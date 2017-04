Löytöeläimet saivat uuden hoitopaikan

Huhtikuun alussa Liperin, Outokummun ja Polvijärven löytöeläinten vastaanotto- ja hoitopaikkana aloittanut lemmikkihoitola Karakon sai ensimmäisen asukkaansa heti aprillipäivänä.

Polvijärven Saarivaarasta löytyi erään talon rappusille uuvahtanut, hyvin laihassa kunnossa oleva nuori tyttökissa, joka toipuu nyt Horsmanaholla Karakonin yrittäjän Laura Kontkasen hoivissa.

– Tämä onkin hieman haasteellisempi tapaus, sillä kissa ei ollut tullessaan ihan normaalissa kunnossa. Tänäänkin piti selvitellä, että josko tästä täytyy lähteä eläinlääkäriin. Onneksi kissa on jo syönyt ja käynyt tarpeillaankin, hän lisää.

Vuodenvaihteessa löytöeläinasiat siirtyivät Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon kanssa Siun soten alaisuuteen. Kun Polvijärven edellinen löytöeläintalo ilmoitti lopettavansa, eläinrakkaaksi tunnustautuva Laura Kont-kanen kiinnostui. Hän otti yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon ja lähetti heille tarjouksen löytöeläintoiminnan aloittamisesta.

Entuudestaan löytöeläinpuoli oli hänelle suhteellisen vierasta maaperää, mutta perehtymisen ja opiskelun myötä byrokratia on tullut tutummaksi. Eläinsuojelulain asetukset löytöeläinten tilavaatimusten suhteen hämmästyttävät Kontkasta kuitenkin edelleen.

– Tieto siitä, miten pienissä tiloissa löytöeläimiä voi säilyttää, yllätti. Eikä tilojen tarvitse olla edes kummoisia.

– Minusta se ei ole oikein, vaikka eläin olisi siellä vain hetken. Eihän sitä missään kopperossa voi pitää, hän huomauttaa.

Kotioloissa esimerkiksi täysikasvuisella kissalla on oltava tilaa vähintään neliömetrin verran, mutta koko huoneiston pinta-alan on oltava aina vähintään viisi neliömetriä. Häkissä tai vastaavassa tilassa pinta-alan on oltava vähintään 1,5 neliömetriä ja korkeuden 1,3 metriä.

Eläinsuojelulain mukaan löytökissalle riittää puolet pienempi tila.

Karakonissa ei mennä minimivaatimusten mukaan, vaan jokainen kissahoitolainen majoittuu noin kahden neliömetrin kokoiseen ja huoneen korkuiseen häkkiin.

Alkuvuodesta aloittaneen lemmikkihoitolan tilat on remontoitu 50-luvulla rakennettuun navettarakennukseen, ja tällä hetkellä siellä on kolme yksiötä koirille ja saman verran kissoille. Jokaisesta koirapuolen yksiöstä on pääsy ulkotarhaan, jollaista Kontkanen kaavailee myös kissojen puolelle.

Tulevaisuudessa koirien yksiöt laajenevat entisestään, sillä lemmikkihoitolan asiakkailta on tullut toive mahduttaa saman perheen koirat samaan tilaan.

Eläinsuojelulaki velvoittaa löytöeläintaloa säilyttämään talteen otettua eläintä vähintään 15 vuorokautta.

Sen jälkeen sillä on oikeus myydä, luovuttaa muutoin tai lopettaa eläin.

Laura Kontkanen aikoo käyttää harkintaa ja toimia sen mukaan, millainen eläin on kyseessä.

– Jos se on sellainen yksilö, että sille voi miettiä uutta kotia, sitten sen voi harkinnanvaraisesti myydä eteenpäin. Myös paikallisten eläinsuojeluyhdistysten kanssa on viritteillä yhteistyötä, hän paljastaa.

Lemmikkihoitolaa ja löytöeläintoimintaa Kontkanen pyörittää sivutoimisesti, sillä hän käy päivätöissä Outokummussa.