Loputkin Ilosaaren bändit julki

Ilosaarirock julkaisi loputkin tulevan kesän kiinnityksistään. Laulurinteelle saapuvat virolainen folkrock-yhtye Ewert and the Two Dragons, suomirockin suurnimet J. Karjalainen, Popeda ja Happoradio, klassista heavya soittava Battle Beast, tanssittavaa poppia esittävät Reino Nordin ja Satellite Stories, rap-artistit Kube, Tuuttimörkö ja Mäkki sekä DJ-lupaus Alex Mattson.

– Ohjelma on perinteinen sekoitus klassikoita ja tuoretta verta. Pixies, The Hellacopters ja Ultra Bra saavat rinnalleen tuoreita ja Suomeen ensimmäistä kertaa saapuvia bändejä, kuten Royal Blood, Rag’n’Bone Man ja Snakehips. Luvassa on hauska sekoitus uutta ja vanhaa, lupaa Ilosaarirockin promoottori Panu Hattunen.

Mumford & Sonsin mieleen tuovaa nostattavaa folkrockia soittava Ewert and the Two Dragons on kuuluu Viron suurimpiin ja maailmalla tunnetuimpiin yhtyeisiin.

Uusista kotimaisista artisteista Happoradio, Reino Nordin, Battle Beast ja Popeda julkaisivat kaikki keväällä uudet albumit, jotka kaikki kohosivat Suomen virallisen listan ykkössijalle tai vähintään kärkikahinoihin.

Satellite Stories ja Alex Mattson edustavat suomalaista poposaamista, jonka markkinat ovat kotimaan sijaan pääasiassa maailmalla.

Tuuttimörkö, Kube ja Mäkki taas vahvistavat Ilosaarirockin hip hop -tarjontaa.

– Ilosaarirock on genrevapaa festari. Halutaan tehdä ohjelmasta sellainen, että vieraat voivat yllättyä ja saada löytämisen iloa, naurahtaa Hattunen.