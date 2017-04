Markku Pölönen musiikkipäivien suojelijaksi

Kontiolahden Kotiseutukeskuksella 19.–20.5.2017 järjestettävä ensimmäinen Kontiolahden Karjalaiset Musiikkipäivät -tapahtuma on saanut kunnianarvoiseksi suojelijakseen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Markku Pölösen.

– Koska varsinkin uudet, vastasyntyneet tai juuri syntyvät tapahtumat, kuten tämä, ovat näennäisen tuen vuoksi tai siitä huolimatta alttiita kaikenlaiselle epäonnelle, ajattelimme ettei tämäkään varttuisi niin että oppisi omin jaloin kävelemään – tuskin eläisi neljävuotiaaksi, niin kuin olemme haaveilleet, ellemme löytäisi suojelijaa. Niinpä kysyimme suojelijaksi seutukunnan kylien hyvien ihmisten hyvänlaista elämää usein esiin nostanutta Pölöstä, kertoo tapahtumavastaava Jari-Pekka Kinnunen.

– Kun asia on noin kannatettava, ja ellei se vaadi ajallisesti tai ”taiteellistuotannollisesti” paljon aikaa, niin olkoon menneeksi. Saatan tuota suojella ja suositella, Pölönen vastasi tiedusteluun.

Suomi 100 -juhlavuodesta innoituksensa saanut Pajot – Kontiolahden Karjalaiset Musiikkipäivät on karjalaisista tekijöistä voimansa ammentava, karjalan kieltä, karjalaisuutta ja suomalais-ugrilaisuutta esiin kaivava ja sitä ylläpitävä tapahtuma-hanke, joka on saanut henkistä tukea kaikkialta missä sitä on esitelty, Maakuntaliittoa myöten, Kinnunen kertoo.

– Tapahtuman suojelijan myötä toivomme Musiikkipäiville runsaasti sponsoreita ja boostia parhaillaan käynnissä olevaan mainosmyyntiin, toteaa Kinnunen.

– Tapahtumaa koordinoi Kontiolahti-Venäjä-Seura, mutta emme tee tätä suinkaan yksin. Yhteistyökumppaneina on useita yrittäjiä ja yhteisöjä, muun muassa Itä-Suomen Yliopisto, Joensuun konservatorio ja paikallinen ravintola Overtime. Yhteistyökumppanit järjestävät yleisöä viihdyttäviä oheistoimintoja ja toimivat asiantuntijoina.

Karjalaiseen perinne- ja kulttuurimaisemaan sijoittuvien Kontiolahden Karjalaisten Musiikkipäivien, Pajot-paneelikeskusteluiden, Pajot-markkinoiden ja Pajot-Folk -konsertin odotetaan tuovan viikonlopun aikana Joensuun seutukunnilta Kotiseutukeskukseen noin 500 kävijää. Säästä riippuen yleisömäärä voi kohota tuosta huomattavasti ja tietenkin päinvastoin. Tapahtumasta saa lisätietoa Pajot-kotisivuilta tai facebook-sivuilta.