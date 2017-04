Valon ja varjon kukkasia

Viherpeukalot voivat herätä talviuniltaan, sillä kohtapuoliin ja näillä näppäimillä maaperä alkaa olla siinä kunnossa, että puutarhassa viihtyvät voivat kaivaa esiin lapiot ja kuokat.

Lajikkeita löytyy moneen lähtöön, ja sesonkikausi kohdistuu erityisesti kesään.

Suomen kesä koostuu tunnetusti sateesta ja paisteesta vuorotellen, joten mitkä kukat sopivatkaan aurinkoon ja mitkä varjoon?

Tämä puhuttaa erityisesti silloin, kun onni suosii meitä ja hellekelit vallitsevat pihalla.

Kukkatalo on tunnettu monipuolisesta leikkokukkavalikoimastaan.

Puutarhamyymälästä löytyy leikkokukkien lisäksi ajankohtaisia yksi- ja monivuotisia ruukkukasveja, multaa, lannoitteita, patsaita, ruukkuja, siemeniä, sipuleita sekä puutarhaan sopivia työkaluja.

Kukat Kukkatalolle tulevat Keski-Euroopasta.

– Tänä kesänä valikoimassamme on esillä erityisesti orvokkiamppelit, erilaiset sääkukat kuten marketta, viherkasveilla rakennetut istutukset ja terassihortensiat, Kukkatalon Saara Hyttinen kertoo.

– Kukkien väriskaala on kirjava, esimerkiksi juuri terassihortensia on näyttävä väriensä ansiosta.

Klassiset pelargoniat sopivat erityisesti aurinkoisiin paikkoihin.

– Ne pärjäävät vaatimattomissakin olosuhteissa, kun taas vaikkapa miljoonakello vaatii hoidoltaan enemmän. Petunia ei viihdy suorassa auringonpaahteessa, mutta tarvitsee sekin valoa.

– Varjopaikkoihin lumihiutale sopii erityisesti, niitä saa muun muassa sinisinä ja vaaleanpunaisina, Hyttinen kertoo.

Hoito riippuu usein lajista itsestään, eikä varsinaisesti siitä, onko kyseessä auringossa vai varjossa viihtyvä kasvi.

– Hoito-ohjeita kannattaa kysyä suoraan oston yhteydessä paikan päältä.

Monosella puolet kesäkukkakasvatuksesta on siemenlisättyjä, mikä tarkoittaa, että kukista suurin osa kasvatetaan kylvöstä alkaen Monosen puutarhalla.

Toinen puoli kesäkukista eli ryhmäkasveista tulee kasvista irrotetusta osasta, josta juurrutetaan uusi kasvi. Monosella nämä pistokkaiksi kutsutut kukat ovat peräisin osittain Hollannista.

Kesäkukkia Monoselta löytyy noin sadan lajikkeen verran.

Piipa Mononen kertoo, että puutarhalle on tulossa kesäksi monta erilaista lajia.

– Noin 80-–100 eri kukkalajiketta on tämän hetken arvio, ja tämän lisäksi yrttejä, kurkkuja ja tomaatteja kolmisenkymmentä.

– Amppeleita meilläkin on ja pelargonioita.Tähkäkuusama on yksi erikoisimmista lajikkeista. Tällaisia lisukekasveja meillä on viidenkymmenen tienoilla.

Monosella on vielä se aika kaudesta, jolloin asiakkaita ei puutarhalla tungeksi.

– Hyvin hiljaista on vielä. Sanotaanko että äitienpäivästä alkaen vilkastuu.

– Vapun jälkeen asiakkaat pääsevät kasvihuoneisiin. Nyt ei vielä anneta lupaa mennä kasvihuoneisiin, koska viljely on kesken ja kukat vasta odottavat laatikoissaan.

– Lisäksi istutus halutaan tehdä rauhassa. Monesti sitä on ihmetelty, mutta tämä on syynä, Mononen sanoo.

– Tällä hetkellä puutarhassa myydään viherkasveja. Omatuotantomme menee myöhemmälle.

Piipa Mononen on kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät värilliset kukkalajit kuki kunnolla varjossa.

– Ahkeraliisa on oikeastaan ainoa, joka varmasti kukkii varjossakin. Muut eivät sitten niinkään.

– Helpompi on kyllä löytää kesäkukkia aurinkoon kasvamaan kuin varjoon.

Pelargoniat, perinteiset samettikukat ja mustasilmäsusanna ovat kukkia, jotka viihtyvät auringon valossa.

– Suoranainen paahde voi kuitenkin olla niille liikaa, Mononen varoittaa.

Sekä valon että varjon kukkien hoitaminen sujuu loogisesti maalaisjärjellä.

– Luonnollisesti kuumassa ja valoisassa paikassa olevat kasvit vaativat enemmän kastelua. Varjossa viihtyvät kuluttavat puolestaan vähemmän, eivätkä ne näin ollen tarvitse vettä niin usein, Mononen toteaa.