipuolinen.

– Monimuotoinen kasvillisuus lisää perhosten määrää. Jos piha on sellainen, että perhoset viihtyvät siellä hyvin, silloin siellä viihtyvät hyvin todennäköisesti myös monenlaiset muut hyönteiset ja eliöt, Botanian ylipuutarhuri Yrjö Vähäkallio täydentää.

Suomessa tavatut, noin 2 600 perhoslajia eivät juuri välitä ihmisten estetiikasta. Mikäli viihdyt liian kliiniseksi kynityssä pihassa, jossa tarjolla on vain iso leikattu nurmikenttä, perhosia sinne on turha huhuilla.

Perhosten mielestä luonnonmukainen piha niittykasvillisuuksineen on paljon vetävämpi miljöö. Perhoset suosivat tiheitä kasvustoja, joissa ne voivat siirtyä helposti kukasta toiseen.

Ennen kaikkea perhoset tarvitsevat mesikasveja, joista aikuiset perhoset saavat ravintoa.

Istutukset kannattaa suunnitella niin, että mesikasveja on tarjolla läpi kesän.

– Mesikasveissa on kohtuullisen paljon lajeja, joiden kukkien rakenne on sellainen, että perhonen pystyy imemään sieltä hyvin mettä. Esimerkiksi perhosten ja mehiläisten ravintokasvit ovat erilaisia.

– Mesikasveista esimerkiksi perennoista hyvinkin varmoja perhoskasveja ovat loppukesästä kukkivat nauhukset, punatähkä, purppurapunalatva ja mäkimeirami eli oregano, Yrjö Vähäkallio luettelee.

Myös perhosten toukat tarvitsevat ravintokasveja. Toukkien ravintona ovat tavallisimmin kasvit, kuten nokkonen, pietaryrtti ja karhunputki, ja niiden lehdet, mutta toisinaan murkinaksi kelpaavat myös kukinnot ja jopa puuaines. Perhostoukkien ravintokasvit ovat usein lajikohtaisia.

Yöperhosilla vaatimukset ovat hieman toisenlaiset. Vähäkallion mukaan niitä houkuttavat esimerkiksi erilaiset tupakkakasvit.

Valtaosa perhoslajeistamme on yöperhosia.

Kasvien ohella perhosia voi houkutella pihapiiriin kutsumalla ne baariin.

Perhosbaarin perustaminen on hyvin yksinkertaista jopa Suomessa. Tarvitaan vain olutta tai kotikaljaa, johon sekoitetaan sokeria ja pieni pala hiivaa, ja annetaan seoksen käydä muutaman päivän pienessä astiassa. Nesteeseen voi myös muussata ylikypsän banaanin tai jonkin muun makean ja tuoksuvan hedelmän.

Kun neste on käynyt, siihen lisätään palanen vaahtomuovia, johon neste saa imeytyä.

Sen jälkeen astia vaahtomuoveineen viedään pihalle suojaisaan, puolivarjoiseen paikkaan. Perhosbaarin nestettä voi sivellä myös esimerkiksi puun rungolle.

– Etenkin loppukesästä luonnon mesipisteitä ei enää ole niin hirveästi, joten perhosbaarit houkuttelevat. Siellä asioi esimerkiksi neitoperhosia ja suruvaippoja. Yöaikaan voi nähdä ritariyökkösiäkin, jos jaksaa valvoa, biologi Mika Pajari vinkkaa.

Perhosbaarit houkuttelevat myös hieman harvinaisempia perhoslajeja. Pajari kertoo kuulleensa eräältä perhosharrastajalta, että viime kesänä tämän perhosbaariin oli löytänyt iso ja komea, Pohjois-Karjalassa vielä suhteellisen harvinainen häiveperhonen.

– Botanialta pääsee välillä perhosia karkuun, ja myös isoja, taivaansinisiä morfoja voi nähdä perhosbaarin syöteillä. Esimerkiksi viime kesänä näin pääsi käymään Joensuussa, Pajari tietää.