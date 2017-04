Joensuulainen Pohjolan Rengas on perheyritys jatkossakin. Nykyisen toimitusjohtajan Markku Revon jäädessä eläkkeelle puikkoihin siirtyi helmikuussa hänen veljensä Timo Repo, joka on tähän saakka toiminut yrityksen Kuopion toimipisteen johdossa.

Kilometrejä on kertynyt, Savossa ajellessa, mutta jatkossa reissuamista Kuopioon on tarkoitus vähentää.

– Siihen juttuunhan voisi laittaa, että poika on tullut kotiin. Sen verran olen saanut kuulla viisastelua savolaisuudesta tässä vuosien varrella, vaikka Joensuussahan minä olen koko ajan asunut, mies nauraa.

Harvan joensuulaisen yrityksen tarinan voi aloittaa 1930-luvulta. Pohjolan Renkaan kohdalla sen voisi katsoa alkaneen vuodesta 1932, jolloin sortavalalainen Johannes Vilhunen perusti Joensuuhun Kumikorjaamo Nopsan. Petter ja Wilhelmiina Vänskä ostivat Kirkkokadulla toimineen yrityksen vuonna 1935, ja seuraavaksi se myytiin Joel Revolle, joka oli naimisissa Nopsien tyttären kanssa.

Siltä pohjalta Repo perusti vuonna 1948 Joensuun Rengasliikkeen, joka muutettiin vuonna 1957 Pohjolan Rengas -nimiseksi avoimeksi yhtiöksi.

Nykyiset toimitilat Tulliportinkadun päähän rakennettiin vuonna 1964, ja vuonna 1974 yritys muuttui Pohjolan Rengas Oy:ksi.

Joel Revon jälkeen yrityksen johtoon tuli hänen poikansa Pentti Repo (nykyinen hallituksen puheenjohtaja), jota seurasi hänen veljensä Markku Repo, ja nyt samaa veljessarjaa edustava Timo Repo.

Kun historia on näinkin pitkä, paljon on ehtinyt muuttua. Oikeastaan ennallaan on vain yksi asia: renkaat tuppaavat olemaan mustia, ja niissä on reikä keskellä.

Nettikaupoista sun muista ei ollut vielä aavistustakaan, kun Timo Repo kävi kauppakoulun ja astui remmiin perheyritykseen vuonna 1984. Tuohon aikaan konseptiin kuului myös huoltoasema, ja työtehtävät alkoivat sen myyjänä. Myös asennushommat tulivat alusta alkaen tutuksi, ja hänen kohdallaan raskaan kaluston rengastuksesta muodostui leipälaji.

– Olen tykännyt siitä aina. Paljon oli kuorma-autoilijoita asiakkaina. Haettiin renkaita asiakkailta, ja ihmiset tulivat tutuksi. Oikeastaan jopa kavereiksi, hän miettii.

Asiakkaita oli Kuopiota myöten. Siitä lähti itämään idea toiminnan laajentamisesta.

– Kuopiosta haettiin renkaita yhdeltä asiakkaalta joka viikko. Tuli mieleen, että pitäisikö tänne panna oikein oma paja pystyyn.

Paja nousi 2004, ja asiakaskunta alkoi kasvaa. Kolmen vuoden kuluttua rakennettiin oma kiinteistö, jossa yritys edelleen toimii.

– Kävi tuuri, saatiin hyvä liikepaikka ja henkilökunta. Tässäkin homma monesti henkilöityy tekijöihin, ja meillä on hyvä porukka siellä.

13 vuotta Joensuun ja Kuopion väliä ”rampannut” Timo Repo aikoo jatkossa vähentää ajelua. Vaikka toisaalta on siitä omien sanojensa mukaan pitänytkin.

– Läksin aina ennen viittä ajelemaan Kuopioon. Olin monesti tehnyt jo ensimmäiset kaupat, kun kilpailijat vielä nukkuivat, hän nauraa.

– Nyt on tarkoitus vähän uudistaa tätä Joensuutakin. Fiksataan vähän paikkoja ja niin edelleen. Tarkoitus on olla enemmän täällä jatkossa.