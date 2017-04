Vorna sauvoo ensimmäiselle Joensuun-keikalleen

Karjalaisten kansantarinoissa Vorna on lähes voittamaton sankari ja taidokas jousenkäyttäjä, joka sauvoo ylös monet voimakkaat kosket. Tampereella vuonna 2008 perustettu Vorna puolestaan on suomenkielistä, melankolista ja melodista metallia tahkova kuusimiehinen bändi, joka soittaa lauantaina ensimmäisen Joensuun-keikkansa.

Karjalan Heili tavoitti parhaillaan kolmatta albumiaan valmistelevan Vorna-yhtyeen solistin Vesa Salovaaran ja kosketinsoittajan Saku Myyryläisen sähköpostihaastatteluun.

Vesa Salovaara: Syy lienee enimmäkseen puhdas sattuma. Pitkään on ollut tavoitteena tuoda sirkus myös Itä-Suomen puolelle, mutta hanke on tähän saakka jäänyt yrityksen tasolle muun muassa epäonnekkaiden aikataulujen päällekkäisyyksien vuoksi. Johan bändin nimikin juurtaa Karjalasta, joten loistavaa, että viimein tärppäsi ja saamme epäkohdan korjattua.

Joensuun lisäksi pääsimme kiertueellamme jo tekemään toisenkin uuden aluevaltauksen, kun soitimme ensimmäisen keikkamme ikinä Seinäjoella. Vastaanotto siellä ylitti odotukset moneen kertaan, ja Joensuun rima on luonnollisesti aseteltu sen mukaisesti.

Vesa: Suomalainen metallikulttuuri voi hyvin, ja ohjelmatoimistojen lisäksi monet paikalliset yhdistykset ja intohimoiset yksityishenkilöt pitävät huolen siitä, että kentällä tapahtuu, vaikka harmittavan moni venue onkin joutunut laittamaan lappua luukulle. Kaipa julkaisujen ja uusien bändien määrä itsessään kertoo myös jotain.

Saku Myyryläinen: En kiinnitä kovin paljon huomiota siihen, mitä metalliskenessä tapahtuu. Mielestäni metallimusiikki kuitenkin kaipaisi enemmän kokeilevuutta, rajojen ja vanhojen kaavojen rikkomista moneen kertaan nähtyjen yleisönhuudatusten, moshauksen ja kitara-basso-rummut-laulaja-kombon lisäksi. Haluan omalta osaltani ja Vornan kautta tuoda metallikulttuuriin jotakin uutta, jota ei ole ennen kuultu tai nähty.

Vesa: Nummirock on ollut tässä porukassa jo vuosia juhannuksenvieton synonyymi, joten kyllä tämä on meille tavattoman suuri kunnia ja ehdottomasti kesän kohokohta.

Saku: Synonyymi muille paitsi meikäläiselle, ensimmäinen Nummirock-reissu siis tiedossa. En oikein ole festari-ihmisiä, joten odotan reissua pienellä kauhulla jätkien monivuotisesta hehkutuksesta huolimatta. Nyt tulikin hyvä syy lähteä mukaan, sillä itse keikkaa odotan paljon! Toivottavasti festari ylittää omat ennakko-odotukseni.

Vesa: Biisejä kirjoitellaan ja jonkinlainen rakenne ja punainen lanka alkaa löytyä. Omasta mielestäni edellisestä albumistamme emme ole tyylillisesti ihan kauhean kaukana, mutta painopisteet ovat tällä kertaa vähän eri paikoissa. Monipuolinen kokonaisuus siitä kumminkin tulee.

Saku: Olen koettanut synasoundien kautta tuoda Vornan uusiin biiseihin lisää mielenkiintoa ja epätavallisia tunnelmia. Mielestäni viime syksynä julkaistu Aalloista-sinkkumme kuvaa hyvin sitä suuntaa mihin bändin musiikki on menossa. Ajastaika-levymme oli tunnelmaltaan aika tavanomainen pakanametallilevy orkestraatioineen ja haitareineen, mutta Ei valo minua seuraa -levyllämme tyyli lähti selvästi kehittymään kohti jotain paljon mielenkiintoisempaa.

Saku: Bändin toiminta on mennyt koko ajan totisempaan, ammattimaisempaan suuntaan, keikoille tulee entistä enemmän yleisöä ja keikkaillan hoitaminen ja esiintyminen sujuu varmemmin ja rutiininomaisemmin. Vornasta on tullut tärkeä osa elämää, kaveriporukka, jonka kanssa saa reissata pitkin maailmaa.

Vesa: Tämä bändi on itselleni valtava henkireikä ja aika erottamaton osa identiteettiä, kun sen läpi on elänyt käytännössä koko nuoruutensa. Elämäntilanteet ja asuinpaikkakunnat ovat vaihdelleet ja ihmiset toivon mukaan vähän ihmisinä kasvaneet, mutta on hienoa, että kokoonpano itsessään on säilynyt täysin muuttumattomana.

Tällä hetkellä kiikarit ovat aika tiukasti kolmannessa levyssä ja tulevissa keikoissa.

Luotamme siihen, että hyviä asioita tapahtuu jatkossakin, kun puskemme asioita eteenpäin omaa intohimoamme seuraten ja ympärillä on oikeita ihmisiä.